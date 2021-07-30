新冠疫情升温 以色列率先施打第三针

（德国之声中文网）尽管以色列已达到高疫苗覆盖率，该国新冠重症人数近期仍突破200大关。以色列卫生部周日通报，363名住院治疗的患者中，212人出现重症，37人必须依靠呼吸机救治。在今年一月以色列新冠疫情达到最高峰时，重症人数约为1200人。此外，以色列的单日新增新冠感染人数连续六日超过2000例。周六通报的24小时内感染人数为2435人，创下3月以来最高记录。

为了遏制再次升温的新冠疫情并防止重症和入院，以色列周日开始为60岁以上群体施打第三剂新冠疫苗。该国总理贝内特（Naftali Bennett）日前表示，所有至少在5个月前接种过第二剂疫苗的60岁以上人群都可施打第三剂。

60岁的以色列总统赫尔佐格夫妇7月30日接种第三针

迄今以色列930万人口的疫苗接种率已达近58%，50岁以上群体的接种率甚至高达88%。但以色列卫生当局指出，该国所采用的BioNTech/辉瑞疫苗保护力自六月初开始急剧下降，辉瑞疫苗预防新冠感染的有效率降至39%，预防重症有效率则为91%。

目前美国和欧洲都尚未批准接种新冠疫苗加强针，以色列专家也警告，第三剂疫苗的有效性与风险尚未获得充分研究。但在新冠疫苗制造公司BioNTech/辉瑞发表最新研究称“第三剂疫苗能对Delta变种产生中和左右”后，以色列政府仍决定展开第三剂疫苗接种运动。

第三剂疫苗主要针对老年人以及高风险族群，防止因感染Delta变种演变为重症。自七月中旬，以色列已经开始为因器官移植、癌症或肾功能衰竭而免疫系统衰弱的病患接种第三剂疫苗。 与此同时，以色列也批准为患有严重慢性疾病的5至11岁儿童接种新冠疫苗。

目前以色列仍规定在室内必须佩戴口罩，进入运动场、餐厅或酒店时应出示疫苗接种证明。 以色列卫生部长霍洛维茨（Nitzan Horowitz）周六表示，防疫措施对保护公众健康同时不危及人民生计是必要的。

本周六，数百人在以色列首都特拉维夫举行示威，抗议政府最新的新冠防疫措施。部分示威者高举写着“没有疫情大流行，这是一场骗局”的标语。甚至有抗议标语将疫苗与第三帝国做联系。虽然已有近六成民众施打疫苗，但仍有约100万以色列人拒绝接种。

（法新社、瑞士通讯社）

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