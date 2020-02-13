 新冠疫情冲击中国工厂 韩国汽车业隔海受创 | 经济纵横 | DW | 13.02.2020

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经济纵横

新冠疫情冲击中国工厂 韩国汽车业隔海受创

韩国汽车制造商现代汽车过去几年越来越依赖中国为其制造中心提供零组件。在新型冠状病毒疫情逐渐扩散的时候，该公司的策略可能会产生反效果。

Schweiz | Hyundai Nexo | International Motor Show in Geneva (picture-alliance/dpa/CTK/R. Fluger)

现代汽车2018年在瑞士车展的展出

(德国之声中文网) 京信公司是韩国汽车制造商的主要供应商之一。过去20年间，该公司利用中国劳动力价格低廉、临近韩国的优势，迅速提高其在中国的产能，然而现在却受到疫情冲击。

一名消息人士指出，中国因应疫情延长春节假期之后，该公司的4个工厂中有两个工厂上百名劳工没有如期返工。例如在江苏，600名雇员中只有300名报到。

现代汽车在韩国的制造工厂高达百分之50的电子线束都依赖京信公司提供。现在京信公司面临压力，正在靠增加其在美国、印度、柬埔寨和韩国的产能，弥补落后的产量。知情人士指出，京信为了要维持供应，还打算用空运和海运将货物加速送到韩国。

现代汽车告诉路透社，他们正在检视各种可能方案减少对业务的冲击。该公司在韩国的制造中心产量占其全球产量的40％左右。制成后汽车出口到世界各国包括美国、欧洲、中东等国家。

现代汽车的遭遇也反映出汽车产业的共同困境。大众汽车、福特汽车、菲亚特克莱斯勒汽车、戴姆勒汽车等都因为新冠病毒的疫情受到冲击，也间接反映了他们对中国的倚赖程度。

根据韩国的贸易数据，韩国近年来越来越依赖外包。韩国对中国的汽车零件出口在过去5年中下降了三分之二，到去年的21.8亿美元，但韩国从中国进口汽车零件却增长了近五分之一到15.6亿美元。

尤其在线束的部份，因为这个零件是劳力密集产业，韩国更是百分之八十都从中国进口。

分析人士说，虽然新冠病毒影响到产业链这件事情能迫使现代汽车重新思考其在中国的布局，但是要改变这个状况还需要时间、金钱和关系。例如京信其实也是现代汽车前东家的老友在45年前创立的公司。现代汽车的一名顾问周秀哲(音译)说，现代汽车与在地供应商的关系十分密切，他们几乎是命运共同体。

罗法/邹宗翰 (路透社)

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