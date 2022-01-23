新冠疫情已经给德国经济造成3500亿欧元损失

（德国之声中文网）德国经济研究所（IW）调查计算发现，过去两年间新冠疫情已经给德国经济造成3500亿欧元的损失。这其中很大一部分是因为消费大幅减少造成的。除此之外，企业投资减少也是原因之一。

德国经济研究所还预测，今年前三个月德国经济可能再蒙受500亿欧元的损失。专家们预测，“经济恢复将持续数年之久”。

该研究所发表的报告指出，疫情最初阶段执行的封锁令为企业生产造成很多问题，同时也影响到德国境内和境外的货物供应。此外，消费限制和客户变得更为慎重也造成进一步损失。海外业务大幅减少。2020年第二季度德国GDP同上一年同期相比减少了11%。

在疫情发展过程中，德国感染人数也曾一度减少，人们对经济持久复苏开始抱有希望，但最终却在新的感染浪潮中破灭。

德国经济研究所指出，疫情持续的第二年对供应链造成的负面影响尤为突出，汽车制造业受到的影响十分具有代表性。

奥密克戎变种能够给经济复苏带来希望？

经济研究所专家格罗姆林（Michael Grömling）说：“新的奥密克戎（omicron）变种让我们有理由重新怀揣希望。如果今年疫情变为地方性流行病，那么经济就可以重新走上坡路了。”

他强调，未来几年需要出现强劲的增长才能抵消这两年形成的经济损失。

经济研究所的专家们做这项研究的时候是将过去两年间德国实际的经济发展与假设世界上不存在新冠疫情的“虚拟”经济周期进行了比较。报告指出，“这样的计算至少为迄今为止因新冠疫情而造成的经济损失提供了一个粗略的概念。”

(法新社, 德新社, 路透社)

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