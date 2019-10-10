 新冠疫情下中国巨富人数大增身价大涨 | 经济纵横 | DW | 20.10.2020

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经济纵横

新冠疫情下中国巨富人数大增身价大涨

今天刚刚公布的2020年度胡润百富榜显示，中国身价过亿的富豪们今年甚至比往年变得更加富裕。榜单上的富豪们身价总值达到1.5万亿美元，超过过去5年增加的总和，相当于增加了半个英国一年的GDP。

Chiana Jack Ma (Getty Images/AFP/P. Parks)

马云荣膺中国首富

（德国之声中文网）10月20日，胡润研究院发布“2020胡润百富榜”。截止到今年8月，中国新增257位亿万富翁，亿万富翁总数增加至878位。今年全球受到新冠疫情的影响，网络贸易蓬勃发展。今年登上 “胡润百富榜”榜首的是阿里巴巴的创办人马云。今年马云的财富增长了45%，达到588亿美元。

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市值超过10亿美元的初创企业有一个别称："独角兽"。根据一份调查显示，中国已经超越美国，称为拥有为数最多的"独角兽企业"的国家。

2019年度胡润百富榜今日公布。尽管美中贸易战仍没有收兵之势，中国经济增速放缓，但中国富人们的财富仍在增加。“二马当先”的就是首富“老马”马云和二富“小马”马化腾。

愈演愈烈的贸易战、萎靡不振的股市，令众多中国超级富豪的财富严重缩水，排名顺序也发生了明显变化。

排名第二的是小马——腾讯公司创办人马化腾，身价574亿美元。第三名是黑马农夫山泉创始人钟睒睒，这也是他首次上榜。 钟睒睒 也是生产疫苗的北京万泰生物药业股份有限公司的董事长。

胡润百富董事长胡润（Rupert Hoogewerf）表示还没有出现过短短一年时间个人财富实现如此之大增量的旧例。他说，今年的排行榜说明中国正在从工业、房地产业等传统产业转向新型商业领域。

美团创办人王兴的财富今年增长了4倍，达到250亿美元。京东创办人刘强东的身价也翻了一番，达到235亿美元。

按照中国官方的表述，中国已经有效地控制住新冠疫情，经济增长势头稳健。今年中国有可能成为全球唯一一个实现正增长的主要经济体。上周国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》，在最新的预计中，国际货币基金组织预测中国2020年经济增长为1.9%，并在2021年增速至8.2%。今年6月该机构对今年中国经济的增长预测为1%。

洪沙/达扬 （法新社）

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