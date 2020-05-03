 新冠疫情带来网络媒体繁荣 | 文化经纬 | DW | 03.05.2020

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文化经纬

新冠疫情带来网络媒体繁荣

有人欢呼有人抱怨，网上覆盖率有创记录也有损失。新冠危机期间，媒体消费飙升，但同时也有许多出版商在为生存而挣扎。独立媒体是否需要一个新的商业模式呢？

Deutschland | Coronavirus | Schlagzeilen (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

（德国之声中文网）德国《时代周报》出版社经理埃瑟尔（Rainer Esser）向德国之声表示："目前，人们正在寻找能够指明方向，并且特别致力于获取社会凝聚力的媒体。" 他指出，"这场危机为优质媒体带来巨大机遇，并为我们的创新和数字化进程起了巨大的推动作用。"

Rainer Esser- Chef der Wochenzeitung Die Zeit (Imago Images/M. Segerer)

德国《时代周报》的出版社经理埃瑟尔（Rainer Esser）

数字证明这位《时代周报》经理的看法是正确的。根据德国广告媒体传播信息认证协会（IVW）提供的数据，《时代周报》网络版的点击率从今年2月的8200万增加到今年3月的1.44亿。德国老牌杂志《明镜》网络版的同期点击率从2.22亿增加到3.92亿，而《图片报》网络版的点击率也从4.86亿增加到6.88亿。

谷歌狂揽广告费

然而，尽管互联网覆盖率创记录，但也没有理由为此欢呼雀跃。因为新冠危机使媒体的广告业务，无论是数字版还是印刷版，都陷于瘫痪。因此，许多出版商基于广告费用的商业模式也陷于困境。

据联邦报纸出版商协会（BDZV）称，"危机期间广告收入大量下降"。没有旅行、没有活动、没有餐饮，一切都处于萧条状态。而报纸继续走向消亡。由于收入下降，许多出版商只能采取短时工作制。

难道新冠危机成为了媒体行业的杀手?？媒体专家格里姆伯格（Steffen Grimberg）认为不是。格里姆贝格在接受德国之声采访时说："即便是没有发生新冠疫情，印刷版和在线广告的收入也会下降。" 他表示，网上不乏广告，"但是在互联网上获得巨额广告收入的不是出版商，而是其他市场参与者，尤其是Google和Facebook"。

发行量下降

多年来，媒体行业一直在进行数字化转型，并在急切地寻求一种运作良好的商业模式。由于报纸印刷量减少，导致成本增加。只有基于收费的公益媒体才能躲过危机的浩劫。

德国发行量最大的小报《图片报》的印刷发行量减少，突显了媒体行业数字化结构的变化，尤其是对日报的影响。在过去的十年中，该报发行量从320万份（2010年第一季度）下降到130万份（2020年第一季度）。

在网上，利用新闻内容赚钱似乎更加困难。澳大利亚财政部长弗莱登伯格（Josh Frydenberg）因此想让那些数字化的赢家买单。他宣布，谷歌和Facebook等美国公司将来需给澳大利亚媒体公司支付使用费。

Symbolbild Digitalsteuer & US-Internetkonzerne (picture-alliance/dpa/S. Jaitner)

让Google、Facebook为媒体买单？

"强制性收费的想法荒谬"

《时代周报》的经理埃瑟尔认为征收这类新闻费用毫无意义。他说："我们应该尽可能多的使用这些平台，利用其巨大的覆盖率传播我们的新闻、开展我们的业务。强制性收费的想法荒谬。"

虽然在德国，对Google和Facebook收取"使用费"的可能性不大，但政府可以对媒体行业提供财政帮助。在新冠疫情爆发之前，联邦政府已经决定为德国大约10万名报纸投递员提供2000万欧元的补贴。现在，联邦报纸出版商协会负责人沃尔夫（Dietmar Wolff）要求进一步提高补贴数额。

地方报纸可以是公益性的吗？

媒体专家格里姆贝格也不反对政府给予报刊支持。他说："比方说，由于许多报纸的地方板停刊，可以将那些希望进行本地报道的倡议列入公益组织。" "如果报纸要缴纳的增值税率为零，对我而言没有问题。"

和埃塞尔经理一样，媒体专家格里姆贝格也寄希望于"新冠疫情的助推作用"，促进网络媒体的消费，进一步增加数字用户和数字收入。格里姆伯格认为："由于在危机情况下可靠的信息变得更加重要，因此支付在线新闻的意愿越来越高。" "我认为这是好现象。"

新冠疫情加速了数字化转型，媒体从印刷到在线的转换正在全面展开，虽然在德国速度远比在美国慢得多。据报道《纽约时报》仅在2019年就创造了新增100万数字订户的记录。

据德国联邦报纸出版商协会公布的消息，2019年德国数字新闻的销售额与去年相比增长了33％。 德国日报类的数字销售收入总计3.9亿欧元，占48亿欧元总销售收入的8％。

"印刷版没有消亡"

2012年，当时的柏林"日报"业务部经理劳赫（Kalle Ruch）曾经预测"到2022年将不再有印刷的'日报' "。他的这一偏激说法当时让人感觉有些"恐怖"。但是今天这种情况已经变得越来越现实。

媒体专家格里姆贝格表示："如果新冠危机推动数字化进程，而且人们对在平板电脑上看新闻习以为常，至少从周一到周五就会少有人问津印刷版日报了。" 不过他警告不要过早敲响死亡钟声。他说："印刷版并没有消亡，而是正在转移并且从总量来说变少。"

 

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