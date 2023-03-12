新冠溯源研究又有新发现

一组国际科学家最新通过分析中方提供的信息发现，新冠病毒更有可能是起源于动物而不是实验室。世界卫生组织指出新冠溯源仍未有答案，称中方在国际病毒信息库短暂上传了相关信息后又将其删除。
（德国之声中文网）近日，美联社援引多名国际专家报道称，在首批COVID-19人类病例确认地点附近的一个中国市场收集的遗传材料显示，狸猫的DNA与病毒混合在一起，进一步证实了该病毒起源于动物而不是实验室的理论。
世界卫生组织总干事谭德塞周五表示：“这些数据不能给出大流行病起源的最终答案，但每一份数据都对我们接近答案至关重要。”
新冠病毒的起源仍不清楚。许多科学家认为，它很可能像许多其他病毒一样，从动物跳到人类，最初在中国武汉的一个野生动物市场爆发。但是，武汉有多个实验室负责收集和研究冠状病毒，支持了一些科学家认为该病毒可能是从实验室泄漏出来的理论。
国际专家们的新发现并未解决这个问题，并且还没有经过其他专家的正式审核或在同行评审期刊上发表。
谭德塞批评中国没有及时分享遗传信息，并表示：“这些数据本应该在三年前就公开共享。”
样本是在2020年初从武汉华南海鲜市场的物品表面收集的，那里是2019年底发现首例新冠人类病例的地方。
谭德塞表示，这些遗传序列最近由中国疾病预防控制中心的科学家上传到世界上最大的公共病毒数据库。然后，它们被删除了，但是一位法国生物学家偶然发现这些信息，并与一群中国之外的研究冠状病毒起源的科学家们分享了信息。
科学家们表示，数据显示, 从涉及野生动物贸易的一个摊位收集的一些新冠阳性样本还含有狸猫的基因，表明这些动物可能被该病毒感染。他们的分析首次在《大西洋月刊》上刊登。《大西洋月刊》（The Atlantic）是一本美国的综合性月刊杂志，创刊于1857年，是美国历史最悠久的杂志之一。该杂志的内容包括政治、文化、科技、商业、教育、艺术等各个领域的深度报道和分析。在美国媒体界具有广泛的影响力和声誉，被誉为“美国最好的杂志之一”。
参与分析中方短暂上传数据的美国犹他大学病毒学家戈尔德斯坦（Stephen Goldstein）表示：“那些带着相关DNA的动物很可能也带着病毒。如果你在人畜共患病事件之后去进行环境取样……这基本上就是你预计会找到的。”
这些犬科动物以其类似浣熊的面孔而得名，通常被饲养以便获取皮毛，在中国的动物市场上以肉类出售。美国疾病控制和预防中心中国办事处创始主任叶雷（Ray Yip）表示：尽管这些发现不是最终定论，但它们仍然具有重要意义。
他在给美联社的一封电子邮件中说：“由中国疾控中心发布的市场环境采样数据是迄今为止支持动物起源的最有力证据。”他并未参与这项新的数据分析。
世界卫生组织新冠病毒技术主管柯克霍夫（Maria Van Kerkhove）警告说，这项分析并没有在任何动物体内发现病毒，也没有找到任何确凿的证据表明动物感染了人类。
她说：“这提供的是线索，帮助我们理解可能发生了什么。”这个国际组织还告诉世卫组织，他们在海鲜市场的样本中发现了狸猫以及其他动物的DNA。
冠状病毒的基因代码与蝙蝠冠状病毒非常相似，许多科学家怀疑COVID-19病毒是直接从蝙蝠或通过中间动物（如穿山甲、雪貂或狸猫）传播到人类身上的。
在冠状病毒大流行的前两年中，大规模的人类感染以及越来越激烈的政治争端等因素使得确定COVID-19大流行的起源变得复杂。
有关萨斯（SARS）病毒的动物起源，病毒专家花了十几年的时间才确定下来。
戈尔德斯坦及其同事表示，他们的分析是第一个确实表明市场上可能有野生动物感染冠状病毒的实证迹象。但也有可能是人类将病毒带到市场，感染了狸猫，或者感染的人类恰好在动物附近留下了病毒痕迹。
