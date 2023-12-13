新冠疫情卷土重来？德卫生部长呼吁民众不要放松警惕

（德国之声中文网）鉴于新冠感染病例再度出现急剧上升的势头，德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）呼吁民众保持戒备。这位社民党政治家在接受《星期天图片报》采访时表示："新冠病毒的危险性仍很高，千万不要把它和季节性的伤风感冒相提并论。" 劳特巴赫说，感染新冠会对血液循环系统以及人体免疫系统造成伤害，而且在很多情况下是无法完全治愈的。

劳特巴赫说："要想尽量避免在圣诞节前被感染，那就应当尽快去施打疫苗，最好是同时接种流感和新冠两种疫苗。" 德国常设疫苗接种委员会推荐六十岁以上人群或其他高危人群应接种新冠疫苗或加强剂。

德国卫生部长劳特巴赫还表示："乘坐公共交通时，应尽量佩戴口罩，并最好居家办公。"他还说，尽量不要参加室内的大型聚会活动，必要情况下，请提前接受新冠检测，"以免将新冠病毒传染给老人和高危人群。"

废水中新冠病毒含量激增

德国卫生部的疫情监测系统上周发现，废水中的病毒含量出现了大幅度的上涨。由于目前已经很少有人会去主动去做新冠检测，因此，废水中的病毒含量被视作是检测新冠病毒传播情况的重要参数。刚刚发布的十一月最后一周的废水病毒含量同比增加了大约54%。北威州发布的最新数据也证实了废水中新冠病毒含量激增的趋势。《世界报》报告称，波恩市一个废水处理中心中检测出的新冠病毒含量两周内增加了153%，居整个北威州之首。

一段时间以来，新冠病例一直呈现急剧上升的态势，因此因感染新冠而住院的人数，也在不断上升。德国急救医生联合会副主席马尔克斯（Gernot Marx）对编辑部网络表示，虽然夏季结束后，新冠病例一直在增多，但情况完全不能同疫情期间同日而语。他表示，目前急救病房共有大约14000患者，其中新冠患者只有1118人，而需要呼吸机的患者大约占三分之一，所以情况完全处于可控状态。

2020年爆发新冠疫情以来，德国共有17万8076人死于同新冠感染有关的疾病。

（德广联，世界报，编辑部网络）

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