新冠疫情一图看清 欧盟将采用“红绿灯” 标准

（德国之声中文网）为方便欧洲境内旅行者了解新冠疫情及可能遇到的限制，欧盟部长理事会决定在欧盟内实施标志各地染疫情况的绿、橙、红三色“交通灯”信号制，对数据不足的地区则标以灰色。

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未来，分为风险地区和无危险地区的决定性标准是两个：过去14天里每十万人口中的新增感染人数以及所有检测结果显示的呈阳率。

绿色：感染人数低于25、检测呈阳率低于4%；

橙色：感染人数低于50、检测呈阳率高于4%；或者，感染人数在25至150之间，检测呈阳率低于4%；

红色：感染人数高于50、检测呈阳率高于4%；或者，感染人数高于150。

设址斯德哥尔摩的欧洲疾病预防控中心（ECDC）将于本周五在网上公布基于这一标准绘制的欧洲疫情“红绿灯”地图，方便人们对风险地区能“一目了然”。该地图将在https://reopen.europe.eu 的站上公布。本周三，该网页上已可查阅所有27个成员国的旅行规定。

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德国一日内新增染疫人数超5000

据罗伯特-科赫研究所（RKI）按各地卫生当局至周二午夜报告的新增染疫人数所作的汇总，德国24小时内新增感染病例5132例，比前一天又增加了1000以上。这么高的数字此前只在4月中旬出现过。不过，两者间没有互比性，原因是，现在的检测数量远多于当时，因而能发现更多感染病例。就目前局势，罗伯特-科赫研究所这样写道：“目前，可观察到德国人口中感染趋势加快，因此，需要紧急呼吁全体民众致力于传染防护。”

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该机构同时指出，老年人群体中的新冠染疫率略有下降。一般来说，老年人感染新冠比年轻人更易罹患严重疾病。

罗伯特-科赫研究所强调，虽然进入重症病房的新冠患者数量过去数天明显增加，但相对而言仍继续处于低位。根据德国重症监护和急诊医学跨学科协会（DIVI）周二的纪录，当日德国全境共有约620名新冠患者接受重症治疗，一星期前尚为约450人。不过，德国目前总共有近9000个重症床位置空。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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