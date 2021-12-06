新冠疫情下的德国：死亡率明显上升

（德国之声中文网）超额死亡是一个可怕的词。它大致描述了一个国家在一年内由于特殊情况导致的超出预期的死亡人数。这也是联邦统计局初步评估的新冠危机影响的主要信息：疫情下，德国的超额死亡率发生了明显的变化。而且，正如联邦统计局副主席昂格尔（Christoph Unger）本周四（12月9日）所说的那样："两周的今天，罗伯特-科赫研究所 （Robert-Koch-Institut） 公布了一个令人震惊的数字：德国已有10万人死于新冠。现在（就新冠对死亡率的影响）下结论还为时过早。"

死亡率比疫情前增加7.5%

但是显而易见的是，疫情下的死亡率有所上升。"在新冠大流行病开始的前12个月，即从2020年3月到2021年2月，死亡率增幅明显，"昂格尔接着介绍："死亡人数同比增加了7.5%，约近7.1万人。其中死亡人数在2020年12月和2021年1月时最多。"

当时德国正遭遇凶猛的第二波疫情，联邦政府宣布在圣诞新年前后实施新一轮的封锁措施。

无法衡量限制措施的影响

对接触禁令和关闭酒吧、电影院、剧院院、餐馆等限制措施，昂格尔及其同事们得出的结论是："尽管采取了防疫措施，但还是出现了死亡率的增加。而我们无法并衡量在没有或采取更温和措施的情况下的数据。"

然而，即使不能精确统计，在没有限制措施的情况下，死亡人数估计可能会更高。 因为已有数据证明，戴口罩和避免过多社交接触可以减少其他传染病。昂格尔补充道："死因统计显示，这些措施明显使因其他传染性呼吸道疾病而死亡的人数大大减少。例如，2020年死于流行病的人数比2016年至2019年的平均数少约3800人。"以往每年都会出现的的流感浪潮在2020年和2021年之交几乎并未出现。

手术量和住院时间大大减少

疫情导致医院医院不堪重负、重症病床吃紧--德国和其他一些国家都曾或正在遭遇这种情况。在目前凶猛的第四波疫情中，用飞机将重病患者运送到其他受影响较小的地区的照片已经令人震惊。

事实上，医院的压力从统计数据中也不难看出：2020年，德国医院的治疗量减少了近250万次，即约13%。上一次出现这么低的数字是在2006年。 与此同时，医院的手术数量则下降了近10%。

新冠病毒疾病主要影响老年群体

统计局的数据也证实了这一结论：有基础病的老年人受到大流行病的影响尤其严重，包括因此死亡。2020年，新冠造成的死亡人数中有70%是80岁以上的老人。而且他们中的大多数人都患有这个年龄段典型的基础疾病，如心脏病、痴呆症、肾脏疾病或糖尿病。

自杀率并未增加

许多专家一再强调，大流行病及相关限制措施将引发一系列心理疾病，例如孤独、焦虑症、抑郁症等。

而联邦统计局的另一项发现则令人惊讶，联邦统计局卫生和社会事务部门负责人博姆（Karin Böhm）介绍："2020年，德国有9206人选择以自杀的方式结束生命。这是自1980年以来第二低的数字。 到目前为止，该数字仅在2019年更低，当年有9041人自杀。"

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 德国疫情第一个爆发点 2020年2月25日，德国西部海因斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染新冠病毒，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 公共生活大面积停摆 不久后，疫情开始在德国各地迅速蔓延，各州陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴。德国各地居民开始抢购超市商品，卫生纸、面粉、肥皂、酒精等商品被迅速抢购一空。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府拨巨资保就业 厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 累计感染人数破百万 在度过了一个疫情相对较为温和的夏天之后，2020年11月27日，德国的累计感染人数突破百万。虽然当时新增感染数字开始趋稳，但单日死亡人数却达到新高。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。德国卫生部长施潘也在10月感染了新冠病毒。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 默克尔在联邦议院动情演讲 12月9日，联邦总理默克尔在联邦议院激动地发言。她呼吁民众严格遵守防疫措施，限制社交。她眼含泪光地说：“我很抱歉，真心感到抱歉。但每天590人病亡这样的代价太高太高了，这是不行的。”她说：“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 似曾相识又一年 2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。但与此同时，最早在印度被发现的德尔塔变种也开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 第四波呼啸而至 今年8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）已经发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。但是到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府更迭 谁来抗疫？ 德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 住院率成为限制措施的新基准 11月19日，德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 圣诞市场商贩忧心忡忡 德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 死亡人数过十万 据罗伯特·科赫研究所11月25日公布的数字，过去24小时全德国有351名新冠病毒感染者死亡。至此，德国死于新冠肺炎的总人数突破了10万，达到100119人。自疫情爆发以来，德国累计感染人数超过550万。



"德国受疫情影响相对较小"

尽管德国的新冠疫情跌宕反复，但联邦统计局的祖尔·尼登（Felix zur Nieden）仍然得出较为平和的结论："在国际比较中，我们可以说，德国受到新冠疫情的影响相对较小。在不少其他国家，相关影响要明显大得多。"

在许多西欧国家，2020年出现了自二战以来最严重的预期寿命下降。德国也受到了影响，但远没有其他许多国家那么明显。例如，英国和意大利的新冠死亡的绝对数字分别为约14.6万人和近14.4万人，明显高于德国的近7.1万人，而且，德国的人口多于这两个国家。

观看视频 02:15 德国疫情:医护人员精疲力竭 依然全力以赴

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