新冠疫情不断攀升 世卫吁各国分享疫情信息

(德国之声中文网) 根据中国国家卫生健康委员会的统计，中国于周二 (2月4日) 一共出现3887起新的新冠病毒案例，另外有65人因新冠病毒而丧命。这使中国整体的确诊案例来到24324，另外有23260起疑似案例。同时，中国新冠病毒的死亡案例则是来到490，但同时也有892人治愈。

中国官方周二公布最新的死亡案例分析数字，数据显示超过80%死于新冠病毒的病人年纪超过60岁，另外超过75%的案例本身有像高血压、糖尿病与心脏病等其他健康问题。

世界卫生组织则说，中国的防疫手法替全球提供了一个防止疫情扩散的机会，但是全球各国必须马上分享所有跟新冠病毒疫情相关的信息。世界卫生组织总干事谭德赛 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 说，目前新冠病毒仍有在全球造成大规模传染的可能，但是目前主要疫情仍集中在中国境内。

谭德赛也批评，先进国家没有实时分享与新冠病毒确诊病例相关的信息。他表示，目前世界卫生组织只收到约38%中国境外病例的信息。谭德赛也呼吁各国不要对中国实施旅游禁令，因为这种作法只会制造恐慌。

然而，德国卫生部长斯潘 (Jens Spahn) 周二表示，欧盟可能考虑参照美国的作法，对近期曾到访中国的旅客实施旅游禁令。同时，德国与法国也在敦促欧盟各国的卫生部长，统整他们对新冠病毒疫情的应对手法。 他在与法国卫生部长进行会晤后表示：「我们有谈论到实施旅游禁令的可能性，或是至少加强在边境的疫情检验。 」

全球确诊人数持续攀升

除了中国本身的确诊案例持续攀升外，泰国与新加坡周二各通报了6起新的新冠病毒案例，使得两国的确诊案例分别来到25与24。此外，澳大利亚、越南与马来西亚也分别出现新的案例。欧洲的比利时也在周二通报了首个确诊案例，病人是1名从武汉被接回国的比利时人。

此外，香港与澳门也分别出现两起新的病例，这也使澳门特首贺一诚周二表示，全数赌场将暂停营运半个月，透过减少人流来减缓疫情。另一方面，台湾周二也通报一起新的新冠病毒确诊案例 病人为一名乘坐首批包机从武汉返回台湾的商人，而他在第一时间已被送隔离，目前病情也算稳定。

日本朝日电视台周三报导，日本从周二开始对一艘停靠横滨附近的邮轮上3700名乘客与船员展开检测，发现有10人确定感染了新冠病毒。此前，一名上个月搭乘此邮轮的香港乘客被确诊感染了新冠病毒。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)