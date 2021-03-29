 新冠溯源诸多问题无解 多国呼吁加强防疫合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.03.2021

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时政风云

新冠溯源诸多问题无解 多国呼吁加强防疫合作

世卫组织赴中国调查新冠病毒起源的使命已经结束，但是批评人士认为，调查报告并没有解答很多与疫情起源相关的重要问题。与此同时，包括德国在内的23个国家联合世卫发出呼吁，签署一份国际协议，以更好地应对未来的突发公共卫生危机。

China Wuhan | Coronavirus | WHO Untersuchung | Symbolbild

疫情爆发一年多之后的武汉

（德国之声中文网）从新冠疫情爆发以来，中国和世界卫生组织（WHO）之间的关系一直都是关注焦点。而世卫专家团在今年年初赴中国进行新冠病毒溯源调查，也始终被质疑声围绕。法新社报道指出，虽然调查报告已经出炉，但是批评人士怀疑，很多紧迫的问题仍然无法得到解决，原因是中国对溯源调查加以阻挠。

根据世卫专家团的调查报告草案，新冠病毒Sars-CoV-2很可能是从蝙蝠通过一种作为"中间宿主"的动物，传播到人类身上，但是这种中间宿主究竟是什么动物，目前并不清楚。此外，世卫专家认为，所谓新冠病毒是"从实验室外泄"的可能性"极小"。法新社指出，在2019年末，中国武汉最早发现新冠肺炎病例的时候，就有不少声音质疑世卫组织对待中国过于宽松。直到疫情爆发一年多之后，由国际专家组成的调查团才得以前往武汉。

一些人对于世卫组织和中国政府之间的融洽合作加以赞扬，而另一些人则指责北京，刻意隐瞒了一些疫情爆发初期的重要信息。人权组织"人权观察"执行长罗斯（Ken Roth）表示，世卫组织犯有"机构同谋"罪，因为它相信了中国对于疫情初期状况的描述。

《纽约时报》认为，中国政府在给予一定程度的访问权限和合作的同时，一再试图将调查引导至对自己有利的方向。西雅图弗雷德·哈钦森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的进化生物学家杰西·布鲁姆（Jesse Bloom）对该报表示，在看过报告副本后，他并不信服"实验室泄漏极不可能"的说法。他说，他同意病毒可能会以自然进化的方式传播到人类，这种情况非常合理，但他在报告中没有看到排除实验室泄漏可能性的理由。

China Wuhan | Coronavirus | WHO Untersuchung | Marion Koopmans

荷兰病毒学家库普曼斯在武汉

法新社援引日内瓦外交圈的消息人士称，世卫组织将溯源调查行程的准备工作完全交给了中国，行程的框架条件都是在中方制定好之后才进行评估。然而几乎没有一个世卫组织成员国对这种处理方式提出公开的批评。拜登入主白宫之后，虽然收回了前任特朗普有关退出世卫组织的决定，但是华盛顿新政府对于中国在相关议题上的透明度也持怀疑态度。

参与了武汉调查之行的荷兰病毒学家库普曼斯（Marion Koopmans）提出建议，为了避免再出现类似的争议，应该设立一个机制，只要一种新的传染疾病出现疫情，就应自动开启相关溯源调查使命。"如果我们想要避免这样的敏感性，那就干脆让它形成固定流程，成为标准。"

DW.COM

世卫组织近日称，新冠病毒溯源国际专家组或将在下周发布赴华研究报告。联合专家组中方组长梁万年日前接受《环球时报》专访，释放大量信号。《华尔街日报》则披露了WHO在中国进行新冠溯源调查受到多重制约的新细节。

就在各界关注世卫新冠起源调查小组在武汉调查后的报告结果时，一群科学者发表公开信质疑该团队过早排除实验室泄露病毒的可能性，并担心此举是为北京背书。

美联社提前获悉的一份内部草案表明，即将发布的世卫组织和中国联合研究报告称，新冠病毒通过实验室泄露的可能性 "极小"。研究结果基本符合预期，但也留下许多未能解答的疑问。

23国联合WHO呼吁加强国际防疫合作

另据路透社报道，世卫组织和23个国家（包括德国在内）联合就签订一份国际瘟疫防控协议发出了呼吁。在周二发布的一份共同声明中，参与各国领导人要求通过这样一份国际合作协议，加强国与国之间的防疫合作，从而在未来更好地应对新的瘟疫大流行或者其它公共卫生危机。其中内容包括改善预警系统，公平分配疫苗、药品和检测试剂等，还有加强数据和研究成果的共享等。

欧盟理事会常任主席米歇尔（Charles Michel）在去年11月的20国集团峰会上提出了这一动议，世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在今年1月对此表示支持。

据德新社报道，签署这份文书的国家领导人包括德国总理默克尔、欧盟理事会主席米歇尔、法国总统马克龙、意大利总理德拉吉，此外还有智利、韩国、南非、印尼等国的总统。美国、中国和俄罗斯并未参与联署。不过谭德塞表示，很多国家做出了积极的回应。

 

雨涵/王凡（法新社、路透社、德新社）

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