参与分析数据的科学家们称，他们联系了中国疾控中心后，这些序列已从全球病毒数据库中删除。研究人员对为何三年前收集的样本数据未早日公开表示困惑。谭德塞曾请求中国分享更多的COVID-19研究数据。
中国疾控中心前主任、中国有关论文的主要作者高福没有立即回复美联社要求置评的电子邮件。但他曾告诉美国《科学》杂志，这些序列“没有什么新意。人们早已知道存在非法动物交易，这也是为什么市场立即关闭的原因。”
戈尔德斯坦说，他的小组本周向调查COVID-19起源的世卫组织咨询委员会展示了他们的研究成果。
未参与数据分析的密歇根大学微生物学和免疫学专家因佩里尔（Michael Imperiale）表示，发现一个含有病毒和狸猫序列的样本“说明病毒和狸猫非常接近。但这并不一定意味着狸猫被病毒感染了，它只是说明它们当时在同一个非常小的区域内。”
他说，目前的大部分科学证据支持病毒在市场上被自然暴露的观点，并指出去年夏天发表的研究表明华南海鲜市场很可能是疫情的早期中心，并得出结论，该病毒两次从动物传播到人类。“有两种不同的实验室泄漏病毒的机会有多大？”他问道。
爱丁堡大学传染病专家伍尔豪斯（Mark Woolhouse）表示，关键是看狸猫的基因序列如何与COVID-19病毒的历史演变相匹配。如果证明这些狸猫携带新冠病毒，并且能够证明这些病毒比感染人类的病毒具有更早的起源，“那可能是我们期望得到的最好证据，表明这是市场中的一次溢出事件。”
在对中国进行了数周的考察后，世卫组织在2021年发布了一份报告，得出结论认为新冠病毒极有可能是从动物跳跃到人类身上的，否认了实验室起源的可能性，称其“极不可能”。但该联合国卫生机构在随后的一年中收回了这一说法，称仍然存在“关键数据”缺失。谭德塞表示，所有假设仍然存在。
中国疾控中心科学家先前分析了华南市场的样本，并于2021年2月发布了一篇未经同行评审的文章，暗示是人类将病毒带到市场，而不是动物，这意味着该病毒起源于其他地方。他们的文章没有提到在检测为阳性的样本中发现了动物基因。
2021年2月，《华尔街日报》报道称，美国能源部评估认为病毒可能从实验室泄漏出来，但可信度较低。同时有其它美国情报机关持不同意见，认为病毒更可能是首先来自动物。
专家们向美联社表示，疫情的真实起源可能多年后才会知道，甚至可能永远不会知道。
在病毒起源仍然不详的同时，世界卫生组织于周五（3月17日）表示，新冠疫情可能在今年趋于平稳，威胁类似于流感。世卫组织表示，它有信心能够在2023年宣布紧急状态结束。
“我认为我们正在接近一个点，可以将COVID-19看作与季节性流感一样的病毒，”世卫组织紧急情况主任瑞恩（Michael Ryan）在新闻发布会上说道。
“这仍然是一种对健康构成威胁，将继续造成死亡的病毒。但这不会扰乱我们的社会或破坏我们的医院系统，我相信，如谭德塞所说，结束紧急状态将在今年实现。”
世卫组织总干事表示，现在的世界比疫情期间的任何时候都要好得多。他说：“我有信心，今年我们将能够宣布COVID-19已经结束，不再是国际关注的公共卫生紧急事件。”
由于新冠病毒蔓延，世卫组织于2020年1月30日拉响了最高级别的警报——将其定义为公共卫生紧急事件（PHEIC），当时中国以外的病例不到100例，并且没有死亡病例。
但直到那一年的3月11日，谭德塞将恶化的情况描述为大流行病时，许多国家才似乎意识到这种危险。
“三年后，COVID-19已经带来近七百万例死亡，尽管我们知道实际死亡人数要高得多。”
谭德塞很高兴地看到，在过去四个星期内，每周报告死亡人数已经低于他首次将COVID-19定义为大流行病时的情况。
但同时他表也示：每周报告的5000多例死亡对于一种可以预防和治疗的疾病来说仍然太多。
（美联社，法新社）
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