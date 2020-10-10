 新冠疫情一图看清 欧盟将采用“红绿灯” 标准 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

新冠疫情一图看清 欧盟将采用“红绿灯” 标准

欧盟将运用“红绿灯”信号机制，出台有关各地区疫情风险程度的统一指标，让人们对各成员国的疫情能一目了然。入秋以来，欧盟各地疫情加剧。本周三（10月13日），德国各地卫生局报告的单日新增感染人数超过5000，创下4月份以来的最高纪录。

Symbolbild Koalitionsverhandlungen schwarz grün rot (picture-alliance/dpa)

未来，绿色将代表感染人数低于25、检测呈阳率低于4%；红色将代表感染人数高于50、检测呈阳率高于4%

（德国之声中文网）为方便欧洲境内旅行者了解新冠疫情及可能遇到的限制，欧盟部长理事会决定在欧盟内实施标志各地染疫情况的绿、橙、红三色“交通灯”信号制，对数据不足的地区则标以灰色。

更多阅读：巴黎疫情亮红灯 警告级别升至最高

未来，分为风险地区和无危险地区的决定性标准是两个：过去14天里每十万人口中的新增感染人数以及所有检测结果显示的呈阳率。

绿色：感染人数低于25、检测呈阳率低于4%；

橙色：感染人数低于50、检测呈阳率高于4%；或者，感染人数在25至150之间，检测呈阳率低于4%；

红色：感染人数高于50、检测呈阳率高于4%；或者，感染人数高于150。

设址斯德哥尔摩的欧洲疾病预防控中心（ECDC）将于本周五在网上公布基于这一标准绘制的欧洲疫情“红绿灯”地图，方便人们对风险地区能“一目了然”。该地图将在https://reopen.europe.eu 的站上公布。本周三，该网页上已可查阅所有27个成员国的旅行规定。

观看视频 01:19

疫情严峻 柏林夜生活面临危机

德国一日内新增染疫人数超5000

据罗伯特-科赫研究所（RKI）按各地卫生当局至周二午夜报告的新增染疫人数所作的汇总，德国24小时内新增感染病例5132例，比前一天又增加了1000以上。这么高的数字此前只在4月中旬出现过。不过，两者间没有互比性，原因是，现在的检测数量远多于当时，因而能发现更多感染病例。就目前局势，罗伯特-科赫研究所这样写道：“目前，可观察到德国人口中感染趋势加快，因此，需要紧急呼吁全体民众致力于传染防护。”

更多阅读：疫情吃紧 德国进一步收紧防疫措施

该机构同时指出，老年人群体中的新冠染疫率略有下降。一般来说，老年人感染新冠比年轻人更易罹患严重疾病。

罗伯特-科赫研究所强调，虽然进入重症病房的新冠患者数量过去数天明显增加，但相对而言仍继续处于低位。根据德国重症监护和急诊医学跨学科协会（DIVI）周二的纪录，当日德国全境共有约620名新冠患者接受重症治疗，一星期前尚为约450人。不过，德国目前总共有近9000个重症床位置空。

 

 

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

 

 

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

 

 

 

相关内容

Deutschland | Coronavirus - Einkaufsstraße Schildergasse

疫情吃紧 德国进一步收紧防疫措施 10.10.2020

在德国大城市和人口密集的地区，新冠疫情再次大规模爆发，全德国单日新增病例数已经连续三天突破4000。为此，默克尔总理和11个大城市的市长磋商决定采取新的严厉措施。

Washington | Trump Ankunft Militärkrankenhaus

特朗普住院治疗 以身试新药 03.10.2020

开始“预防性住院治疗”的美国总统特朗普，成为了首名试用某种新药的新冠患者。他并没有将总统权力移交给副总统彭斯。与此同时，白宫工作人员、特朗普竞选团队、美国国会、驻白宫记者中已经出现多名确诊病例。

USA New York | Coronavirus | Passanten

全球新冠死亡将破百万 WHO:两百万也有可能 26.09.2020

1月11日，中国公布了首例新型冠状病毒死亡案例。在新冠疫情首次爆发9个月后，全球死亡病例即将突破一百万大关。而世卫组织还对病亡人数继续大幅上升提出警告。

广告

媒体看中国

USA Washington Weißes Haus | Donald Trump, Präsident (Tom Brenner/Reuters)

德语媒体：北京更希望特朗普当选连任

贸易战、华为禁令、取消香港特殊地位：特朗普就任美国总统以来，美中关系正在变得越来越紧张。因此，即将举行的美国总统大选，对未来美中关系的走向也至关重要。  