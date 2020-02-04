 新冠疫情不断攀升 世卫吁各国分享疫情信息 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.02.2020

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新冠疫情不断攀升 世卫吁各国分享疫情信息

新冠病毒疫情的扩散似乎没有减缓的迹象，病毒的起源地湖北省周二通报了超过3千起确诊案例，该省的死亡人数也增加了65人。世界卫生组织表示中国的防疫手法，替全球制造一个防止疫情扩散的机会，但各国必须尽快分享所有与疫情相关的信息。

China, Wuhan: Coronavirus (Getty Images)

武汉防疫总部本周开始着手将包含一个体育馆跟会展中心在内的大型场馆，改建成收容确诊病人的场地。

(德国之声中文网) 根据中国国家卫生健康委员会的统计，中国于周二 (2月4日) 一共出现3887起新的新冠病毒案例，另外有65人因新冠病毒而丧命。这使中国整体的确诊案例来到24324，另外有23260起疑似案例。同时，中国新冠病毒的死亡案例则是来到490，但同时也有892人治愈。

中国官方周二公布最新的死亡案例分析数字，数据显示超过80%死于新冠病毒的病人年纪超过60岁，另外超过75%的案例本身有像高血压、糖尿病与心脏病等其他健康问题。

世界卫生组织则说，中国的防疫手法替全球提供了一个防止疫情扩散的机会，但是全球各国必须马上分享所有跟新冠病毒疫情相关的信息。世界卫生组织总干事谭德赛 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 说，目前新冠病毒仍有在全球造成大规模传染的可能，但是目前主要疫情仍集中在中国境内。

谭德赛也批评，先进国家没有实时分享与新冠病毒确诊病例相关的信息。他表示，目前世界卫生组织只收到约38%中国境外病例的信息。谭德赛也呼吁各国不要对中国实施旅游禁令，因为这种作法只会制造恐慌。

然而，德国卫生部长斯潘 (Jens Spahn) 周二表示，欧盟可能考虑参照美国的作法，对近期曾到访中国的旅客实施旅游禁令。同时，德国与法国也在敦促欧盟各国的卫生部长，统整他们对新冠病毒疫情的应对手法。 他在与法国卫生部长进行会晤后表示：「我们有谈论到实施旅游禁令的可能性，或是至少加强在边境的疫情检验。 」

全球确诊人数持续攀升

除了中国本身的确诊案例持续攀升外，泰国与新加坡周二各通报了6起新的新冠病毒案例，使得两国的确诊案例分别来到25与24。此外，澳大利亚、越南与马来西亚也分别出现新的案例。欧洲的比利时也在周二通报了首个确诊案例，病人是1名从武汉被接回国的比利时人。

此外，香港与澳门也分别出现两起新的病例，这也使澳门特首贺一诚周二表示，全数赌场将暂停营运半个月，透过减少人流来减缓疫情。另一方面，台湾周二也通报一起新的新冠病毒确诊案例 病人为一名乘坐首批包机从武汉返回台湾的商人，而他在第一时间已被送隔离，目前病情也算稳定。

日本朝日电视台周三报导，日本从周二开始对一艘停靠横滨附近的邮轮上3700名乘客与船员展开检测，发现有10人确定感染了新冠病毒。此前，一名上个月搭乘此邮轮的香港乘客被确诊感染了新冠病毒。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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