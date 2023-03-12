新冠溯源研究又有新发现

（德国之声中文网）近日，美联社援引多名国际专家报道称，在首批COVID-19人类病例确认地点附近的一个中国市场收集的遗传材料显示，狸猫的DNA与病毒混合在一起，进一步证实了该病毒起源于动物而不是实验室的理论。

世界卫生组织总干事谭德塞周五表示：“这些数据不能给出大流行病起源的最终答案，但每一份数据都对我们接近答案至关重要。”

新冠病毒的起源仍不清楚。许多科学家认为，它很可能像许多其他病毒一样，从动物跳到人类，最初在中国武汉的一个野生动物市场爆发。但是，武汉有多个实验室负责收集和研究冠状病毒，支持了一些科学家认为该病毒可能是从实验室泄漏出来的理论。

“这些数据本应该在三年前就公开共享”

国际专家们的新发现并未解决这个问题，并且还没有经过其他专家的正式审核或在同行评审期刊上发表。

谭德塞批评中国没有及时分享遗传信息，并表示：“这些数据本应该在三年前就公开共享。”

样本是在2020年初从武汉华南海鲜市场的物品表面收集的，那里是2019年底发现首例新冠人类病例的地方。

谭德塞表示，这些遗传序列最近由中国疾病预防控制中心的科学家上传到世界上最大的公共病毒数据库。然后，它们被删除了，但是一位法国生物学家偶然发现这些信息，并与一群中国之外的研究冠状病毒起源的科学家们分享了信息。

科学家们表示，数据显示, 从涉及野生动物贸易的一个摊位收集的一些新冠阳性样本还含有狸猫的基因，表明这些动物可能被该病毒感染。他们的分析首次在《大西洋月刊》上刊登。《大西洋月刊》（The Atlantic）是一本美国的综合性月刊杂志，创刊于1857年，是美国历史最悠久的杂志之一。该杂志的内容包括政治、文化、科技、商业、教育、艺术等各个领域的深度报道和分析。在美国媒体界具有广泛的影响力和声誉，被誉为“美国最好的杂志之一”。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



“迄今为止支持动物起源的最有力证据”

参与分析中方短暂上传数据的美国犹他大学病毒学家戈尔德斯坦（Stephen Goldstein）表示：“那些带着相关DNA的动物很可能也带着病毒。如果你在人畜共患病事件之后去进行环境取样……这基本上就是你预计会找到的。”

这些犬科动物以其类似浣熊的面孔而得名，通常被饲养以便获取皮毛，在中国的动物市场上以肉类出售。美国疾病控制和预防中心中国办事处创始主任叶雷（Ray Yip）表示：尽管这些发现不是最终定论，但它们仍然具有重要意义。

他在给美联社的一封电子邮件中说：“由中国疾控中心发布的市场环境采样数据是迄今为止支持动物起源的最有力证据。”他并未参与这项新的数据分析。

世界卫生组织新冠病毒技术主管柯克霍夫（Maria Van Kerkhove）警告说，这项分析并没有在任何动物体内发现病毒，也没有找到任何确凿的证据表明动物感染了人类。

她说：“这提供的是线索，帮助我们理解可能发生了什么。”这个国际组织还告诉世卫组织，他们在海鲜市场的样本中发现了狸猫以及其他动物的DNA。

新冠溯源十分复杂

冠状病毒的基因代码与蝙蝠冠状病毒非常相似，许多科学家怀疑COVID-19病毒是直接从蝙蝠或通过中间动物（如穿山甲、雪貂或狸猫）传播到人类身上的。

在冠状病毒大流行的前两年中，大规模的人类感染以及越来越激烈的政治争端等因素使得确定COVID-19大流行的起源变得复杂。

有关萨斯（SARS）病毒的动物起源，病毒专家花了十几年的时间才确定下来。

戈尔德斯坦及其同事表示，他们的分析是第一个确实表明市场上可能有野生动物感染冠状病毒的实证迹象。但也有可能是人类将病毒带到市场，感染了狸猫，或者感染的人类恰好在动物附近留下了病毒痕迹。

