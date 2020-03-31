新冠疫情：入境德国需强制隔离 意大利或延长封锁

（德国之声中文网）为应对新冠疫情，德国对所有入境者实施的强制隔离措施本周五（4月10日）生效。在法兰克福国际机场执勤的联邦警察当天早上开始告知返德人员相关措施。根据新规，德国和欧盟公民以及在德国拥有长期居留权的外国人，一旦前往国外并逗留数天，返回德国后必须强制居家隔离十四天。不具备"有说服力理由"的人士不得入境德国。外交官、商务人士以及医务人员不受这一规定的限制。这项规定的有效期初定至4月19日。

在控制输入型病例的同时，目前来看，德国国内限制公共生活的措施正在发挥作用。德国卫生部长施潘（Jens Spahn）9日向媒体表示："新增感染人数正在趋平，我们再次看到的是线型增长，而不是3月中呈现的动态指数级增长。"

根据德国疾控权威机构罗伯特·科赫研究所（RKI）周五公布的数据，截至当地时间10日零时，德国累计新冠确诊病例升至113525例，较前一日增加5323例；累计死亡2373例，较前一日增加266例。

中国外贸企业面临"双向挤压"

与此同时，中国的新增确诊病例依旧保持在两位数。中国国家卫生健康委员会的最新数据显示，4月9日全国报告新增新冠肺炎确诊病例42例，其中38例为境外输入病例，4例为本土病例；新增死亡病例1例。全面解封的湖北省无新增确诊病例。

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相比中国的疫情，该国外贸企业的处境则并不乐观。中国商务部周五表示，受疫情影响中国外贸企业面临的形势异常严峻复杂，不稳定、不确定因素显着增多，中国的加工贸易受疫情的影响更为快速直接，面临需求端和供给端"双向挤压"。商务部外贸司司长李兴乾在一场新闻发布会上介绍，中国加工贸易进口以中间品为主，占加工贸易进口额的80%以上，主要来自亚洲周边国家。受疫情大流行的影响，相关国家零配件的供应能力明显下降，影响到中国加工贸易增值再出口。

而目前中国正在大量出口防疫物资，但是也有接收方对中国物资的质量表示怀疑。为此，中国海关总署周五称，即日起将对医用口罩、医用防护服、呼吸机、医用手套、医用护目镜等医疗物资实施出口商品检验，以加强医疗物资出口质量监管。此前，中国官员曾表示，对于中国一些出口医疗物资质量不过关的报导并未客观反映事实全貌，这其中有中外产品的质量标准不同、使用习惯上存在差异等原因，接下来中国将加快出口更多国际社会所需要的医疗物资。

媒体：意大利将延长限制措施至5月

欧洲重灾区西班牙和意大利的疫情也有所放缓。西班牙卫生部周五通报，在过去24小时内，西班牙新增4576起冠病确诊病例，新增死亡病例605起，这是过去17天以来的最低单日新增死亡数。西班牙目前累计确诊157022，累计死亡15843例。随着新增死亡和确诊人数下滑，西班牙政府正在研究如何逐步解除封锁。此前，政府将封锁时间延长至4月25日。

西班牙一处穆斯林社区下葬新冠肺炎死者

据意大利《晚邮报》（Corriere della Sera）报道，为免遭第二波新冠疫情的袭击，意大利将延长大部分限制措施至5月3日。据报道，意大利总理孔特将于周五或周六颁布法令，禁止人们在公园散步或逗留。该报还指，意大利总理将允许包括部分农业机器生产商在内的少数企业复工。意大利于3月9日开始实施全国性的封锁措施，其中包括禁止所有不必要的经济活动以及关闭大多数商店，这一政策原定于4月13日到期。

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意大利当局公布的最新数据显示，在过去24小时该国新增4204个确诊案例，相比前一天的3836例稍有回升，是自5日以来的最大升幅，而全国累计共有143626人确诊。

另外，继德国研究人员估算各国检测到的新冠病毒确诊人数仅仅约为实际感染数的6％后，奥地利也有研究表明，该国的实际感染人数可能高达28500人，远高于官方公布的约8500个确诊病例。这是奥地利索拉民调公司（SORA）公布的最新研究结果。如果数字可靠，则意味着奥地利总人口的0.33%已被感染。