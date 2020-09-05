 新冠疫情令澳大利亚经济陷入衰退 | 经济纵横 | DW | 06.09.2020

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经济纵横

新冠疫情令澳大利亚经济陷入衰退

澳大利亚经济在第二季度急剧下滑，这是该国自1991年以来经济首次陷入衰退。专家预计要到2022年初才能恢复到新冠疫情前的水平。

Australien | Immobilienmarkt | Werbung (Getty Images/AFP/P. Parks)

“28年经济增长的记录已正式结束”

（德国之声中文网）澳大利亚国家统计局周三在堪培拉宣布，根据统计数据，4月至6月澳大利亚国内生产总值（GDP）与上一季度相比下降了7％。

这是自1959年开始记录季度数据以来的最大跌幅，降幅也高于专家们的预期。因为该国第一季度国内生产总值（GDP）已经下降了0.3％，因此澳大利亚经济自1991年以来首次陷入衰退。当经济产出连续两个季度下降时，就会发生衰退。

 财政部长乔什·弗莱登伯格（Josh Frydenberg）说，这些数字表明，冠状病毒大流行对澳大利亚经济造成了"破坏性"影响。"我们连续28年经济增长的记录已正式结束"，其原因是"一个世纪发生一次的疫情大流行"。

"十分严峻的一天"

自1991年以来，澳大利亚经济从未出现过衰退。即使在2008年全球金融危机中，澳大利亚也是经济合作与发展组织（OECD）37个成员国中唯一能够得以幸免的国家。

Australien Premierminister Scott Morrison (picture-alliance/dpa/M. Tsikas)

澳大利亚总理斯科特·莫里森称"这对澳大利亚来说是十分严峻的一天"

第二季度经济急剧下降的主要原因是私人消费的下降。总理斯莫里森（Scott Morrison）在议会上说："这对澳大利亚来说是十分严峻的一天。"自3月份以来，已有超过100万人失业，为预防新冠病毒采取的防疫封锁措施令整个行业陷于瘫痪。

走出新冠衰退的道路会很长

虽然政府提供了超过3000亿澳元（约合1850亿欧元）的经济援助，但是春季经济意外的严重衰退，对此可能需要采取进一步措施。弗莱登伯格说："我们对澳大利亚人民的义务就是要做他们的强大后盾。"必要时中央银行将采取对策。它已在三月份将主导利率降低到0.25％，以通过廉价货币来提振经济。

国际清算银行牛津经济研究所首席经济学家莎拉·亨特（Sarah Hunter）说："走出新冠衰退的道路会很长。我们认为，要到2022年初经济才能恢复到新冠疫情前的水平。"

具有重要经济地位的维多利亚省重新恢复了防疫封锁措施，这将影响经济的迅速复苏。财政部长弗莱登贝格（Frydenberg）表示，当前夏季经济受到沉重压力。此前，新感染病例的增加迫使政府对该省首府墨尔本恢复了数周的封锁。

李京慧/苗子 (法新社、德新社、路透社)

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  • Geparkter Airbus A380 von Lufthansa in Teruel / Spanien (ATC Pilot/Sebastian Thoma)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    汉莎航空公司

    新冠疫情导致汉莎航空公司在上半年损失大约30亿欧元。该航空公司在全球提供22000个全职工作岗位。汉莎总裁施波尔（Carsten Spohr）强调，公司结构从长远来看必须精简。大约760架飞机中至少100架要淘汰。全德国大约11000个工作岗位受到威胁。

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    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    瑞安航空

    四月到六月之间，领先欧洲市场的瑞安航空公司销售额同期相比减少了95％。这家爱尔兰廉价航空公司有史以来首次净亏损约达1.85亿欧元，尽管与同行相比损失还算是低的。公司的19000名员工中，有3000人被暂时停职。

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    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    国际航空集团（IAG）

    新冠疫情导致这家英国-西班牙航空集团的营业额减少了一半，为53亿欧元，亏损13.7亿欧元。再加上飞机淘汰造成的损失，亏损增加至22亿欧元。旗下的英国航空公司将裁减12000个工作岗位，占全部就业岗位的四分之一强。

  • Frankreich Air-France Flugzeuge (AFP/B. Guay)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    法荷航集团（Air France KLM）

    法荷航集团营业额仅达11.8亿欧元，比去年同期减少83％，亏损高达15.5亿欧元。法国航空及其姐妹航空公司法國霍普航空（Hop！）计划共同裁员7580人。到2022年，旗下的荷兰皇家航空公司（KLM）的33000个全职工作岗位将有多达5000个岗位被裁减。

  • Easyjet (picture alliance/dpa)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    易捷航空（Easyjet）

    在截至6月底的三个月中，这家英国廉价航空公司亏损了近3.6亿欧元。公司的315架飞机中只有10架在运行，营业额仅700万英镑（去年同期为17.6亿英镑）。五月份易捷航空发出警告，将减少30％的工作岗位，意味着裁减员工4500人。

  • Norwegen Norwegian Air Shuttle | Boeing 737-800 (picture-alliance/dpa/M. Mainka)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    挪威航空公司

    挪威的这家廉价航空公司早在新冠疫情爆发前就已经在惨淡经营。8月底将公布公司的经营情况。该公司于4月份关闭了瑞典和丹麦的子公司，4700个工作岗位受到威胁。

  • SAS Boeing 737 Flugzeug (picture-alliance/M.Mainka)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    北欧航空公司（SAS）

    据称，这家瑞典和丹麦合资航空公司的一半就业岗位面临裁减风险。这就意味着多达5000名员工受到失业威胁。丹麦和瑞典两大股东和瓦伦贝谢基金会已经制定出了一个一揽子拯救方案。

  • Flugzeug der Airline Wizz Air (AFP/Getty Images/V. Petrova)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    威兹航空公司（Wizz）

    匈牙利廉价航空公司威兹早在5月就推出了较多的服务项目，因此从4月到6月甚至获得了近900万欧元的微薄利润，尽管如此公司仍亏损5700万欧元。目前的大约5000名员工中，五分之一的人要为自己的工作岗位担忧。

  • Deutschland Flughafen Frankfurt | Condor Flugzeug mit Thomas Cook Logo (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    神鹰航空公司（Condor）

    这家德国假日航空公司去年因母公司托马斯-库克（Thomas Cook）破产而不得不裁减数百名员工。神鹰航空希望在不裁员的情况下渡过新冠危机，通过与工会签订的协议和缩短工时来降低近4200名员工的人工费用。


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