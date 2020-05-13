新冠疫情引发抗议 是德国的特例？

（德国之声中文网）据媒体报道，大约有400人来到联邦总理府前举行示威，抗议联邦政府为防治新冠疫情采取的限制措施以及反对所谓的疫苗接种义务。然而，此次报道的并不是发生在德国的众多抗议活动之一，而是发生在奥地利的一次抗议集会。

据奥地利《标准日报》的报道，5月1日该国第二次爆发类似的抗议集会。奥地利极右组织领导人马丁·塞尔纳（Martin Sellner）也前来参加。 5月14日，"基于证据的新冠疫情信息倡议"希望其支持者再次在维也纳举行示威活动。

这是在德国以外少见的不同群体联合举行的抗议集会。如果不是发生了新冠疫情，几乎不可能出现这样的联盟。尤其是在德国，参加抗议集会的不仅有阴谋论者、反民主人士、右翼分子、也有反对疫苗接种的人。

不同的国家 不同的主题

除了德语国家之外，其它国家也有类似的示威活动。例如在波兰，经常往返国内外的波兰人和酒店老板就走上街头游行，要求恢复欧洲旅行自由。上周末在华沙举行的一次要求复工的示威活动中，有数人被逮捕。 4月份法国也发生一次示威活动。原因是出行限制措施尤其使社会边缘的人处境更加艰难。此外，警察在追赶一名摩托车驾驶者时行为不当导致其受伤，也是引发人们举行示威抗议的原因。

斯洛文尼亚首都卢布尔雅那的骑自行车示威活动

在斯洛文尼亚首都卢布尔雅那以及该国第二大城市马里博尔，数千人骑自行车举行示威，抗议总理扬莎（Janez Janša ）领导的政府。各民间组织和社会团体在其示威呼吁书中指责政府官员在购买口罩和和呼吸机等防护用品时有营私舞弊行为。

在德国。阴谋论的支持者在增加。但是在欧洲其他国家，似乎很少有人受阴谋论的驱使走上街头示威。据媒体报道，在伦敦举行的一次反对新冠疫情限制措施和反对采用5G移动通信标准的示威活动，参加者只有40人。

2014年就已有"横向阵线"

在德国，抗议活动研究人员多次提及2014年所谓的"和平守夜"活动。当时的乌克兰危机是引发这一抗议活动的原因。该抗议运动逐渐趋于反美、极右、反犹太和阴谋论。

《每日镜报》在报道2014年12月在柏林贝尔维尤宫（Bellevue Palace）前举行的一次示威活动时便使用了"阴谋论者、左翼人士和新纳粹分子反对高克"这一大标题。仅文章的大标题就揭示了示威活动的所谓"横向阵线"的特性。而春季爆发新冠疫情之后德国发生的一些示威活动，令许多人回想起当年的所谓"横向阵线"。

阿玛杜·安东尼奥基金会反犹太主义和阴谋论研究项目负责人扬·拉杰（Jan Rathje）表示："这种抗议方式已经成为德国文化中的一种奇特现象。与2014年的所谓横向阵线一样，参加者包括自称左派的人士，以及右翼和右翼极端分子。他们共同反对"上层人士"，反对所谓的大阴谋，并试图进行抵制。"

美国样板

德国的一些右翼极端分子和阴谋论者与其他国家的志同道合者在网上互相交流，例如施特凡·B（Stefan B）在制造哈勒未遂犹太教堂袭击案之前，便在2019年10月发布的自制视频中自称是"匿名者"。 "匿名者"是右翼极端分子论坛中的常见代号，其用户都是匿名。

2017年，就有一位"匿名者"在极右论坛上列举了美国政府机构背后的所谓阴谋。此人声称在美国能源部工作，可以看到最高级别Q级机密文件。

" Q级匿名者"逐渐发展成为一种真正的意识形态。他们声称，恋童癖者将把数千名儿童关押在洞穴中，前总统奥巴马、前国务卿希拉里·克林顿和亿万富翁乔治·索罗斯（George Soros）将共同计划发动政变。但是，美国总统特朗普则被认为是解放者。

在美国举行的反对新冠疫情限制措施的示威活动中，也可以看到写着" Q"字母的标语。然而示威者中也有一些武装的自由主义者。在他们看来，几乎政府的所有行动都是对自由的攻击。扬·拉杰（Jan Rathje）说，在美国的示威者中包括很多极右乃至右翼极端分子。他说："我们还经常看到有武装民兵出现并占领建筑物。"

有限的可比性

区别在于，在美国，示威活动具有更多的个人主义和自由主义色彩。但德国的示威者更多的是形成了一个"人民共同体"。他们的共同点在于，都"认为存在着一个多数和一个少数派。少数派想通过阴谋来控制和操纵多数。"

尽管存在这种差异，德国的阴谋论者却越来越多地吸收了" Q级匿名者"的思想体系。歌手奈杜（Xavier Naidoo）、希尔德曼（Koch Attila Hildmann）和说唱歌手Sido便是三个突出的例子。因此，" Q级匿名者"圈子内也庆祝德国的示威并非偶然。 YouTube不仅展示了美国和加拿大抗议活动的片段，也公布了德国示威活动的一些画面。除此之外还有斯洛文尼亚和波兰，以及黎巴嫩和香港，这些地方与阴谋论者喜欢标榜的"全球大觉醒"毫无关系。