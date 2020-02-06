新冠疫情带来的人道灾难和次生灾难

（德国之声中文网）1月29日，武汉及湖北10余市被封城一周后，黄冈一名身患脑瘫、生活不能自理、父亲遭到防疫强制隔离的17岁少年独自死在家中。死前多日没人照顾换洗，大冬天里6天只吃了三、四顿饭。

1月31日，一名新冠肺炎患者从武汉司门口桥跳桥自杀。生前他向路人哭诉自己感染了冠状病毒，担心传给妻小，不敢住家里，医院也没床位，只能住出租房。由于交通停运，他只能步行去医院治疗，但体力已越来越不支，越来越绝望......

2月1日，湖北黄冈一位母亲带着身患血癌的女儿步行到九江长江大桥封城边界的"阻截区"，苦苦哀求允许她的女儿去一江之隔的江西九江医院治疗，因为武汉医院已经人满为患，无法救治她的女儿。她们很幸运，当时有不少记者在场拍摄，防控卡口最后让她们通过，并安排了救护车。

据网友的披露，因担心连累家人，绝望中选择自杀的远远不只武汉那位孩子的父亲。而能幸运地离开被封省的湖北去看病却只是极个别的例子。

湖北各地医院因医疗资源匮乏早已无法开展正常的医疗活动。在防护服严重不足，许多确诊和疑似病人无法被隔离就诊的情况下，各医院还连连发生新的聚集性疫情。而战斗在抗疫第一线的医生，由于防护装备紧缺，有的一整天不吃不喝、穿着纸尿布工作。甚至还传来医生被伤心绝望的患者家属殴打的事件。

2月3日，武汉市将武汉国际会展中心、武汉洪山体育馆和武汉客厅改造成所谓"方舱医院"并于次日投入使用。据武汉当地人透露，现在甚至连一些小学也被征用来建方舱医院。独立专家指出，方舱医院条件非常不完备，病床密集，患病程度不同的病人之间无法做到真正的物理隔绝，有导致交叉感染的风险......

方舱医院

更令人担心的是，如果多个大城市爆发疫情，中国的医疗资源将全面吃紧。对病患而言，看病将难上加难。2月5日，南京已发布通知称，南京地区各类门诊部、诊所从即日起全面停诊。其他城市也很可能相继采取类似措施。各地争抢资源的现象也早已出现。比如，2月初，微博上传来大理将重庆和黄石政府从缅甸购买的应急物资，一共30万个口罩扣下征用的消息，重庆方请求放行，却被告知口罩已发完。此外，在湖北等省农村，感染数量将如何发展尚难以预料。而且由于封路，农村人口求医问药更为困难。对病毒的恐惧也导致人们轻易相信五花八门的所谓偏方。比如，在没有充分证据的情况下，许多人就听信可将双黄连作为预防用药，导致相关药物被一抢而空。

医疗资源匮缺只是这场灾难的一面。封城下物流阻断，湖北家禽业、养殖业遭遇饲料断供危机。湖北家禽协会1月31日表示，有会员企业已经"断料"。湖北省农业农村厅已向农业农村部求援，说到2月底原料缺口近60万吨。按照湖北省家禽业协会的数据，湖北存栏家禽近四亿只，生猪存栏1692万头（2019年10月数据）。湖北家禽龙头企业晨科农牧董事长戴小方1月29日公开发声发声，呼吁"救救这些猪和鸡"。他说因原料缺乏，饲料只够支持3天，如果饲料不能及时送到，猪和鸡都会面临饿死的境况。据中国媒体2月6日报道，目前湖北家禽业饲料供应问题有所缓解，但是否长期解决仍不清楚。

武汉动物园也饲料告急并于2月1日在微博上求助称，园内水产品即将用尽，请求社会各界支援。在武汉等地，许多人家里的宠物也因主人出门过节的人无法返乡等原因遭遇断水断粮甚至死亡。还有人因为担心宠物染上新冠病毒并传给人而恐慌地遗弃自己的宠物，甚至将宠物从高空扔下摔死......

中国经济增速已持续9年回落。而疫情难以控制对各行各业都将产生巨大的影响。目前受疫情影响最大的是服务业。酒店、餐饮、交通、旅游、电影娱乐等行业已处于瘫痪或半瘫痪状态。制造业中劳动密集型行业也将遭受重挫，出口下行。工业大省湖北省的各行各业工厂基本停工，许多在华跨国企业停产或停止经营。这些都将根据疫情持续多久引发不同程度的裁员潮、失业潮以及私营企业倒闭潮。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 武汉爆发不明肺炎 2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 海鲜市场成焦点 12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 确认新型冠状病毒 起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 传播「谣言」者被查处 武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 初步判定为冠状病毒 1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 中国境内首例死亡病例 2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 病毒传入邻国 之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 首个死亡案例 1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 世界卫生组织命名 1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 传播途径不明 一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 习近平、李克强下指示 1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 钟南山: 肯定有人传人 1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 国家卫健委确认人传人 在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 数百万人被“封城” 1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 一个全球卫生紧急事件？ 随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 冠状病毒抵达欧洲 1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 农历新年 1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。



中国的学校教育也受到这场疫情的极大冲击。31省市中小学推迟开学，各类培训机构线下课程和集体活动全被取消。上海等一些城市宣布大中小学开学日期延迟到3月份，而其它许多地方尚未公布具体开学时间。此外，随着许多国家限制中国人入境，还有大量中国留学生滞留在中国，暂时无法前往澳洲等国的学校继续学业。

越来越多独立评论人和媒体指出，这场新冠危机凸显了中共治理体制的失败；疫情初期欺瞒民众、惩罚说真话的人、未及时全力阻断是疫情失控的直接原因，再一次表明极权主义、官员唯上不唯下，信息不透明和信息封锁会给中国人民、乃至全球带来多么深重的灾难。