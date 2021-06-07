 新冠疫情中的教训：减小对中国的过度依赖 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.06.2021

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时政风云

新冠疫情中的教训：减小对中国的过度依赖

德国联邦卫生部长施潘提出，欧盟国家应该从疫情中吸取教训，减小对中国产品和中国市场的过度依赖。

德国联邦卫生部长施潘提出欧盟应该好好反省疫情中对中国的依赖。

德国联邦卫生部长施潘提出欧盟应该好好反省疫情中对中国的依赖。

（德国之声中文网）德国联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）本周末在柏林参加"德国家族企业日"的相关活动上表示："如果说我们在这场新冠疫情中所真正痛苦经历的一件事是什么？……那就是我们对中国的依赖性太大。"

他说："对于一些至关重要的产品，我们太过依赖中国的制造商。说穿了，我们太依赖于进口中国产的药物原材料。"

"与此同时，我们还极其依赖于中国这个销售市场，"施潘说，"这几乎是一个更令人感到心痛的讨论。如果中国人不买车了，那么沃尔夫斯堡的流水线就要停工了。"

施潘提出，应该重新讨论国家在经济和整体结构上的角色和作用。但他强调："我现在指的并不是官僚机构意义上的强有力的国家，而是打造一个更有力的服务型的国家，一个更好保护（国民）的国家，而不是一个受到限制、自以为了不起的国家。"在这个问题上，他将医疗保健系统与国家在国土安全方面的作用做比较。

德国卫生部长还提出，欧盟也必须变得更具有自主性，绝不能对数码科技企业和这个行业正在出现的新的垄断者产生依赖。

（德新社）

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