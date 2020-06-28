 新冠疫情使西方人对中国影响力的认知激增 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.06.2020

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新冠疫情使西方人对中国影响力的认知激增

口罩哪里来？中国！一项民调显示，疫情使得越来越多的法、德、美三国民众切身感受到中国影响力，同时也更希望本国政府对华采取强硬政策。

USA Kalifornien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Zumapress/K. Birmingham)

德国马歇尔基金会最新发布的最新调查发现，新冠疫情导致越来越多的西方民众将中国视为国际上的顶级大国，而美国的领导地位却在下滑。

（德国之声中文网）一项新出炉的调查研究显示，新冠疫情导致越来越多的西方民众将中国视为国际上的顶级大国，而美国的领导地位却在下滑。

由德国马歇尔基金会（German Marshall Fund of the United States）发布的这项调研收集了法国、德国和美国的民众意见，发现自从新冠疫情爆发以来，人们对于中国影响力的认知有了明显提高--而中国在其中交替扮演着始作俑者和援助者这两种不同的角色。

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在法国受访者当中，认为中国是最具影响力的全球大国的比例从1月份的13%激增至5月份的28%；而在德国，这一比例则相应地从12%提高到20%，美国则是从6%增至14%。

"在疫情危机之前，中国在世界上的影响力更像是一个抽象概念"，德国马歇尔基金会巴黎办事处副主任马丁·昆斯（Martin Quencez）分析道，"但是（现在）如果你想一想各国在口罩和医疗设备方面对于中国的依赖性的话，这个概念就变得非常具体了。"

昆斯预计，这种影响力会持续下去，而且民众对于中国影响力的认知变化是广泛存在于各个年龄阶层和政治阵营当中的。

  "这看起来更像是一种结构性的转变，而不是对于危机的某种应激反应"，他总结道。法、德、美三国的受访民众仍然认为美国是全世界最具影响力的大国，但是已经没有过去那么具有压倒性的优势了。

在5月的问卷调查中，55%的法国人将美国视为全球头号大国，这一比例跟1月份的67%相比已经明显下降。在德国也出现了类似的变化。

而在各国际主体的实力对比中，明显败下阵来的是欧盟。在疫情之前，法国和德国人还坚定不移地将欧盟整体视为世界第二名。

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又双叒叕检测：德企员工的艰辛返华之旅

尽管对中国影响力的认知有所提升，但是该研究发现，德法民众大部分认为，他们的政府应该在气候保护、人权和数字安全等领域对北京采取更加强硬的态度。

美国的相关比例相对较低，这可能是因为特朗普政府一直都在采取对华强硬政策，并且在敦促欧洲各国跟随自己的步伐。

特朗普政府指责中国政府面对疫情控制不力。新冠病毒（COVID-19）于去年年底最早在中国被发现。但也有批评人士指出，特朗普只是在试图转移舆论对于自己面对疫情处理不当的注意力，目前美国因新冠病毒感染而死亡的人数在全球遥遥领先。  

这项民调还发现，对于今年刚刚脱离欧盟的英国在国际上具有的影响力，大西洋两岸民众的认知有着巨大的差异。53%的美国人将英国视为欧洲最具影响力的国家；而在德国和法国分别只有8%和6%的人持同样观点。

这项调查由德国贝塔斯曼基金会（Bertelsmann Foundation）和巴黎智库蒙田研究所（Institut Montaigne）联合进行，分别于1月9日至22日和5月11日至19日对上述每个国家的超过1000人进行了问卷调查。

 

雨涵/李鱼（法新社）

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