新冠疫情下的德國留學之路

（德国之声中文网）當今年春天疫情開始蔓延的時候，也正值德國大學的學生們應該進到校園開始新學期之際。無奈隨著感染人數快速增加，德國各联邦州一個接著一個宣布將課程調整為透過網路通訊軟體授課，老師和學生們不得不把上課地點從教室搬到自己家中。這半年以來，德國的疫情逐漸獲得控制，但透過網路授課的模式仍會繼續維持到下個學期，多數德國大學也將秋季學期的開學日期延後一個月，只為做好更完善的應對措施。

隻身在德求學面臨困境

對於德國籍的學生來說，可以藉此機會回家跟家人相聚或許是一個舒適安全的替代方案，但對於那些獨自在德國念書的國際學生可能就不一樣了。他們之中許多人住在單人宿舍，身邊沒有家人朋友。不僅在封城管制期間必須獨自生活，可能連身體不舒服時，都必須自己想辦法解決。就算想回到自己國家渡過這段時期，也必須面對昂貴的機票甚至沒有飛機可搭的情形。一些必須依靠打工維持生活支出的國際學生，甚至因為在疫情中失去工作而面臨經濟上的壓力。德國政府則提供過渡金給財務出現困難的學生，符合資格的本國或外國學生可以申短期的生活補貼。

一位正在波昂念生物醫學的王同學在德國經歷了疫情最嚴峻的時候，她向德國之聲描述了這幾個月的以來的觀察：「我覺得疫情控制還算不錯，雖然起步晚了點，但頒布命令後，執行速度很快。戴口罩的政策則是一周緩衝後就開始執行了，人民也都很守規則，幾乎沒看過違規不肯戴上口罩的人，人們也會彼此保持距離。」開始執行這些措施之後，她的家人朋友也從原先的擔心轉為放心不少。

辦理學生簽證，需提交「出席義務證明」

關於國際學生的入境規定，德國政府的應對政策提到「必須到場上課而不能完全在境外完成學業的外國學生，也可以因上學而入境，……線上學習或遠程學習者仍不能入境」。因此，今年入學的學生們在申請簽證時，除了以往的例行文件之外，還需要附上由學校所提供的出席義務證明，證明該學生有必要在德國境內完成學業。除此之外，學生們也必須在入境德國時，向海關出示這份證明書。

目前所知，這個規定只適用於尚未入境的學生，已經在德國境內的學生則不在此限，德國之聲採訪了幾位今年入學的台灣學生。在漢諾威攻讀物理的許同學7月底申請簽證時，被要求提交出席義務證明。據他表示，如果沒有附上出席義務證明，該份簽證申請就不會被受理。

也有人更早之前就遇到這種情況，目前於巴伐利亞邦就學的鄭同學在6月下旬辦理簽證時，就被要求出示此證明。而這已經是他第二次申請簽證，事實上他在今年1月就已經拿到具有三個月效期的簽證。後來歐盟基於防疫，禁止持有D類簽證的學生首次入境，鄭同學只好留在台灣參與線上課程。但因為必須到德國接受考試，他於是再次提出學生簽證申請。但校方却表示，相同的考試可以延后到下学期，故暂不提供出席义务的证明，让他十分无奈。後來在他個別詢問授課教授之後，終於有教授願意開立證明，鄭同學也在一番波折後拿到簽證。

而目前人還在台灣的陳同學則已經在台灣上完了弗萊堡大學第一學期的網課，並預計近期前往德國完成剩下的學業。雖然接下來的第二學期仍是透過網路授課，但學校願意提供出席義務證明，鼓勵學生到校參與團體討論和使用學校資源等。

對於德國疫情和歧視的擔憂

在疫情期間出國當然會有所顧慮，幾乎每個學生出發時都帶了充足的口罩和消毒用品。他們也不約而同提到了八月初在柏林舉行的反新冠措施遊行，認為部分德國人對戴口罩仍然有負面印象。許同學認為：「他們認為只有生病的人才會戴口罩，但戴口罩本身是一種預防措施，尤其是在這種特殊情況，難道身邊的人沒戴口罩就是健康的嗎？」此外，學生們還擔心可能會遇到歧視東方臉孔的情形。

