新冠疫情全球蔓延 死亡人数过三千

(德国之声中文网) 新冠病毒持续在全球蔓延，目前已有超过60个国家通报新冠病毒案例，全球死亡的人数也超过3千。澳大利亚与泰国周日都出现首个死亡案例，多米尼加与捷克也首次通报新冠病毒病例。 此外，意大利与韩国的疫情则是没有缓和的迹象。

中国国家卫健委周一 (3月2日) 上午公布了最新的新冠病毒疫情数字，显示中国周日增加了205个新冠病毒确诊案例，将全国累积的确诊人数增加至80174。此外，中国也增加了42例新的死亡案例，中国全国的新冠病毒死亡案例也来到2915。目前中国仍有715例新冠病毒疑似案例与7110个重症案例。

意大利官方周日 (3月1日) 表示，该国的新冠病毒确诊人数在过去24个小时内，增加了50%，目前已知有1694人染上新冠病毒，另外新增了5个死亡案例。 法国的确诊人数也持续攀升，目前已有130人染上病毒。

与此同时，德国首都柏林在当地时间周日深夜也通报了首例新冠病毒的病例。 目前该名病患已被隔离，柏林政府也已积极追踪曾与这名病患密切接触的人。 目前德国已有130个确诊案例，以北威州的确诊人数最高。

美国加州的湾区在当地时间周日晚间再通报两起新的新冠病毒案例。 两名曾在加州大学戴维斯分校医院与一名新冠病毒病患接触的医护人员，确定染上了新冠病毒，目前两人都已在家做自主隔离，这也让美国的确诊人数来到76例。

美国政府建议美国人不要前往意大利北部旅游，大部分美国航空也终止了美国与意大利北部大城米兰之间的航班。 美联社报导，各国对意大利所施行的旅游警讯，以及法国持续升高的疫情，将对这两国的旅游业造成严重冲击。

意大利饭店业组织的理事长波卡 (Bernabo Bocca) 告诉美联社：「我们过去几天已为美国遊客人数锐减做好准备，但现在这个不幸的消息还是成真的。 」数据显示，旅游业占意大利经济的13%，每年约有超过560万美国人到意大利旅游。

韩国新天地教会教主遭起诉

亚洲疫情最严重的国家韩国周一清晨传出，首尔市政府将对新天地教会教主李万熙。韩联社报导，首尔市政府将以触犯杀人罪、伤害罪和违反防疫相关法规为由，要求检方对李万熙及新天地教会12个分会的负责人展开调查。同时，新天地教会的前教友也对李万熙提告，韩国检方也已针对李万熙与韩国武汉肺炎疫情迅速扩散有关的相关细节，展开调查。

新天地教会在疫情爆发初期，原本拒绝与韩国政府分享20多万人的教友名单，但在舆论压力越来越大的情况下，才交出名单。然而，各界却批评该名单并不完整。 根据统计，韩国目前有3736个确诊案例，另有21人死亡。

另外，中东地区的巴林与伊拉克也陆续传出新的确诊案例，两国各有6个新型冠状病毒感染者，而所有的感染者近期都有伊朗的旅游史。 伊朗本身目前已有978个确诊案例，并有54起死亡案例。 多米尼加共和国与捷克则首次通报新冠病毒案例。 多米尼加目前有一个确诊案例，捷克则是有三个确诊案例。

杨威廉/邹宗翰 (美联社、法新社）