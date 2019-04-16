新冠疫情中 妈祖展开绕境

（德国之声中文网）晚上11点05分，大甲镇澜宫的妈祖銮轿在香火缭绕、香客簇擁下起驾，浩浩荡荡地展开9天8夜的进香绕境活动。4月9日晚上，约有10万人涌进仅有7万居民的大甲镇。而整个进香绕境活动可能吸引上百万人全程参与或部分参与。

宗教盛事 健行 嘉年华

为因应新冠疫情，庙方今年有些特别的做法：入庙戴口罩、不开放钻轿底、点心放餐盒等等。大甲镇昨晚有些寒冷，但人心却是暖呼呼的，甚至是沸腾的。舞龙舞狮、各地的阵头、表演团体、香客、车辆、小贩，甚至是一些政治团体一早就涌向镇澜宫，大甲镇万人空巷，人声鼎沸，锣鼓喧天。鞭炮烟花此起彼落，宛如一场宗教嘉年华。

在灯光和火把的照明下，妈祖神轿和大队人马趁着夜色一路往南走。队伍将步行三天，抵达嘉义县的新港奉天宫，也就是此行的最南端的地点。4月13日上午8时在奉天宫举办妈祖祝寿大典。典礼结束后，队伍即刻转向往北走，朝镇澜宫的方向回去。绕境队伍将途经4个县、110间庙宇，往返约340公里，预计18日回镇澜宫安座。

如此声势浩大的进香绕境队伍，堪称“台湾地表最大规模的迁徙活动”；因此曾被美国媒体CNN形容为“世界上最受欢迎的一场健行”。探索频道Discovery Channel则称它是全球三大宗教盛事之一，和麦加朝圣、梵蒂冈耶诞弥撒齐名。2009年妈祖信俗则被联合国教科文组织列为“世界非物质文化遗产”，也是目前华人民间信仰中唯一荣获此殊荣的活动。

但对众多的台湾人而言，妈祖进香绕境是他们可以亲自迎接妈祖，和妈祖直接请托和对话的机会，所以很多人放下手边的事前来朝圣。

大陆原乡 台湾生根

妈祖信仰源自于大陆。三、四百年前，大陆沿海的居民，特别是广东、福建一带的汉人，陆续坐船移民台湾；他们不仅要征服波涛汹涌、诡谲多变的台湾海峡，还要逃避明、清两朝的“海禁”；形势险恶下，这些渡海人唯一能依赖的就是当地渔民的守护神--妈祖的庇佑。随着移民人数的增加，妈祖信仰逐渐在台湾落地生根、开枝散叶，如今更成为台湾人共同的守护神。

妈祖在大陆期间多半是以“航海之神”的形象出现，专司海上救苦救难。来到台湾后，辗转蜕变为“万能女神”。很多人在遇到健康、考试、事业、婚姻、生育上的问题时，都会向妈祖求助。连近日台湾遭逢56年来最严重的干旱时，台湾的农委会水利署还委托大甲镇澜宫，特别举办仪式，向有素有“雨水妈”之称的妈祖祈求降雨；新冠肺炎肆虐时，人们涌向妈祖庙祈求庇佑。有些人拿了口罩去妈祖庙的香炉上过火，希望有了妈祖的认证，口罩在对抗疫情时威力更强，斑斑可见台湾人对妈祖的坚定信赖和依靠。甚至有些军营里也有妈祖庙。

台湾明道大学妈祖文化学院谢瑞隆主任在接受德国之声访问时称：妈祖的“神职”和“神性”为呼应台湾汉人的生活需求而有所改变，如今已经成为台湾最重要的神，最被信仰的“万能女神”。

瞬间感应 泪流满面

50多岁的杨淑娟在大学里担任助理教授。她从小就信仰妈祖。2018年开始，每年都参加大甲妈祖进香绕境的活动。她在参加多次后对德国之声说：最让她感动的是当地居民的“亲切”。她说明，许多信徒会在绕境队伍经过的路边摆设摊子，免费提供路过香客饮水、食物、当地名产、甚至小凳子，好让香客可以休息片刻，补充体力后再上路。她笑着说，许多小地方的特色美食或名产，她以前只听闻过但没吃过，参加进香绕境后，不但尝遍各地美食，还增加许多见闻。

事实上许多在地人也会请陌生的香客到家中使用厕所、洗澡、吃饭、甚至过夜等。在日益冷漠的世界里，这种行为在进香绕境过程中却屡见不鲜。谢瑞隆因此称：“人与人之间变得没有距离。”

“每个人一生一定要跟妈祖走一次西螺大桥”， 杨淑娟对这种说法原先不以为意，直到她2018年真的走上刷着红漆的西螺大桥。她形容当时的情景：正值暮春时节，她走的又累又渴，心情异常低落，身心俱疲；这时，一阵凉风吹来，瞬时间她觉得自己卸下了千斤重担，整个人轻松下来。看着桥下的稻田和西瓜田在夕阳余晖中相互辉映，终于她了解这种说法的真谛。她走着走着，不禁泪流满面，不能自已。原来她当时遇到一些困境，无法解脱，就在那个当下，她突然感觉到“高高在上的神仿佛听到她的诉说”，给了她力量。杨淑娟称，不知道是妈祖的保佑，还是时过境迁，如今她觉得身心都安定，不再无所适从。

集体心灵疗愈

台中教育大学台湾语文学系副教授林茂贤对德国之声说：台湾人有心事时，不会寻求心理医生的咨商，也不会求助于社会救助机制。只有见到妈祖时，才会将自己的心事说出来。倾诉完后，有些人会因此释怀，有些人也可能因而嚎啕大哭，但之后都会对自己更具信心、怀抱希望。林茂贤称，妈祖就像母亲一样抚慰着每个人的心；而整个进香绕境就是“集体心灵疗愈”的一个过程。

在进香绕境的路上经常可以看到有母亲带着生病的小孩，哭喊呼叫妈祖的帮助，有些人甚至抬出生病的家人，或钻到妈祖神轿的下面，请求妈祖庇佑。林茂贤称：“每当他看到这种场面，就觉得妈祖一定要存在，因为太多人需要她的协助”。妈祖在安定国家社会上是一股非常重要的力量。

妈祖政治学

由于妈祖受到台湾人广泛的支持和信赖，许多台湾政治人物便喜欢强调自己和妈祖的连接，称自己是妈祖虔诚的信徒，希望藉此获得妈祖信徒的支持。鸿海董事长郭台铭2020年一度想竞选总统时，便宣称是妈祖托梦叫他参选。

有报告说，全台湾约有八百万妈祖信徒，换句话说，每三个台湾人就有一个是妈祖的信徒。难怪不分蓝绿政党，台湾所有的政治人物总是积极靠向妈祖。

周五晚不止有现任的蔡英文总统，还有前总统马英九都参加妈祖起驾仪式。其他各级的政治人物更是络绎于途。

如今妈祖被赋予母亲的形象，就像母亲一样守护者所有的台湾人。

其实大陆东南沿海和台湾的商人都习惯带着妈祖神像走遍天下，特别是去东南亚，因此如今有华商的地方，几乎都有妈祖的信仰。

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