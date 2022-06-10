新冠疫情尚严重 朝鲜报告爆发不明疾病

（德国之声中文网）朝鲜周四（6月16日）称，该国国内爆发一种不明胃肠道流行病。朝中社报道说，该国领导人金正恩日前将自家储备药品送往西海岸港口城市海州，帮助治疗“急性肠道传染病”患者。

海州所在的黄海南道是朝鲜重要粮食产区。

朝中社未提供有关该疾病的细节，也未说明患病人数，但报道说，金正恩强调必须尽早控制疫情，采取缜密措施，隔离疑似患者，通过流行病学检查和科学检测确认病例，全面遏制疫情。

韩国统一部一官员表示，首尔正监测此疫情，并怀疑可能是霍乱或伤寒。

朝鲜新冠疫情减弱？

朝鲜上月首次报告国内出现新冠疫情，并宣布进入紧急状态。这个国际孤立国家缺乏疫苗和各种医疗用品。

韩国嘉泉大学（ Gachon University ）的一位传染病学专家对路透社表示，经农作物传染的可能性似乎很低，但这种疾病可能通过水传播，因此，对供水源进行消毒是关键。

一些观察家告诉美联社，此次疫情可能会影响金正恩作为一个关心百姓生活的领导人的形象。

朝中社报称，该国2600万人口中，有450多万人原因不明发烧，但迄今仅73人死亡。朝鲜严重缺乏检测手段，确诊数量很可能只是实际染疫病例的很小部分。

平壤说，此间，新冠疫情已出现减弱迹象。不过，在本月上旬，世界卫生组织曾对此说质疑，并认为朝鲜国内疫情实际恶化。

世卫组织：全球新冠死亡人数上升

在全球范围新冠死亡人数连续五周下降后，世界卫生组织称，上周，全球报告的死亡人数上升4%。

在周四（6月16日）发布的新冠大流行瘟疫每周评估报告中，这个联合国卫生机构称，上星期全球新冠死亡数为8700，其中，美洲地区增21%，西太平洋地区增17%。

世卫组织说，染疫总人数续降，上周新增320万，由此延续了自1月高峰以来疫情的下降趋势，但与此同时，某些地区出现明显反弹，中东和东南亚报告的染疫数分别增加了58%和33%。

本周一，该组织总干事谭德赛表示，由于很多国家减少了监测和检测，“我们知道相关数字是被低估的”。谭德赛说，鉴于国际社会现在拥有阻止该病毒的疫苗、药品和诊断手段，仍有这么多人死于新冠，这“不可接受”。

（美联社，路透社）

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