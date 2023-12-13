新冠疫情卷土重来？德卫生部长呼吁民众不要放松警惕

（德国之声中文网）鉴于新冠感染病例再度出现急剧上升的势头，德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）呼吁民众保持戒备。这位社民党政治家在接受《星期天图片报》采访时表示："新冠病毒的危险性仍很高，千万不要把它和季节性的伤风感冒相提并论。" 劳特巴赫说，感染新冠会对血液循环系统以及人体免疫系统造成伤害，而且在很多情况下是无法完全治愈的。
劳特巴赫说："要想尽量避免在圣诞节前被感染，那就应当尽快去施打疫苗，最好是同时接种流感和新冠两种疫苗。" 德国常设疫苗接种委员会推荐六十岁以上人群或其他高危人群应接种新冠疫苗或加强剂。
德国卫生部长劳特巴赫还表示："乘坐公共交通时，应尽量佩戴口罩，并最好居家办公。"他还说，尽量不要参加室内的大型聚会活动，必要情况下，请提前接受新冠检测，"以免将新冠病毒传染给老人和高危人群。"
德国卫生部长：新冠感染和普通感冒不一样，绝不可掉以轻心。
废水中新冠病毒含量激增
德国卫生部的疫情监测系统上周发现，废水中的病毒含量出现了大幅度的上涨。由于目前已经很少有人会去主动去做新冠检测，因此，废水中的病毒含量被视作是检测新冠病毒传播情况的重要参数。刚刚发布的十一月最后一周的废水病毒含量同比增加了大约54%。北威州发布的最新数据也证实了废水中新冠病毒含量激增的趋势。《世界报》报告称，波恩市一个废水处理中心中检测出的新冠病毒含量两周内增加了153%，居整个北威州之首。
一段时间以来，新冠病例一直呈现急剧上升的态势，因此因感染新冠而住院的人数，也在不断上升。德国急救医生联合会副主席马尔克斯（Gernot Marx）对编辑部网络表示，虽然夏季结束后，新冠病例一直在增多，但情况完全不能同疫情期间同日而语。他表示，目前急救病房共有大约14000患者，其中新冠患者只有1118人，而需要呼吸机的患者大约占三分之一，所以情况完全处于可控状态。
2020年爆发新冠疫情以来，德国共有17万8076人死于同新冠感染有关的疾病。
（德广联，世界报，编辑部网络）
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美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在
最悲惨的事情
这是14岁的朱利叶斯·加尔萨（Julius Garza）。他在疫情中失去了养父大卫·加尔萨（David Garza）。朱利叶斯比弟弟记得更清楚，2015年养母和养父收养他们的那天之前，生活是什么样子。他说：“爸爸死亡是迄今为止发生在我身上的最悲伤的事情。我永远无法释怀。”
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纪念爸爸
朱利叶斯和他12岁的弟弟艾丹为死于新冠肺炎的养父祈祷。每月30号，全家人都会举行纪念仪式，共同缅怀大卫·加尔萨的一生。2020年12月30日，他在德克萨斯州的康弗斯（Converse）死于新冠肺炎。
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如何消化痛苦？
养母玛格丽特和养子朱利叶斯紧紧相拥。他的生母抛弃了他们哥儿俩。他们的生父因性侵他们的继妹而入狱。他们由此进入收养家庭系统。有了这么多艰难经历的朱利叶斯，现在尽力试图面对和消化失去养父的痛苦。
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无法弥补的损失
2020年5月，在伊利诺伊州马特森市（Matteson），13岁的贾斯蒂斯·麦高恩（Justise McGowan）也因新冠病毒失去了父亲史蒂文·麦高恩（Steven McGowan）。爸爸生日那天，她坐在台阶上。新近，美国死于新冠肺炎人数突破100万。拜登总统在电视讲话说：100万例新冠死亡，100万张家庭餐桌旁出现一张空椅，每一个都是无法弥补的损失。
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“她做了他会做的事情”
贾斯蒂斯的头靠在母亲桑德拉肩膀上。丈夫史蒂文去世后，桑德拉·麦高恩-瓦茨（Sandra McGowan-Watts）试图尽可能保持女儿贾斯蒂斯的生活习惯。去夏，修剪花园灌木的时间到了，贾斯蒂斯找到了父亲的绿篱修剪机，立刻开始了工作。桑德拉说，“她做了他会做的事情”。
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一个共同的传统
贾斯蒂斯从烤箱里取出一盘烤好的饼干，回忆起她和爸爸曾有的传统。许多儿童的生活一夜之间剧变，不得不面对情感上的挑战。
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美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在
成千上万儿童至少失去父母一方
各级政府的计划中都未包含对像朱利叶斯和艾丹兄弟这样因新冠大流行瘟疫而至少失去一个主要照顾人的美国儿童做登记。研究人员估计，相关儿童超过21.3万。
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“就像触摸一朵云”
艾丹常用现在时态提到爸爸，仿佛大卫仍坐在客厅对面他最喜欢的那把扶椅上，叫这个12岁的孩子过来看《星球大战》系列。艾丹说：“他这么开心。每回拥抱他时，我都会觉得自己就像在触摸一朵云。
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永远回不去了
艾丹、朱利叶斯和玛格丽特对着他们称为“那个容器”的大卫的骨灰盒祈祷。失去他们的爸爸后，玛格丽特确保养子们得到心理咨询。即使疫情终会终结，像她这样的家庭仍会受到的深刻而持久的影响。她说，“我们的‘常态’会和他人的不同，因为，我们失去了一个亲人”。
作者: Kevin Mertens