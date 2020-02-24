新冠疫情：供应链切断 中小企业濒临破产

（德国之声中文网）设址德国基尔（Kiel）的世界经济研究所所长费尔贝迈尔（Gabriel Felbermayr）在接受德国之声采访时指出，"企业现在看到了，全球生产体系实际上是何等的脆弱。"新冠病毒对经济造成的影响使这位经济学家回想起了2008年雷曼兄弟银行的破产事件。

费尔贝迈尔指出，当时，很多人一夜醒悟：金融体系原来如此脆弱；作为其结果，企业重组自己的金融结构，降低对银行贷款的依赖度。他表示，"从冠状病毒疫情中也可能产生出类似结果"，重要的是，缩短创造剩余价值的链条，以使之更强固；生产线必须重新搬回欧洲。

"游戏规则改变者"

疫情对经济的影响首先来自主管当局或企业为阻止其进一步传播而采取的诸如旅游限制或厂区关门等措施。有海外业务、国际联网及依赖出口的企业首当其冲。

鉴于国际范围交织密切的供应链的这种易受攻击性，法国经济部长勒梅尔（Bruno Le Maire）甚至称疫情是全球化"游戏规则的改变者"，是整体推翻迄今发展的一个事件。他强调，疫情的爆发及其后果凸显了对中国的那种"不负责任和非理性的"依赖性。

这位法国部长在访问希腊首都雅典时表示，尤其是在健康领域和汽车制造业，必须重新审视全球供应关系。他说，"我们不能在药物材料方面继续让自己对中国有80-85%的依赖性"。

贸易专家忧虑发生倒闭潮

欧盟驻华商会主席伍特克（Jörg Wuttke）认为，冠状病毒疫情带来的经济后果要"远大于大多数人所设想的"。他透露，众多在华经营的中小企业已濒临破产。他说，很多企业已有数星期分文无收，"对大型康采恩来说，这一般不成问题；但对很多中小企业而言， 情况就要命了"。

他认为，迄今，人们低估了疫情后果给德国国内供应带来的影响。他指出，仅船运巨擘--中远集团（Cosco）和马士基（Maersk）就在过去4星期里各停发了70艘货柜船。由于船只航行时间为6星期，目前虽仍有来自中国的货船抵港，"但很快，到港的船只就会少得多了；届时，欧洲境内众多产品将会供不应求"。从3月份起，尤其是药业，但其它行业亦然，将面对这一局面。

中国港口在严格措施下开始复工

供应链紧急计划

目前，德国采购人、物流企业及供应链经理们正采取一系列措施，应对中国冠状病毒疫情造成的负面影响。联邦材料经济、采购及物流协会（BME）中国业务专员库尔托（Riccardo Kurto）在接受德国之声采访时指出，若干企业正与中方供应商确认中国国内已出现的或即将出现的供应瓶颈，并制定应急方案，其中也包括对疫情的规模即可能的期限作精准分析。他解释说，"这里，重要的是，中国当局对病毒的传播情况提供透明信息"。

库尔托指出，他所在的协会由在华成员企业网得知，目前，它们正在世界其它地方开辟替代性供应源，为此，相关企业与在华供应基地保持着密切联系。他透露，协会的生意伙伴们告知，它们的库存已降至危险点，因此，它们正从中国境外的、比如，从欧洲的配件供应企业那里个别订货。他强调，必须考虑到这一点：对委托方的物流和供应链而言，这种解决办法会产生不可低估的影响。

计划增加货运航班

此间，欧洲营业规模最大的航空公司--汉莎正计划增开飞中国货运航班。汉莎货运（Lufthansa Cargo AG）的一名发言人宣布，从本周日（3月1日）起，将增开一班货运，从而使每周货运航班达到8个。

新近，因新型冠状病毒，汉莎暂停了所有往返中国大陆的旅客航班。它旗下的货运公司则一度维持每周5趟往返，进来增至7趟。不过，距15趟这一正常规模，距离尚远。已执飞的货运飞机则一般在俄罗斯的新西伯利亚中转，以使机组人员免于在中国长时间停留。

不过，受应对冠状病毒措施打击尤重的空运企业也有望在全球生产重启后入列首批获益者，因为，届时，一度中断的供应链将必须尽快衔接起来。

航空货运在经济恢复后或面临巨大需求

汽车需求骤降

汽车专家杜登霍费尔（Ferdinand Dudenhöffer）在一篇文章中写道，对本就因英国脱欧和中美贸易争端而受重创的汽车产业而言，特别是对德国而言意义尤重，经由此次新型冠状病毒强势传播，正出现一种全新的、极难估量的危险：它不再事关供应链的稳定，而是"日益涉及规模越来越大的需求缺失"。他确信，冠状病毒危机将导致世界汽车市场崩盘。他预期，年内，全球汽车销售量将不到7700万辆，比2017年减少约770万辆。

国内生产总值增长放缓

根据德国政府的政策性资助银行复兴信贷银行（KfW）的估计，直至今夏，冠状病毒疫情都将使近来已呈弱势的德国经济继续原地踏步。该行研究所称，2020全年，德国国内生产总值将只增长0.8%，而不是原预期的0.9%，并且，此预测值尚基于这一设想：疫情主要限于中国境内，并在数周内消减。该研究所强调，病毒带来的经济下行风险巨大。

德国2019年从中国进口的产品主要包括（自上而下）：电脑电子产品及光学产品、电子设备、机械、服装、金属制品、化学制品、皮具、橡胶及塑料制品、纺织品、家具

病毒在世界其它地区传播

复兴信贷银行首席经济学家克勒-盖布（Fritzi Köhler-Geib）女士表示，若冠状病毒疫情长期持续，并也越来越多地传入世界其它地区，则越有可能产生对德国制造业尤其仰赖的外贸和价值链的灾难性影响。

眼下，病毒在中国境外的传播现象也越来越严重、世界卫生组织这些天已警告可能发生"大流行病"，尤其使经济前景黯淡。克勒-盖布女士指出，虽说疫情在其来源地中国已越过了峰值，但在伊朗、意大利和韩国，感染病例骤然增加，"让人极其忧虑"。