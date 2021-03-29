新冠溯源诸多问题无解 多国呼吁加强防疫合作

（德国之声中文网）从新冠疫情爆发以来，中国和世界卫生组织（WHO）之间的关系一直都是关注焦点。而世卫专家团在今年年初赴中国进行新冠病毒溯源调查，也始终被质疑声围绕。法新社报道指出，虽然调查报告已经出炉，但是批评人士怀疑，很多紧迫的问题仍然无法得到解决，原因是中国对溯源调查加以阻挠。

根据世卫专家团的调查报告草案，新冠病毒Sars-CoV-2很可能是从蝙蝠通过一种作为"中间宿主"的动物，传播到人类身上，但是这种中间宿主究竟是什么动物，目前并不清楚。此外，世卫专家认为，所谓新冠病毒是"从实验室外泄"的可能性"极小"。法新社指出，在2019年末，中国武汉最早发现新冠肺炎病例的时候，就有不少声音质疑世卫组织对待中国过于宽松。直到疫情爆发一年多之后，由国际专家组成的调查团才得以前往武汉。

一些人对于世卫组织和中国政府之间的融洽合作加以赞扬，而另一些人则指责北京，刻意隐瞒了一些疫情爆发初期的重要信息。人权组织"人权观察"执行长罗斯（Ken Roth）表示，世卫组织犯有"机构同谋"罪，因为它相信了中国对于疫情初期状况的描述。

《纽约时报》认为，中国政府在给予一定程度的访问权限和合作的同时，一再试图将调查引导至对自己有利的方向。西雅图弗雷德·哈钦森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的进化生物学家杰西·布鲁姆（Jesse Bloom）对该报表示，在看过报告副本后，他并不信服"实验室泄漏极不可能"的说法。他说，他同意病毒可能会以自然进化的方式传播到人类，这种情况非常合理，但他在报告中没有看到排除实验室泄漏可能性的理由。

荷兰病毒学家库普曼斯在武汉

法新社援引日内瓦外交圈的消息人士称，世卫组织将溯源调查行程的准备工作完全交给了中国，行程的框架条件都是在中方制定好之后才进行评估。然而几乎没有一个世卫组织成员国对这种处理方式提出公开的批评。拜登入主白宫之后，虽然收回了前任特朗普有关退出世卫组织的决定，但是华盛顿新政府对于中国在相关议题上的透明度也持怀疑态度。

参与了武汉调查之行的荷兰病毒学家库普曼斯（Marion Koopmans）提出建议，为了避免再出现类似的争议，应该设立一个机制，只要一种新的传染疾病出现疫情，就应自动开启相关溯源调查使命。"如果我们想要避免这样的敏感性，那就干脆让它形成固定流程，成为标准。"

23国联合WHO呼吁加强国际防疫合作

另据路透社报道，世卫组织和23个国家（包括德国在内）联合就签订一份国际瘟疫防控协议发出了呼吁。在周二发布的一份共同声明中，参与各国领导人要求通过这样一份国际合作协议，加强国与国之间的防疫合作，从而在未来更好地应对新的瘟疫大流行或者其它公共卫生危机。其中内容包括改善预警系统，公平分配疫苗、药品和检测试剂等，还有加强数据和研究成果的共享等。

欧盟理事会常任主席米歇尔（Charles Michel）在去年11月的20国集团峰会上提出了这一动议，世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在今年1月对此表示支持。

据德新社报道，签署这份文书的国家领导人包括德国总理默克尔、欧盟理事会主席米歇尔、法国总统马克龙、意大利总理德拉吉，此外还有智利、韩国、南非、印尼等国的总统。美国、中国和俄罗斯并未参与联署。不过谭德塞表示，很多国家做出了积极的回应。

雨涵/王凡（法新社、路透社、德新社）

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