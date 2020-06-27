新冠疫情在印度："就好像都是麻风病人"

（德国之声中文网）印度首都新德里众多的新冠病毒检测站前，人们排起长队。该市政府称，感染人数骤升后，当局扩大了检测能力两倍。在很多地方设置了俗称的"免下车"（Drive-Thru）检测站，在原先的集装箱里，全副"武装"的医护人员们用棉签搜集车内人员唾液。检测结果当事人以后可在线查看。

市长克里瓦尔（Arvind Kejrival）初步总结说，"这些天，我们每天检测数量达２万，它意味着，我们把数量翻了三番。这一来，结果呈阳性的数字自然也提高了。目前，新德里约有7.4万新冠病毒感染病例。"他表示，这个数字很高，但当局控制了局势，人们不必忧虑。

列车车厢改装成急救站

在新德里多数医院出现不堪重负现象后，当局将废弃的列车车厢以及旅店和会议大厅改建成临时病房，收治新冠病毒患者。为此，需要大量医护人员。而正如新德里卫生部长西索迪亚（Manish Sisodia）所说，这恰是眼下最大问题："人手不足是个大问题，我们需要专业医护人员。没有哪种卫生系统会被预设应对这种规模的大瘟疫。这样的情形100年来未发生过。"

据印度电视台报道，自新冠疫情发生以来，该国已有300多名医生因接触病毒而丧生。一段时间来，尤其是在免费收治穷人的国营医院，资源紧缺问题凸显。

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谁有钱，立刻就能得到检测机会

库马尔（Pradeep Kumar）抱怨说，穷人得不到什么帮助。怀孕的妻子检测呈阳性后，他马上将妻子送入了医院。他看到，病人的浴室极脏，入院两天后，妻子还没能看到过医生一回，病房里还躺着另外6名妇女，而医护人员们的那种举动，"就好像她们都是麻风病人"。

来自新德里、被确诊感染新冠病毒的健身教练库玛（Manoj Kumar）说，他和很多人一样曾在医院外排长队，等很多个小时才能就医。他抱怨说，那些开豪车的病人，总是立刻能得到救治。

“富人们立刻就能进医院挂号就诊，我看到，那些医院门卫收了钱，就让这些人进去。其他人则要等数个小时。而有一些人根本就没钱买吃的”，库玛说。

多数地区仍放宽措施--尽管感染病例增加

尽管感染人数继续上升，全国范围内确诊病例已超50万，印度一度实施的全面"停摆" 却继续被放宽。目前，理发馆、美容店，还有健身中心，也恢复了营业。

不过，在若干城镇和地区，限制措施重又严格起来。例如，当地新感染数量急剧增加后，南部千万人口都市钦奈（Chennai）恢复实施"停摆"。