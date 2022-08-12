 新冠疫情：中国新增病例创三月新高 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.08.2022

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新冠疫情：中国新增病例创三月新高

中国新冠病毒新增感染人数创下三个月以来的最高数字。海南仍在继续实施"封控"管理，数万游客被困在三亚。

China Zhengzhou Fahrgäste am Ostbahnhof

（德国之声中文网）中国国家疾控中心周日宣布，中国全境共记录到超过2400个新增病例，是五月12日以来的最高数字。不过，其中四分之三都属于无症状感染病例。

迄今为止，中国政府一直在坚持执行极为严苛的"清零"防疫战略，具体措施包括发现病例的城市实施群体检测和封控管理。得益于上述措施，从2020年下半年开始，中国基本控制住了疫情的扩散，并使国民经济得以迅速复苏。但随着奥密克戎变异毒株的蔓延，中国的防疫措施逐渐暴露出了弊端。

接二连三的封控措施，使这一全球第二大经济体蒙受重大损失，境内旅游业几乎陷入瘫痪状态。在中国的海滨度假胜地-海南，由于当地政府突然实施大面积封控管理，造成数万名游客滞留当地无法回家。

China - COVID-19 in Shanghai

四月开始，中国经济中心上海曾进行过历时两个月的全面封控。

DW.COM

上海疫情逐渐平息，不过市民仍须进行每周一次的核酸检测直到九月底。而南方省份海南省的疫情仍在上升阶段。西部地区的新疆、西藏也发现确诊和无症状感染者，多个区域实施静态管理措施。

今年以來，中國多個城市輪番爆發疫情，而在當局嚴格的清零政策下，產業受到衝擊，帶來龐大損失。另根據中國教育部數據顯示，今年應屆畢業生首次突破千萬，創歷史新高，許多人在求職過程遇上挫折。

中國多省疫情持續擴散，挑戰當局「動態清零」防疫政策。其中海南省目前疫情仍處於高位發展階段；新疆自7月底至今累計病例已破千；時隔920天沒有發生疫情的西藏也破功。

同国际较为通行的做法不同，中国防疫部门不仅会区分所谓的有症状感染者和无症状感染者，还会区分所谓的本土感染及所谓的"输入型感染"病例。如果加上输入性感染病例，中国目前的新增感染病例总数则为2600。

上海中小学将于九月一日如期开学

两千多个新增感染病例中，上海只发现一个新增病例。当地教育部门称，青少年将得以如期在九月一日返校上课，但师生必须在每天离校前都接受一次新冠检测。

今年三月，人口两千六百万的上海曾关闭所有的幼儿园和中小学校，并随即开始了历时两个月的全城"封控管理"。按照规定，九月底前，上海全体市民必须定期接受新冠检测。

（德新社）

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