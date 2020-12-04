新冠疫情导致全球粮食价格一路攀升

全球粮食价格6个月来一直上涨，已逼近6年来最高点。一份联合国报告指出，新冠大流行瘟疫加大了食品供应不公平状况。
（德国之声中文网）联合国粮农计划署（FAO）周四（12月3日）报告说，国际市场上，粮食价格上月几乎升至6年来最高。
该机构公布的一份综合指数报告指出，某些粮食产品价格急剧上涨。该指数衡量月度食品蓝价格变化。根据修正后的数值，11月份，平均指数为105点，前一个月的平均指数尚为101点。总部位于罗马的联合国粮农计划署指出，这一月度增长值是2012年7月以来的最快的，使综合指数升至“2014年12月份以来的最高水平”。
主要因棕榈油价格跃升，按月度比较，植物油上涨了14.5%。粮农组织称这一上涨“让人喘不过气来”。
麦片、糖、面粉、奶制品价格也呈上升趋势。
报告称，在对全球产量短缺预期背景下，糖价月度综合指数上涨3.3%；因气候恶劣，欧盟、俄罗斯和泰国的收成预期不佳。
去年一年几乎上涨了25%的麦片价格上月温和上涨2.5%。
肉和奶制品比10月份双双上涨0.9%，而去年同期，肉制品价格下降了13.7%，此后，牛、羊、猪肉价格逐月上涨，鸡肉价格下降。
联合国粮农组织表示，食品价格上涨给那些因新冠瘟疫而收入锐减的社群。该组织指出，COVID-19新冠大流行瘟疫成了全球粮食供应不安全的重要推手。该组织表示，加上中美洲飓风和非洲洪水，大流行瘟疫加重并强化了本就因冲突、瘟疫和恶劣气候形成的脆弱条件。
该机构指出，包括34个非洲国家在内的总共45个国家继续需要外援，以确保有足够食品。
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