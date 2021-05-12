新冠疫情如何能降级为“大号流感”?

(德国之声中文网) 如果没有耐心阅读长文，也不妨直接看看结论：

新冠病毒也许不会像当年SARS病毒那样消失，而是会和人类长期共存。

我们所能做的，就是通过疫苗以及佩戴口罩、勤洗手等常规卫生措施将这种病毒造成的威胁控制在较低水平，同时又尽可能减轻防疫措施对社会经济生活的影响。

之所以需要疫苗和常规卫生措施并进，是因为仅靠疫苗很有可能无法实现"群体免疫"。

通过接种疫苗实现群体免疫

从流行病学的角度而言，新冠病毒疫苗主要有两方面的作用:

降低传染率。

如果依然发生了传染，则降低被传染者发展为重症患者的概率。

降低传染率之目标，就是实现所谓的"群体免疫"。这个概念指的是：当人群中有足够多的人获得了对某种疾病的免疫力之后，该种疾病将无法在人际间加速传播，而是会自然衰退。简而言之，哪里实现了"群体免疫"，哪里的疫情就能正式宣告结束。

而"群体免疫"的门槛则取决于一种传染病的传染力究竟有多强。这里有着多方面因素的共同影响。

R值和R0值

其中很重要的一个指标就是再生传染数，也就是这一年来经常听到的R值。它代表了每名感染者平均能再传染多少人。这个指标并非一成不变，而是会随着防疫措施的力度、疫苗接种的进度而不断变化。对于不采取任何防疫措施、且所有人均无免疫力的情况，流行病学家将此时的再生传染数称为R0，也就是"基本再生传染数"。

就新冠病毒而言，一年前，各国的科学家估算其基本再生传染数在2.5到3之间，也就是在不采取任何防疫措施的情况下，一个感染者能再传染2.5到3个人。而这2.5到3个人，在下一轮又能再感染6到9人，此时的累积感染人数就呈现指数式增长。

而在采取了禁足令、限聚令、居家办公倡议、佩戴口罩等严格防疫措施之后，就能够将实际R值不断压低。当R值正好为1时，每名传染者平均能再传染一人，此时的疫情将不再指数式增长，而是呈现匀速传播，当前感染总人数会保持相对稳定。而当R值小于1时，疫情则会逐渐平息：比如德国，在去年6月一度成功地将R值控制到了0.8左右。假设最初有100名感染者，第二轮被传染的人数就只有80人，第三轮更是只有64人。反映在数字上，我们就能看到每天的新增感染人数不断减少。

群体免疫的门槛

但是，在现代社会，禁足令、限聚令不可能永久地持续下去，而轻易放宽防疫管控的结果，就是R值迅速回弹到1以上。于是，一波又一波新的疫情反复出现。

所以，要想终结疫情，还是要靠"群体免疫"。

需要强调的是，"群体免疫"既可以通过让大部分人口都感染一遍，也就是所谓的"自然免疫"来实现，也可以通过"疫苗免疫"来实现。不过，对于死亡率并不低的新冠病毒而言，"自然免疫"太不人道。因此战胜疫情，主要依靠"施打疫苗后实现的群体免疫"。

那么，究竟需要至少多少人具备对新冠病毒的免疫力，才能实现群体免疫呢？

这是群体免疫的计算公式：门槛值 = 1 - 1/R0

根据此公式，如果新冠病毒的基本再生传染数为2.5，那么群体免疫的门槛值就是60%。如果R0=3，群体免疫的门槛就需要67%。德国总理默克尔曾经多次强调，需要至少让2/3的人都施打疫苗，依据的就是这个计算过程。

一旦具有免疫力的人群比例超过了这个门槛值，即便全面放开防疫管制，实际R值也依然会小于1，德国去年夏天疫情逐渐平息的局面就会再现。

传染力升高 >>> 群体免疫门槛变高

但是，我们从上述公式也能得知，R0值越高，群体免疫的门槛也越高。遗憾的是，和一年前的病毒相比，如今的新冠病毒出现了多种传染力大增的变异体。根据德国疾控机构罗伯特-科赫研究所的测算，当前的新冠病毒R0值已经上升到了3.3到3.8之间，群体免疫的门槛值也随之上升到了70%到74%之间。

