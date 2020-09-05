新冠疫情令澳大利亚经济陷入衰退

（德国之声中文网）澳大利亚国家统计局周三在堪培拉宣布，根据统计数据，4月至6月澳大利亚国内生产总值（GDP）与上一季度相比下降了7％。

这是自1959年开始记录季度数据以来的最大跌幅，降幅也高于专家们的预期。因为该国第一季度国内生产总值（GDP）已经下降了0.3％，因此澳大利亚经济自1991年以来首次陷入衰退。当经济产出连续两个季度下降时，就会发生衰退。

财政部长乔什·弗莱登伯格（Josh Frydenberg）说，这些数字表明，冠状病毒大流行对澳大利亚经济造成了"破坏性"影响。"我们连续28年经济增长的记录已正式结束"，其原因是"一个世纪发生一次的疫情大流行"。

"十分严峻的一天"

自1991年以来，澳大利亚经济从未出现过衰退。即使在2008年全球金融危机中，澳大利亚也是经济合作与发展组织（OECD）37个成员国中唯一能够得以幸免的国家。

第二季度经济急剧下降的主要原因是私人消费的下降。总理斯莫里森（Scott Morrison）在议会上说："这对澳大利亚来说是十分严峻的一天。"自3月份以来，已有超过100万人失业，为预防新冠病毒采取的防疫封锁措施令整个行业陷于瘫痪。

走出新冠衰退的道路会很长

虽然政府提供了超过3000亿澳元（约合1850亿欧元）的经济援助，但是春季经济意外的严重衰退，对此可能需要采取进一步措施。弗莱登伯格说："我们对澳大利亚人民的义务就是要做他们的强大后盾。"必要时中央银行将采取对策。它已在三月份将主导利率降低到0.25％，以通过廉价货币来提振经济。

国际清算银行牛津经济研究所首席经济学家莎拉·亨特（Sarah Hunter）说："走出新冠衰退的道路会很长。我们认为，要到2022年初经济才能恢复到新冠疫情前的水平。"

具有重要经济地位的维多利亚省重新恢复了防疫封锁措施，这将影响经济的迅速复苏。财政部长弗莱登贝格（Frydenberg）表示，当前夏季经济受到沉重压力。此前，新感染病例的增加迫使政府对该省首府墨尔本恢复了数周的封锁。

李京慧/苗子 (法新社、德新社、路透社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。