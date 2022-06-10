新冠疫情尚严重 朝鲜报告爆发不明疾病

（德国之声中文网）朝鲜周四（6月16日）称，该国国内爆发一种不明胃肠道流行病。朝中社报道说，该国领导人金正恩日前将自家储备药品送往西海岸港口城市海州，帮助治疗“急性肠道传染病”患者。
海州所在的黄海南道是朝鲜重要粮食产区。
朝中社未提供有关该疾病的细节，也未说明患病人数，但报道说，金正恩强调必须尽早控制疫情，采取缜密措施，隔离疑似患者，通过流行病学检查和科学检测确认病例，全面遏制疫情。
韩国统一部一官员表示，首尔正监测此疫情，并怀疑可能是霍乱或伤寒。
朝鲜新冠疫情减弱？
朝鲜上月首次报告国内出现新冠疫情，并宣布进入紧急状态。这个国际孤立国家缺乏疫苗和各种医疗用品。
韩国嘉泉大学（ Gachon University ）的一位传染病学专家对路透社表示，经农作物传染的可能性似乎很低，但这种疾病可能通过水传播，因此，对供水源进行消毒是关键。
一些观察家告诉美联社，此次疫情可能会影响金正恩作为一个关心百姓生活的领导人的形象。
朝中社报称，该国2600万人口中，有450多万人原因不明发烧，但迄今仅73人死亡。朝鲜严重缺乏检测手段，确诊数量很可能只是实际染疫病例的很小部分。
平壤说，此间，新冠疫情已出现减弱迹象。不过，在本月上旬，世界卫生组织曾对此说质疑，并认为朝鲜国内疫情实际恶化。
世卫组织：全球新冠死亡人数上升
在全球范围新冠死亡人数连续五周下降后，世界卫生组织称，上周，全球报告的死亡人数上升4%。
在周四（6月16日）发布的新冠大流行瘟疫每周评估报告中，这个联合国卫生机构称，上星期全球新冠死亡数为8700，其中，美洲地区增21%，西太平洋地区增17%。
世界卫生组织（WHO）6月16日表示，全球范围新冠死亡人数连续五周下降后再次上升，在上周上升了4%
世卫组织说，染疫总人数续降，上周新增320万，由此延续了自1月高峰以来疫情的下降趋势，但与此同时，某些地区出现明显反弹，中东和东南亚报告的染疫数分别增加了58%和33%。
本周一，该组织总干事谭德赛表示，由于很多国家减少了监测和检测，“我们知道相关数字是被低估的”。谭德赛说，鉴于国际社会现在拥有阻止该病毒的疫苗、药品和诊断手段，仍有这么多人死于新冠，这“不可接受”。
（美联社，路透社）
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美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在
最悲惨的事情
这是14岁的朱利叶斯·加尔萨（Julius Garza）。他在疫情中失去了养父大卫·加尔萨（David Garza）。朱利叶斯比弟弟记得更清楚，2015年养母和养父收养他们的那天之前，生活是什么样子。他说：“爸爸死亡是迄今为止发生在我身上的最悲伤的事情。我永远无法释怀。”
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纪念爸爸
朱利叶斯和他12岁的弟弟艾丹为死于新冠肺炎的养父祈祷。每月30号，全家人都会举行纪念仪式，共同缅怀大卫·加尔萨的一生。2020年12月30日，他在德克萨斯州的康弗斯（Converse）死于新冠肺炎。
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如何消化痛苦？
养母玛格丽特和养子朱利叶斯紧紧相拥。他的生母抛弃了他们哥儿俩。他们的生父因性侵他们的继妹而入狱。他们由此进入收养家庭系统。有了这么多艰难经历的朱利叶斯，现在尽力试图面对和消化失去养父的痛苦。
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无法弥补的损失
2020年5月，在伊利诺伊州马特森市（Matteson），13岁的贾斯蒂斯·麦高恩（Justise McGowan）也因新冠病毒失去了父亲史蒂文·麦高恩（Steven McGowan）。爸爸生日那天，她坐在台阶上。新近，美国死于新冠肺炎人数突破100万。拜登总统在电视讲话说：100万例新冠死亡，100万张家庭餐桌旁出现一张空椅，每一个都是无法弥补的损失。
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美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在
“她做了他会做的事情”
贾斯蒂斯的头靠在母亲桑德拉肩膀上。丈夫史蒂文去世后，桑德拉·麦高恩-瓦茨（Sandra McGowan-Watts）试图尽可能保持女儿贾斯蒂斯的生活习惯。去夏，修剪花园灌木的时间到了，贾斯蒂斯找到了父亲的绿篱修剪机，立刻开始了工作。桑德拉说，“她做了他会做的事情”。
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美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在
一个共同的传统
贾斯蒂斯从烤箱里取出一盘烤好的饼干，回忆起她和爸爸曾有的传统。许多儿童的生活一夜之间剧变，不得不面对情感上的挑战。
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美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在
成千上万儿童至少失去父母一方
各级政府的计划中都未包含对像朱利叶斯和艾丹兄弟这样因新冠大流行瘟疫而至少失去一个主要照顾人的美国儿童做登记。研究人员估计，相关儿童超过21.3万。
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“就像触摸一朵云”
艾丹常用现在时态提到爸爸，仿佛大卫仍坐在客厅对面他最喜欢的那把扶椅上，叫这个12岁的孩子过来看《星球大战》系列。艾丹说：“他这么开心。每回拥抱他时，我都会觉得自己就像在触摸一朵云。
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永远回不去了
艾丹、朱利叶斯和玛格丽特对着他们称为“那个容器”的大卫的骨灰盒祈祷。失去他们的爸爸后，玛格丽特确保养子们得到心理咨询。即使疫情终会终结，像她这样的家庭仍会受到的深刻而持久的影响。她说，“我们的‘常态’会和他人的不同，因为，我们失去了一个亲人”。
作者: Kevin Mertens