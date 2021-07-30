 新冠疫情升温 以色列率先施打第三针 | 科技环境 | DW | 01.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

新冠疫情升温 以色列率先施打第三针

为预防反弹的新冠疫情造成重症或死亡，以色列开始为60岁以上人群施打新冠疫苗第三针加强针。此外，该国也批准为5至11岁患有慢性病的高风险儿童接种新冠疫苗。

Israel Netanya | Impfauffrischung gegen Corona

（德国之声中文网）尽管以色列已达到高疫苗覆盖率，该国新冠重症人数近期仍突破200大关。以色列卫生部周日通报，363名住院治疗的患者中，212人出现重症，37人必须依靠呼吸机救治。在今年一月以色列新冠疫情达到最高峰时，重症人数约为1200人。此外，以色列的单日新增新冠感染人数连续六日超过2000例。周六通报的24小时内感染人数为2435人，创下3月以来最高记录。 

为了遏制再次升温的新冠疫情并防止重症和入院，以色列周日开始为60岁以上群体施打第三剂新冠疫苗。该国总理贝内特（Naftali Bennett）日前表示，所有至少在5个月前接种过第二剂疫苗的60岁以上人群都可施打第三剂。 

Israel Ramat Gan | Coronavirus | Impfung Isaac Herzog, Präsident

60岁的以色列总统赫尔佐格夫妇7月30日接种第三针

迄今以色列930万人口的疫苗接种率已达近58%，50岁以上群体的接种率甚至高达88%。但以色列卫生当局指出，该国所采用的BioNTech/辉瑞疫苗保护力自六月初开始急剧下降，辉瑞疫苗预防新冠感染的有效率降至39%，预防重症有效率则为91%。 

目前美国和欧洲都尚未批准接种新冠疫苗加强针，以色列专家也警告，第三剂疫苗的有效性与风险尚未获得充分研究。但在新冠疫苗制造公司BioNTech/辉瑞发表最新研究称“第三剂疫苗能对Delta变种产生中和左右”后，以色列政府仍决定展开第三剂疫苗接种运动。 

第三剂疫苗主要针对老年人以及高风险族群，防止因感染Delta变种演变为重症。自七月中旬，以色列已经开始为因器官移植、癌症或肾功能衰竭而免疫系统衰弱的病患接种第三剂疫苗。 与此同时，以色列也批准为患有严重慢性疾病的5至11岁儿童接种新冠疫苗。

Coronavirus Israel Tel Aviv | Zuschauermit Masken in Stadion

以色列规定球场、餐厅等室内公共场合必须戴口罩

目前以色列仍规定在室内必须佩戴口罩，进入运动场、餐厅或酒店时应出示疫苗接种证明。 以色列卫生部长霍洛维茨（Nitzan Horowitz）周六表示，防疫措施对保护公众健康同时不危及人民生计是必要的。 

本周六，数百人在以色列首都特拉维夫举行示威，抗议政府最新的新冠防疫措施。部分示威者高举写着“没有疫情大流行，这是一场骗局”的标语。甚至有抗议标语将疫苗与第三帝国做联系。虽然已有近六成民众施打疫苗，但仍有约100万以色列人拒绝接种。 

（法新社、瑞士通讯社）

© 2021 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。   

DW.COM

“疫苗接种冠军”以色列呼吁施打第三剂

在全球各地展开新冠疫苗接种运动之际，以色列的接种率已领先全球。为增加疫苗保护力，以色列决定为60岁以上族群施打第三剂疫苗。  

为何印尼丶泰国丶以色列都追加第三剂疫苗？

主要接种中国疫苗的印尼及泰国，正准备为医护人员施打第三剂，而施打辉瑞疫苗的以色列，也将为免疫力低的民众打加强针。疫苗保护力可以维持多久？不同品牌的疫苗混打有什麽效果？  

为什么以色列在全球范围内疫苗施打速度最快？

在接种新冠疫苗的进度方面，以色列在全球范围内遥遥领先。从12月20日开启接种工作以来，以色列国内已有367万人接种了疫苗，相当于该国总人口的40%。  

相关内容

FILE PHOTO: An elderly woman receives a booster shot of her vaccination against the coronavirus disease (COVID-19) at an assisted living facility, in Netanya, Israel January 19, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo

“疫苗接种冠军”以色列呼吁施打第三剂 30.07.2021

在全球各地展开新冠疫苗接种运动之际，以色列的接种率已领先全球。为增加疫苗保护力，以色列决定为60岁以上族群施打第三剂疫苗。

Paris, 31/07/2021*** Police protect their line during a demonstration in Paris, France, Saturday, July 31, 2021. Demonstrators gathered in several cities in France on Saturday to protest against the COVID-19 pass, which grants vaccinated individuals greater ease of access to venues. (AP Photo/Adrienne Surprenant)

法国反健康通行证十万人抗议 德国禁止反封锁游行 01.08.2021

法国连续三个周末爆发反健康通行证抗议，巴黎、蒙彼利埃、波尔多、马赛、尼斯等多个城市皆出现抗议人潮。柏林法院则禁止了2万多人的示威活动。

A health worker (L) prepares a dose of the Sinovac vaccine against the Covid-19 coronavirus during a vaccination drive at a shopping centre in Banda Aceh on June 22, 2021. (Photo by CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP) (Photo by CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP via Getty Images)

德语媒体：中国疫苗带来的麻烦 28.07.2021

《南德意志报》评论美国副国务卿舍曼在天津与中国高层的会谈结果。《商报》关注了在东南亚一些国家广泛接种的中国新冠疫苗暴露出的弱点。

广告

经济纵横

上海的一家苹果专卖店 

IPhone助苹果业务火爆  

中国市场对昂贵的5G手机的巨大需求，让苹果获滚滚财源。    

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  