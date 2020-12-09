 新冠疫情之下 民主压力不小 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2021

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时政风云

新冠疫情之下 民主压力不小

新冠危机虽对大家都构成打击，但程度大相径庭。已疲于应对数字化挑战和气候保护的各国之间以及社会不同阶层之间，裂痕正在扩大。

Niederlande Proteste in Amsterdam gegen Corona-Maßnahmen

两级化导致暴力——在荷兰发生的骚乱(2021年1月24日)

（德国之声中文网）若说它是巧合，倒是一个幸运的巧合：就在因新冠原因而只能以视频方式举行的本年度世界经济论坛（WEF）开幕之日，贝塔斯曼（Bertelsmann）基金会发表了一项最新研究报告。世界经济论坛创办人施瓦布（Klaus Schwab）要和这个世界上的决策者一起在“关键的2021年”指明走出危机之道。贝纳斯曼的这项研究则揭示出，许多工业国应对危机的准备是如何的糟糕。

德国总理默克尔在“达沃斯议程周”活动上发言时宣告，在数字化和气候保护领域将发生“历史性规模的巨大转型”。贝塔斯曼研究报告提供的数据则显示：还在新冠瘟疫爆发前，41个国际经合组织成员国中就有众多国家增长减缓、持续性发展退步、贫困风险上升、改革能力降低。其结果：民主政体受到巨大压力。

在右翼民粹主义者煽惑仇恨情绪之后，新近在荷兰的多个城市内发生的暴力骚乱事件正可引为证据。

新冠暴露并强化了差别

贝塔斯曼这一研究项目基于“可持续管理指数”（SGI）。该指数每年对各国情况作比较，分析政策结果、民主政体标准的坚固性和政府运作质量。

Symbolbild Bus Coronavirus Masken Mund-Nasen-Schutz

新冠危机也会在德国强化不平等现象，比如在教育领域


 
该研究报告作者之一、经济学家海尔曼（Thorsten Hellmann ）在接受德国之声采访时表示，很多工业国不只是在减少债务、可持续性经济转型，或在构建效率更高的社会保险制度方面较少作为，而且，各国间差别日益扩大。他担心，新冠大流行瘟疫还会更无情暴露这些差别，又尤其会继续加剧这些差别。

海尔曼担心，如果瘟疫导致贫困现象增加、收入差别加大，新冠危机就会演变成社会危机：“通常情况下，它是民粹主义者的滋生土壤。存在着民主标准继续被淘空的危险。”他因此要求，各国民主力量现在必须团结一致。

新冠大流行瘟疫也会在德国强化不平等现象，这一点，只要看一眼教育领域就明白了。远非每个家庭都有良好的互联网连接和远程课堂所需的足够终端设备。另外，家长们帮助孩子上网课的可能性也不尽相同。

对政府的信任感减少

康斯坦茨大学的一个研究团队调查了新冠危机带来的社会、政治后果以及人们在德国如何应对新冠的情况。去年春秋两季，该团队展开一项大规模调查，询问了总共1. 5万人。

布泽迈尔（Marius Busemeyer）是该项目的负责人之一。受问人对关于在多大程度上信任联邦政府有关新冠危机提供的信息的回答尤其使这位政治学家吃惊。他指出：“只有50%的受访者表示，政府确实提供了符合事实的信息。这个数字让我非常惊讶。它意味着，一半人多少持怀疑态度。”

Deutschland | Coronavirus | Proteste in Konstanz

“横向思维者”在康斯坦茨示威(2020年10月4日)

他之所以会这么惊讶，也是因为，其它询问结果都表明，在德国，人们对政界的信任感相对较高。即使在新冠危机当中，至少到去年11月，布泽迈尔团队的调查结果尚显示，不存在对政府信任感的大幅下跌。在接受德国之声采访时，布泽迈尔教授指出，“横向思维者”是少数群体，约占总人口的10-15%。他表示，存在着一种撕裂现象，虽未贯穿整个社会，但发生在这一极端化的少数群体和其它社会群体之间。

平行社会里的横向思维

2020年10月4日，横向思维者在康斯坦茨举行了示威抗议，警方称，约有3000人参加。对科研人员来说，这是一次直接询问参与者的机会。横向思维者对政府大多不信任，这不令人惊讶：四分之三的受问者认为，可以想象，科学家团队有意欺骗公众；很多人拒绝认为，民主政体发挥了功用。主流媒体更受到深度不信任：十之九的受问者通过互联网做自己的调查，一半人经由WhatsApp 和Telegram获取资讯。

政治学家布泽迈尔指出，存在着出现很难晓之以理的“平行公众”的危险。他认为，像荷兰那样的反对新冠措施的抗议演变成暴力行为现象，在德国也可能发生。作为可以设想的应对措施，他建议加强政治教育、向受到新冠疫情严重打击的群体提供具体帮助。不过，他指出，没有简单的解决方案，“这是一个长期项目，必须旋转多个调节螺旋。”

 

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