線上課程無法取代的文化交流和互動

受訪的學生們雖然不完全看好德國疫情發展，但提到比起台灣，德國的課程選擇較多且對於在課堂中的實作練習有更多著墨，讓他們願意在疫情蔓延之際前往德國進修。陳同學認為，雖然第一學期是線上授課，但仍能感受到課程對於邏輯思維及思辯培養的著重，因此覺得能「親自赴弗萊堡，認識培養其發展的土壤、文化及城市至關重要」。

對於網課，陳同學表示不僅免去了地點限制，能在自己熟悉的環境上課心態也比較輕鬆。但比較可惜的是人際之間的互動僅限於課堂時間，失去了和老師同學們進一步交流的機會。他說：「赴德唸書對我而言，不應只是單純的念書，其所包含的面向更多元及更包容性：土壤、文化、城市、思維模式，以及人的交流與互動。」同學則認為除了較容易疲勞，「這時候採取線上課程是最好的方式，而且可以重複聽，時間彈性。」

人在德國上網課的王同學感到非常不適應，除了網路不穩定影響到上課品質外，長時間獨自在家，失去轉換環境和實際上課互動也導致學習成效低落。有些教授以紙本學習材料取代親自講課以及沒辦法親自和教授討論課業等等，都讓學習效果打了折扣。

學生們多半表示不支持德國政府暫時禁止網課學生入境的措施，他們認為這讓留德之路增加了更多阻礙。陳同學指出，線上授課可能會降低人才選擇留學德國的誘因，也限制了留學生的學習權益。許同學提到對於學生有利的幾個優點：「不用負擔房租和健保等等的費用，又不會中斷學業。」此外他也說，在這個特殊時刻，要是國際學生進到德國要找住處，可能會更困難。

國際間的新冠疫情看來仍會持續一段時間，如何兼顧學生的受教權和德國國內的防疫，考驗著德國政府的應變能力。

德国最古老的十所大学 海德堡大学 德国有各类高校397所，其中综合性大学115所。许多大学有数百年的历史。德国最古老的大学位于海德堡，成立于1386年。海德堡这座城市也充满着历史的气息。

德国最古老的十所大学 科隆大学 科隆大学成立于1388年。直到今日，这所大学仍旧坐落在市中心的黄金位置，散散步就走到了著名的科隆大教堂。

德国最古老的十所大学 埃尔福特大学 不同的排名中，埃尔福特大学的名次有所不同。有的排名中，埃尔福特大学以1392年成立排名第三。埃尔福特的老城十分漂亮，它还是图林根州的首府。

德国最古老的十所大学 维尔茨堡大学 这所大学的历史可以追溯到1402年。大学的官网介绍说，有14位诺贝尔奖获得者曾在此研究教学，其中包括伦琴射线的发现者伦琴。

德国最古老的十所大学 莱比锡大学 歌德、莱辛曾在此就学——莱比锡大学的历史可以追溯到1409年。二战中，大部分校址被毁。1946年复校。

德国最古老的十所大学 罗斯托克大学 1419年成立的这所大学有“北方灯塔”之称。罗斯托克位于德国北部，是德国在波罗的海沿岸的三大港城之一。

德国最古老的十所大学 格赖夫斯瓦尔德大学 这座城市位于德国的东北端。大学成立于1456年。历史上有150多年，这一地区属于瑞典。学校的主体建筑也是这一时期诞生的，如今是大学图书馆。

德国最古老的十所大学 弗莱堡大学 这所大学1457年问世。今天，来自100多个国家的超过24000名学生在此就读。学校有11个学院180个专业。教授、讲师人数超过7000人。

德国最古老的十所大学 慕尼黑大学 慕尼黑大学创立于1472年。如今，超过5万名学生在此就读，其中，外国学生有8000余人。教授有750余人。其他学术人员超过5300人。

德国最古老的十所大学 图宾根大学 图宾根大学成立于1477年。这是一座典型的大学城。约85000名居民中，学生、教师、研究这的人数超过35000人。中世纪的老城让历史可知可感。

德国最古老的十所大学 美因茨大学 这所大学成立于1477年。其全名为约翰内斯·古登堡大学，以第一位发明活字印刷的欧洲人古登堡命名。如今来自120多个国家的3万余名学生在此就读。

德国最古老的十所大学 波恩大学 德国之声所在的波恩市这所大学2018年庆祝建校200周年。约38000名学生在此就读。大学的250座建筑分散在波恩城各处。波恩大学在世界各地有80个结为伙伴关系的友好大学。







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