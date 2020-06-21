新冠疫情加速改变世界经济格局

（德国之声中文网）早在新冠疫情爆发之前，由于机器人的使用日益增加和数字化的不断加强，全球的商品生产进程已经发生了变化。联合国贸易和发展会议（Unctad）周二在其新的世界投资报告中预计这一发展趋势将会加速。

对直接投资不景气的担忧

根据联合国贸易和发展会议的分析，对发展中国家特别重要的外国直接投资（FDI）今年可能会减少40％，而且将不会恢复到昔日的增长率。

去年，外国直接投资为1.54万亿美元。继2017年和2018年投资下降之后增长3％。但是，据联合国贸易和发展会议称，工业化国家尤其从中受益，与此同时对发展中国家的投资略有下降。经济学家担心明年投资继续全面下降5%至10%，直到2022年才有可能出现复苏。

今年，外国直接投资预计将下降到一万亿美元以下，这是自2005年以来的最低水平。 联合国贸易和发展会议的经济学家们担心，严重衰退的经济前景将迫使许多国际公司重新考虑其投资计划，尤其是在国外的投资。

加强区域生产

全球经济正面临严重动荡。即使在2007/2008年金融危机之后，对实物资产的跨境投资也不再显着增长。世界贸易仍然低迷，全球价值链甚至出现倒退。关于可持续性发展的辩论推动了扩大区域生产的趋势。与此同时，世界许多地区的贸易保护主义也在不断增长。

根据联合国贸易和发展会议的估计，未来将会出现更多的撤资和撤离生产线的情况。国家和地区都希望供应链少受冲击。然而新冠危机正在加速这些趋势。

联合国贸易和发展会议秘书长基图伊（Mukhisa Kituyi）表示："国际化生产的巨大动荡将在未来十年对发展中国家产生重大影响。"联合国贸易和发展会议认为，建立更具吸引力的公共服务系统以及发展更具可持续性、更加环保的国民经济，可以为吸引投资提供商机。