对于8200万人口的德国，这意味着需要比原计划多接种820万人，按照当前疫苗施打速度，相当于多花费两星期的时间才能实现群体免疫。对于14亿人口的中国，则更是需要增加接种1.4亿人，相当于多花费四个星期。

免疫人数不足

即便撇开疫苗产量、施打速度等问题不谈，能否实现群体免疫也依然是一个问号。因为并非每个人都可以打疫苗。以德国为例，由于临床试验并没有覆盖全部人群，因此孕妇、15岁及以下少年儿童等群体暂时被排除在新冠疫苗计划之外。而在中国，同样是因为临床数据不完整，许多省份将75岁以上老年人暂时排除在疫苗接种计划之外。

根据德国疾控部门的估算，全德国总共只有约76%的人口适宜接种新冠疫苗。即便加上已经感染过病毒的痊愈者，最终能获得对新冠病毒免疫力的人不会超过80%。

此外，还有不少人出于种种原因，对接种疫苗持拒绝的态度。

德国权威病毒学家德罗斯滕

而且，目前全球已经投入使用的各种疫苗中，没有任何一种具备100%的有效性。接种了疫苗的人群中，依然有一部分人会被传染、也会传染他人。德国冠状病毒研究领域的权威学者德罗斯滕(Christian Drosten)近期就多次指出，最新的科研成果显示，新冠病毒依然可以在已经接种过疫苗人群的咽部存活，并且随呼吸、飞沫进一步传播。"病毒在这些已接种人群身上并不会造成什么后果，但是没有免疫力的人一旦中招，还是存在不小的风险。"

总而言之，由于

变异病毒传染力升高、

疫苗不适用于所有人、

许多人拒绝疫苗、

疫苗本身有效性有限

等多种因素的共同影响，最终获得对新冠病毒免疫力的人数，很可能无法达到群体免疫的门槛值。即: 我们很可能无法只靠疫苗来实现对新冠病毒的群体免疫。

英国医院Royal Papworth Hospital的重症病区

"大号流感"？

不过，让人略微宽心的是，施打疫苗的作用不仅仅是降低传染率，还能降低重症率。比如，北京科兴生物集团研发的新冠疫苗，在巴西的三期临床试验中，有效性还不到51%，但这种疫苗对重症的防护率却是100%。这意味着，即便一时倒楣感染了病毒，也不太可能演变成重症患者。

在疫苗接种进度领先的以色列和英国，不久前就出现了这样的状况：需要住院治疗的重症患者数量大幅下降90%，死亡率也同样猛烈下降。

这将极大地缓解医疗系统所受的压力，辛苦了一年多的全球医护人员，也有望松一口气，然后腾出更多的精力来照料其他病人。疫情虽然不能说是完全结束，但疾控部门将能够转入所谓的"常态化管理"模式，通俗而言：就能把新冠病毒当作"大号流感"来处理。

最重要目标：R值小于1

需要指出的是，"常态化管理"并不意味着就能对新冠病毒掉以轻心。毕竟，对于那些还没有施打疫苗的人而言，他们一旦被感染依旧有不小的概率发展为重症患者；即便已经施打了疫苗，轻症患者也有可能留下后遗症。而且，新冠病毒演变出传染力更强的变异体(提高群体免疫门槛)、甚至大幅降低现有疫苗有效性(降低实际免疫人数)，也并非小概率事件。

对于疫苗厂商而言，这意味着需要不断加快研发速度，及时调整配方，适应新型变种病毒；同时扩大临床试验范围，争取让幼儿、孕妇等人群也早日被纳入接种范围之内。

流行病学家还指出，"常态化管理"意味着在疫苗之外，我们依然需要维持一些防疫管控措施。届时，也许不需要禁足令、限聚令这样的严格禁令，只需要戴口罩、勤洗手这样的轻柔措施，就能配合疫苗将R值控制到1以下，让疫情慢慢消退，旅行自由、聚会自由、派对自由之恢复也就指日可待。

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