新冠疫情中的世卫组织

（德国之声中文网）人们意识到世卫组织通常是在该组织宣布出现国际卫生紧急状态之时，比如：2009年因猪流感；2014年及2019年因埃博拉病毒；今年1月，因新型冠状病毒。其实，联合国这个特别组织的任务和活动领域要大得多。以在世界各地实现尽可能高的健康水平为目标，该组织不仅在发生灾难时提供紧急帮助，而且还监控并评估全球卫生状况，其中也包括营养和卫生条件。目前有194个成员国的这个组织在有关卫生研究、订立标准方面起领头作用。

世卫组织是如何建立的？1945年，第二次世界大战结束后不久，在联合国成立大会上即已产生了建立一个单独的卫生机构的想法。各国都清楚，为维护世界和平与安全--这正是联合国的宗旨--也需要解决人类的卫生健康问题。1946年，最初61国在纽约签署了世卫组织章程。1948年4月7日，该章程生效，这一天即为世界卫生日。这个联合国特别组织总部设在瑞士的日内瓦，并有6个地区办事处和150个国家办事处。根据WHO自己提供的数据，世卫组织约有7000名工作人员。

经费来源

世卫组织2020/2021年度预算经费为48亿美元。每两年重新制订的预算中，约五分之一来自194个成员国的义务交款。当然，各国的缴费数量不等：成员费的高低依据各国的支付能力计算。

该组织的大部分经费来自成员国的自愿捐款，以及来自基金会、其它联合国机构、非政府组织和个人的捐款。根据德国联合国协会（DGVN）所作的统计，2010至2011年，10个最大供款国（会员费加自愿捐款）提供的资金占世卫组织预算的60%以上，这些国家中包括美、日、德。2012/2013财政年度，比尔和梅林达·盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）超过美国，成为最大供款方。

新冠期间人们尤其关注世卫的一举一动

在新冠危机中扮演何种角色？

在遏制新型冠状病毒传播的问题上，世卫组织承担着中心角色。该组织协调国际行动，应对像艾滋病、疟疾或目前的新冠病毒疾病这样的传染性疾病，协调对新冠病毒的研究、检测手段、药物和疫苗开发等方面的合作。该组织倡导开展一项跨国临床研究，测试现有药物对Covid-19新冠肺炎可能的疗效。

像今年1月底这样宣布出现"国际关注的公共卫生紧急事件"，是该组织所能使用的最后手段。由此，可以拨出经费和其它资源。随着紧急事件的宣布，该组织可向成员国提出具体的行动建议，比如，采取隔离措施或实行旅游限制。一个由卫生专家、病毒学家和其它科学家组成的紧急情况委员会根据局势的发展随时调整相关措施建议。世卫组织的建议虽无法律约束力，但各国一般都会采纳。

3月初，世卫组织正式宣布出现新型冠状病毒全球大流行。不过，此举最终只是意味着该组织承认Sars-CoV-2这种新型冠状病毒的感染达到了全球规模。该组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，称之为全球大流行并不意味着世卫组织和其它国家的作为发生改变。

对世卫组织在新冠危机中的表现有何评价？

与2009年的猪流感或2014/2015年的埃博拉危机中的表现不同，在新冠病毒危机中，因其相对而言较为及时和坚决的行动，世卫组织最近受到赞扬。埃博拉疫情发生后，该组织曾承认有过失，并改变了应对疫病的工作方式。

某些人士认为，作为全球危机管理者，该组织目前的成功也与其总干事谭德塞密不可分。2017年上任的谭德塞被认为是实干家，并且不惮与公众打交道。不过，他对中国抗疫作法的赞扬招致某些批评。中国最初否认武汉新冠病毒疫情爆发，此后又采取强制措施。