新冠状病毒：你应该知道的

（德国之声中文网）
谁是病原体？
现在能够确认的是，这次武汉肺炎的真凶是不久前发现的新型冠状病毒2019-nCoV。中国科学家证明，这种病毒是本次传染病的病原体。
这种病原体从何而来？
病毒学家明确指出，新冠病毒并非SARS或者它的变种，两者之间的基因序列相似度只有80%，是相当遥远的亲戚（人和猩猩的基因组相似度高达98%）。人们已经知道，同属冠状病毒家族的SARS和MERS的天然宿主很可能都是蝙蝠。蝙蝠这类哺乳动物体温较高、免疫系统特殊，也是很多种危险病毒的天然宿主。从这个角度说，新冠病毒的天然宿主很可能也是蝙蝠。
新冠状病毒怎样传到人体？
这需要确认中间宿主，也就是找到新冠状病毒从蝙蝠到人之间的中间链条。新冠状病毒同蝙蝠体内的病毒高度相似，但是4%的差别也意味着蝙蝠体内的病毒是不太可能直接传染人的。另一方面，新冠病毒肺炎患者体内的病毒样本彼此之间基因序列高度一致，这提示病毒应该是在某种中间宿主体内完成进化之后开始爆发的。
在SARS和MERS的案例里，科学家们确认果子狸和骆驼是两种病毒最重要的中间宿主，病毒在它们的种群内广泛传播和变异，最终变成了可以直接入侵人体导致疾病的病毒。
在本次新型冠状病毒传播过程中，早期病例大多和武汉市内的华南海鲜市场有关，一个主流猜测是，那里贩卖的某种野生动物是病毒的中间宿主。浙江大学生命研究院教授王立铭进一步猜测，这种中间宿主应该是某种能够较大规模饲养的半野生状态的哺乳动物，因为这样才能为病毒的突变提供时间。
新冠状病毒的毒力？
新冠状病毒造成的综合死亡率目前在3%左右，低于SARS10%，远低于MERS35%的水平。浙江大学生命研究院教授王立铭认为，如果考虑到大多数患者症状轻微、甚至从未就医检查，3%的死亡率还是大大高估了的。但它的毒力强于流感，而且还有转强的趋势。北京协和医院感染内科主任李太生则认为，从现在公布的数据来看，新型冠状病毒感染的肺炎的重症率一点也不比非典低。
北京武警
新冠状病毒具有怎样的传播力？
对于病毒的传播力而言，有一个定量指标，及基本传染数RO，它的意思是，在没有外力的干预下，一个感染者平均能够传染给几个人。RO越大，传播力越强。如果RO小于1，意味着疾病会慢慢自我消亡。
关于新冠状病毒，目前还缺乏可靠的估算数字。世界卫生组织在1月23日给出国一个粗略的估计在1.4-2.5之间。作为比较，麻疹（12-18），天花（3.5-7），流感（2-4），SARS（2-5）。但同时也有一些研究认为新冠病毒的传播力要比这个更强，甚至还有模型计算认为R0会在4左右甚至5左右。
新冠状病毒的潜伏期多长？
北京协和医院感染内科主任李太生说，潜伏期在10天左右，最短1天，最长约14天，而SARS病毒的潜伏期平均是6天。
新冠状病毒潜伏期有没有传染性？
有。新型冠状病毒潜伏期具有传染性，这一点同SARS不同。所以专家建议，在接触病源后14天以内，要进行医学观察和相对隔离。
武汉警察测量行人体温
新型冠状病毒感染的表征有哪些？
新型冠状病毒性肺炎的临床表现以发热﹑乏力﹑干咳为主要表现。但专家临床也发现，同时也有确诊案例并没有发热咳嗽，而是食欲缺乏、乏力、肌肉酸痛或精神稍差。
有治疗药物或者疫苗吗？
没有。针对一种全新的病毒和一场爆发式的传染病，人们特别期待特效药和疫苗的出现。但事实却是，药物和疫苗的研发、人体临床验证、大规模生产、配送和使用，就算一切顺利，也仍然需要相当漫长的一段时间。而防控传染病爆发的时间窗口远没有那么长。
防控新肺炎的最好方法？
那就是隔离。只要能做到，让已经患病的人不能继续传播，让还未患病的人不会被传染，那我们就可以有效防控这种疾病。作为个人，专家建议，勤洗手，戴口罩，避免人群。
隔离措施什么时候见效？
复旦大学医学分子病毒学教授闻玉梅认为，现在确诊病例增多，是因为有些人20多天前已经感染，现在采取的措施是为预防以后可能的二次或三次感染。因此，一般来说，约20天后疫情扩散势头会有所下降。她说，现在的措施20多天后会见到效果。
怀疑被感染后，去医院还是在家隔离？
北京协和医院感染内科副主任曹玮认为，"目前在武汉地区，如果是轻症，建议不要往医院挤。如果不能排除，首先可以自我隔离。但如果症状显著，就要及时就诊。"
疑似病例该怎样确诊？
北京协和医院感染内科主任李太生认为，如果身体本来不好，又出现感染症状，可以戴好口罩去医院检查血常规，看白血球指标是否偏低，再做一个胸部CT。如果胸部CT提示感染了病毒性肺炎，再以此为凭据进一步询问医生听取诊断。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
武汉爆发不明肺炎
2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。
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海鲜市场成焦点
12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
确认新型冠状病毒
起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
传播「谣言」者被查处
武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。
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初步判定为冠状病毒
1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。
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中国境内首例死亡病例
2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。
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病毒传入邻国
之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。
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首个死亡案例
1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。
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世界卫生组织命名
1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。
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传播途径不明
一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。
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习近平、李克强下指示
1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。
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钟南山: 肯定有人传人
1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。
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国家卫健委确认人传人
在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
数百万人被“封城”
1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
一个全球卫生紧急事件？
随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
冠状病毒抵达欧洲
1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
农历新年
1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
500万人离开武汉
1月26日，武汉市长周先旺在新闻发布会上表示，因为春节和疫情的影响，目前有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。当日，港澳政府宣布限制湖北省居民入境。与此同时，美国、日本和法国宣布从武汉撤侨。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
死亡人数81例 李克强视察武汉
截至1月27日，中国官方宣布确诊病例2835例，死亡81例。27日，中国国家总理李克强视察武汉。当日，武汉市长周先旺接受中国央视采访承认“有信息披露不及时的一面”，但同时指“作为地方政府，我获得信息之后，需要获得授权之后才能披露，这一点在当时不被理解”。
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德国首例确诊病例
1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。在次日的新闻发布会上，有关卫生部门表示，此男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。据悉，感染病毒的这名德国男子已经被隔离治疗，身体状态良好。鉴于中国疫情严峻，德国政府准备动用空军飞机从武汉接回滞留在那里的德国公民