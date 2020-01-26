新冠状病毒：你应该知道的

（德国之声中文网）

谁是病原体？

现在能够确认的是，这次武汉肺炎的真凶是不久前发现的新型冠状病毒2019-nCoV。中国科学家证明，这种病毒是本次传染病的病原体。

这种病原体从何而来？

病毒学家明确指出，新冠病毒并非SARS或者它的变种，两者之间的基因序列相似度只有80%，是相当遥远的亲戚（人和猩猩的基因组相似度高达98%）。人们已经知道，同属冠状病毒家族的SARS和MERS的天然宿主很可能都是蝙蝠。蝙蝠这类哺乳动物体温较高、免疫系统特殊，也是很多种危险病毒的天然宿主。从这个角度说，新冠病毒的天然宿主很可能也是蝙蝠。

新冠状病毒怎样传到人体？

这需要确认中间宿主，也就是找到新冠状病毒从蝙蝠到人之间的中间链条。新冠状病毒同蝙蝠体内的病毒高度相似，但是4%的差别也意味着蝙蝠体内的病毒是不太可能直接传染人的。另一方面，新冠病毒肺炎患者体内的病毒样本彼此之间基因序列高度一致，这提示病毒应该是在某种中间宿主体内完成进化之后开始爆发的。

在SARS和MERS的案例里，科学家们确认果子狸和骆驼是两种病毒最重要的中间宿主，病毒在它们的种群内广泛传播和变异，最终变成了可以直接入侵人体导致疾病的病毒。

在本次新型冠状病毒传播过程中，早期病例大多和武汉市内的华南海鲜市场有关，一个主流猜测是，那里贩卖的某种野生动物是病毒的中间宿主。浙江大学生命研究院教授王立铭进一步猜测，这种中间宿主应该是某种能够较大规模饲养的半野生状态的哺乳动物，因为这样才能为病毒的突变提供时间。

新冠状病毒的毒力？

新冠状病毒造成的综合死亡率目前在3%左右，低于SARS10%，远低于MERS35%的水平。浙江大学生命研究院教授王立铭认为，如果考虑到大多数患者症状轻微、甚至从未就医检查，3%的死亡率还是大大高估了的。但它的毒力强于流感，而且还有转强的趋势。北京协和医院感染内科主任李太生则认为，从现在公布的数据来看，新型冠状病毒感染的肺炎的重症率一点也不比非典低。

北京武警

新冠状病毒具有怎样的传播力？

对于病毒的传播力而言，有一个定量指标，及基本传染数RO，它的意思是，在没有外力的干预下，一个感染者平均能够传染给几个人。RO越大，传播力越强。如果RO小于1，意味着疾病会慢慢自我消亡。

关于新冠状病毒，目前还缺乏可靠的估算数字。世界卫生组织在1月23日给出国一个粗略的估计在1.4-2.5之间。作为比较，麻疹（12-18），天花（3.5-7），流感（2-4），SARS（2-5）。但同时也有一些研究认为新冠病毒的传播力要比这个更强，甚至还有模型计算认为R0会在4左右甚至5左右。

新冠状病毒的潜伏期多长？

北京协和医院感染内科主任李太生说，潜伏期在10天左右，最短1天，最长约14天，而SARS病毒的潜伏期平均是6天。

新冠状病毒潜伏期有没有传染性？

有。新型冠状病毒潜伏期具有传染性，这一点同SARS不同。所以专家建议，在接触病源后14天以内，要进行医学观察和相对隔离。

武汉警察测量行人体温

新型冠状病毒感染的表征有哪些？

新型冠状病毒性肺炎的临床表现以发热﹑乏力﹑干咳为主要表现。但专家临床也发现，同时也有确诊案例并没有发热咳嗽，而是食欲缺乏、乏力、肌肉酸痛或精神稍差。

有治疗药物或者疫苗吗？

没有。针对一种全新的病毒和一场爆发式的传染病，人们特别期待特效药和疫苗的出现。但事实却是，药物和疫苗的研发、人体临床验证、大规模生产、配送和使用，就算一切顺利，也仍然需要相当漫长的一段时间。而防控传染病爆发的时间窗口远没有那么长。

防控新肺炎的最好方法？

那就是隔离。只要能做到，让已经患病的人不能继续传播，让还未患病的人不会被传染，那我们就可以有效防控这种疾病。作为个人，专家建议，勤洗手，戴口罩，避免人群。

隔离措施什么时候见效？

复旦大学医学分子病毒学教授闻玉梅认为，现在确诊病例增多，是因为有些人20多天前已经感染，现在采取的措施是为预防以后可能的二次或三次感染。因此，一般来说，约20天后疫情扩散势头会有所下降。她说，现在的措施20多天后会见到效果。

怀疑被感染后，去医院还是在家隔离？

北京协和医院感染内科副主任曹玮认为，"目前在武汉地区，如果是轻症，建议不要往医院挤。如果不能排除，首先可以自我隔离。但如果症状显著，就要及时就诊。"

疑似病例该怎样确诊？

北京协和医院感染内科主任李太生认为，如果身体本来不好，又出现感染症状，可以戴好口罩去医院检查血常规，看白血球指标是否偏低，再做一个胸部CT。如果胸部CT提示感染了病毒性肺炎，再以此为凭据进一步询问医生听取诊断。