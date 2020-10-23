新冠疫情反弹再次席卷欧洲

（德国之声中文网）德国总理默克尔刚刚呼吁民众减少与他人接触并放弃出行，联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）就确诊新冠。根据罗伯特·科赫研究所（RKI）统计，德国的新冠死亡人数在周六突破1万大关，累计10003人死亡，比前一日多出49人。

RKI数据指出，德国各卫生单位通报的单日确诊人数高达14714人，创下德国疫情暴发以来的最高数字。而欧洲邻国的疫情也极为不乐观。

阿姆斯特丹的咖啡馆及餐厅再次停业

荷兰

捷克及比利时的感染人数居高不下，过去14天内，每10万居民中分别有1066人及932人感染。荷兰的感染数则位列第三达596人。根据荷兰公共卫生及环境研究院（RIVM）的数据，10月14日至10月20日间，该国的感染总数高达5.5万例；此前一周的感染数字则为43000万例。

鉴于新冠病毒快速扩散，荷兰政府自10月14日起实施部分封锁，酒吧、咖啡厅和餐厅被迫关闭，晚间8点后不得卖酒，每户人家每天只能接待不超过3名客人，并建议民众只在必要情况下搭乘公交车和铁路。荷兰当局将于10月27日讨论进一步抗疫措施。

瑞典

瑞典政府在该国第四大城、位于斯德哥尔摩北部的乌普萨拉首次实施严格限制措施。该地区民众在11月3日前不得筹办或参与庆祝活动，避免与非同住者接触，暂停使用公共交通。

瑞典病毒学家提格内尔（Anders Tegnell）表示，若疫情加剧，不排除扩大限制措施至其他地区的可能性。据欧洲疾病预防控制中心（ECDC）统计，瑞典每日新增感染人数超过5000人。

葡萄牙球星C罗也确诊新冠

葡萄牙

葡萄牙的每日新增感染数呈现垂直上升的趋势。10月5日的单日新增人数仅为734起，10月22日则暴增至3270。自10月14日开始，葡萄牙进入国家紧急状态。10月23日，葡萄牙政府在该国北部三个地区实施进一步限制，民众有义务待在家中。此外，葡萄牙已将11月2日定为全国哀悼日，纪念逾2000名因新冠病毒丧生者。

民众在布鲁塞尔的购物街道必须戴口罩

比利时

比利时10月的感染人数暴增，14日内每10万人便有932人感染，成为欧洲“受灾”最严重的区域之一。10月1日至10月22日间，每日新增人数从1300人暴增超过10倍达13200万人。比利时卫生部长范登布鲁克（Frank Vandenbroucke）形容该国疫情“即将面临海啸”。根据预测，11月中旬前该国2000个重症病床将全部满员。疫情暴发至今，新冠病毒已在比利时夺走近1万条人命。

布拉格民众抗议新冠措施

捷克

捷克的情况更为紧张。自10月5日起，人口数为1070万的捷克进入全国紧急状态。据ECDC统计，截至10月22日，捷克过去14日每10万人就有1066人感染为全欧洲之冠。迄今捷克已累计20.8万感染病例。自本周四起，除了食品店及药房，所有店家都暂停营业。捷克政府还指示民众在当前“绝对必要的时期”减少与他人接触。

法国里昂一间运动场内的新冠测试中心

法国

法国的新增感染人数再次刷新纪录。本周五（10月23日）该国通报的感染案例为42000起。法国迄今累计超过100万人感染，34500人死亡，成为欧洲的新冠重灾区之一。面对严峻的疫情，法国从21时至6时实施宵禁，实施范围由原本的巴黎及其他八城扩大至法国多个地区，三分之二法国人（约4500万人）都受到宵禁影响。

西班牙马德里设立了新冠疫情死难者纪念碑

西班牙

西班牙的新冠感染总数在本周突破百万大关。10月13日至10月22日间每日新增感染数从7100人暴增三倍至21000人。尽管如此，马德里地区还是在10月23日终止了中央政府原先颁布的为期两周的封锁令。马德里正考虑继续封闭疫情严重的城区并实施宵禁。不过德国游客仍能前往西班牙南部的加那利群岛。德国政府在10月24日已取消了对该地区的旅游警告。

波兰呼吁民众佩戴口罩的标示

波兰

波兰的疫情也不容乐观。10月19日至10月22日间，每日新增感染人数从7400人上升至超过12000人。波兰此前因快速实施封锁顺利渡过第一波疫情。如今因感染人数暴增以及医院超负荷，波兰将华沙国家体育场的一部分改建为新冠临时医院。直至本周末，临时医院中将设有500个床位，其中包括50张重症监护病床。自10月18日起，波兰实施严格的社交限制。

奥地利、瑞士、卢森堡和丹麦

德国其他邻国也通报了比德国更高的新增感染数字。丹麦的感染人数相对较少，14日内每10万人新增113例感染，略高于德国的感染率。卢森堡的感染率则为每10万人有507例感染。奥地利的单日新增人数也超过2000人，14天内感染率则为每10万人中有234例。

瑞士的情势则更为严峻。瑞士日报《瑞士东南报》（Südostschweiz）预测，“富裕且组织严密的瑞士已然成为国际新冠疫情的重灾区”。据瑞士联邦卫生局（BAG）统计，本周四共有6600起新增病例，平均每周感染人数增加112%。

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