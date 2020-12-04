 新冠疫情导致全球粮食价格一路攀升 | 经济纵横 | DW | 06.12.2020

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经济纵横

新冠疫情导致全球粮食价格一路攀升

全球粮食价格6个月来一直上涨，已逼近6年来最高点。一份联合国报告指出，新冠大流行瘟疫加大了食品供应不公平状况。

Brasilien - Ernte Zuckerrohr

麦片、糖、面粉、奶制品的价格都呈上升趋势

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多国的农业生产活动受到疫情影响，欧洲出现农业劳工荒，同时多国对农产品实施出口限制，粮食价格被推高，甚至有官员指出或会出现粮食危机。

全球农业活动造成大量温室气体排放。不过，改善了的耕作技术可有效减少二氧化碳排放，在确保粮食安全的同时提高土壤的肥力。此外，专家建议多吃蔬菜少吃肉，不仅有益健康还能拯救地球。

习近平近日对制止中国国内餐饮浪费行为作出指示，强调要采取有效措施，抵制餐饮浪费行为。此后中国官媒批评社交媒体上的大胃王吃播，各地也又开始采取出台相关文件、开展多项措施减少粮食浪费。这一切未免让外界猜测中国粮食安全是否存在隐忧。

（德国之声中文网）联合国粮农计划署（FAO）周四（12月3日）报告说，国际市场上，粮食价格上月几乎升至6年来最高。

该机构公布的一份综合指数报告指出，某些粮食产品价格急剧上涨。该指数衡量月度食品蓝价格变化。根据修正后的数值，11月份，平均指数为105点，前一个月的平均指数尚为101点。总部位于罗马的联合国粮农计划署指出，这一月度增长值是2012年7月以来的最快的，使综合指数升至“2014年12月份以来的最高水平”。

哪些食品价格上涨最快？

主要因棕榈油价格跃升，按月度比较，植物油上涨了14.5%。粮农组织称这一上涨“让人喘不过气来”。

麦片、糖、面粉、奶制品价格也呈上升趋势。

报告称，在对全球产量短缺预期背景下，糖价月度综合指数上涨3.3%；因气候恶劣，欧盟、俄罗斯和泰国的收成预期不佳。

去年一年几乎上涨了25%的麦片价格上月温和上涨2.5%。

肉和奶制品比10月份双双上涨0.9%，而去年同期，肉制品价格下降了13.7%，此后，牛、羊、猪肉价格逐月上涨，鸡肉价格下降。

大流行瘟疫重创部分社群

联合国粮农组织表示，食品价格上涨给那些因新冠瘟疫而收入锐减的社群。该组织指出，COVID-19新冠大流行瘟疫成了全球粮食供应不安全的重要推手。该组织表示，加上中美洲飓风和非洲洪水，大流行瘟疫加重并强化了本就因冲突、瘟疫和恶劣气候形成的脆弱条件。

该机构指出，包括34个非洲国家在内的总共45个国家继续需要外援，以确保有足够食品。

  • Plastiksäcke mit Austernpilzen. (Victoria and Albert Museum, London/Peter Kelleher)

    我们未来吃什么？

    咖啡渣上生长的蘑菇

    主题为“食物：大过盘子”（Food:Bigger than the plate）的展览展出了70余个当代艺术家的作品，艺术家与厨师、农民、学者展开了共同合作。一些展品直接在博物馆内“生长”。比如图中的“城市蘑菇种植”。

  • Eine Frau im roten Mantel steht mit einem Einkaufswagen voller Produkte in einem Kuhstall. (FOOD: Bigger than the Plate/Sponsored by BaxterStorey/S. Stummerer/M. Hablesreite/D. Akita)

    我们未来吃什么？

    必须要改变！

    奥地利艺术家在图中的作品以食品的可持续性为主题。两位艺术家关注食品这一主题已经有10多年了。

  • Tontöpfe mit Verzierungen. (FOOD: Bigger than the Plate/Sponsored by BaxterStorey)

    我们未来吃什么？

    漂亮的有机肥料罐

    名为“每日倾倒（Daily Dump）”的该艺术装置所展现的是在印度被成功运用的有机肥储存方式。可发酵成有机肥的垃圾放在这些陶罐中，完成自然界的循环。

  • Wurstalternativen von Carolien Niebling; Foto von Noortje Knulst in der Ausstellung FOOD: Bigger than the Plate. (FOOD: Bigger than the Plate/Sponsored by BaxterStorey/Noortje Knulst)

    我们未来吃什么？

    未来的香肠

    香肠可以不完全是肉类制成的吗？荷兰设计师研究出以胡萝卜、枣、坚果甚至昆虫为原料的另类香肠，以减少对肉类的食用量。

  • Lila Tapete mit Früchten, Pflanzen und einer Tür. (FOOD: Bigger than the Plate/Sponsored by BaxterStorey/David Allen Burns/Austin Young)

    我们未来吃什么？

    水果墙

    12米高的壁纸上布满颜色亮丽的水果，让人赏心悦目之余也胃口大开。这也是维多利亚艾博特博物馆展览的一部分。其实，该博物馆所在地曾经是一片果园。

  • Foto des Projekts Selfmade im V&A London in der Ausstellung FOOD: Bigger than the plate. (Victoria and Albert Museum, London/Peter Kelleher)

    我们未来吃什么？

    人类细菌奶酪

    两位艺术家以名人身体上的细菌为原料制成奶酪，——听上去确实有些匪夷所思。

  • Hand hält einen Ooho-Cube vom Skipping Rocks Lab.(FOOD: Bigger than the Plate/Sponsored by BaxterStorey)

    我们未来吃什么？

    袋装水

    自然界水域中的塑料垃圾泛滥，成为艺术家的设计灵感。

  • Menschen auf dem Gelände von Company Drinks bei der Ernte. Fotos aus der Ausstellung im V&A FOOD: Bigger than the Plate (FOOD: Bigger than the Plate/Sponsored by BaxterStorey/Nick Matthews)

    我们未来吃什么？

    社区企业

    在伦敦东区名为“Company Drinks”的项目中，所有人可以共同参与收获农产品的加工、以及所制成饮料的销售。展览中可以对此有所了解。

    作者: Sabine Oelze, Bettina Baumann


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