参与分析数据的科学家们称，他们联系了中国疾控中心后，这些序列已从全球病毒数据库中删除。研究人员对为何三年前收集的样本数据未早日公开表示困惑。谭德塞曾请求中国分享更多的COVID-19研究数据。

中国疾控中心前主任、中国有关论文的主要作者高福没有立即回复美联社要求置评的电子邮件。但他曾告诉美国《科学》杂志，这些序列“没有什么新意。人们早已知道存在非法动物交易，这也是为什么市场立即关闭的原因。”

电子显微镜下 病毒现原形 带刺的王冠 家住俄罗斯的10岁的Andrej 想象中的新冠病毒是这副样子。它的大流行让全世界不得安生已经近两年。它的名字来源于拉丁文corona，意思是王冠。1968年首次有人使用了冠状病毒的说法，因为这种病毒表面有突刺状的棘突蛋白。

电子显微镜下 病毒现原形 写真图片 这是它的真实模样。新型冠状病毒（SARS-CoV-2）直径约80纳米，内有病毒的核糖核酸——即基因代码，外层的棘突蛋白起到保护作用。 它和SARS、MERS一样，都属于冠状病毒。

电子显微镜下 病毒现原形 空气中传播 新冠病毒通过飞沫和气溶胶的形式传播。感染者打喷嚏或说话是会呼出病毒微粒。因此戴口罩可以起到预防病毒扩散的作用，成为不可少的防疫工具。不过病毒也可能通过接触物体表面传播，因此请勤洗手！

电子显微镜下 病毒现原形 病毒如何侵入细胞 新冠病毒的棘突蛋白会与宿主细胞（图中绿色）表面的蛋白质结合，引起的化学变化使病毒的核糖核酸得以进入细胞，并迫使细胞复制其核糖核酸。仅一个细胞就能复制出数万新的病毒微粒（紫色），这些病毒会进一步侵袭体内其它细胞。

电子显微镜下 病毒现原形 人类尚无免疫力 这是电子显微镜下一个被新冠病毒微粒（红色）感染的细胞（蓝色）。新冠病毒与引起流感以及感冒的病毒十分类似。但直到2019年，人类的免疫系统对它还是完全陌生的，因此没有人对它有免疫力。

电子显微镜下 病毒现原形 SARS-CoV-1: 21世纪首次冠状病毒爆发。 本世纪人类与冠状病毒的首次接触，2002年发生在中国。2003年3月世卫组织发出了非典型性肺炎（SARS）的流行病警告。SARS传播到共约30个国家，2002年7月，世卫组织宣布，该疾病的传播得到了控制。

电子显微镜下 病毒现原形 MERS-CoV：另一种冠状病毒 2012年研究者发现了一种新的冠状病毒MERS-CoV (黄色)。感染者出现类似流感的症状，因其最早发现的地区，后被称为“中东呼吸综合征”。MERS病毒的传染力没有新冠病毒强，较多在家庭成员和住院病人中传播。

电子显微镜下 病毒现原形 HIV: 另一场世纪瘟疫 艾滋病毒（HIV） (黄色) 会攻击免疫系统的T细胞(蓝色)。同新冠病毒一样，它也是一种以核糖核酸为基础传播的病毒。如不进行治疗，病毒会不断削弱免疫系统直至其无法抵御任何感染。HIV通过精液和血液等体液传播。针对这一病毒至今没有疫苗，但有药物可以降低体内的病毒数量，由此阻止感染者发病。



最新研究成果说明什么？

戈尔德斯坦说，他的小组本周向调查COVID-19起源的世卫组织咨询委员会展示了他们的研究成果。

未参与数据分析的密歇根大学微生物学和免疫学专家因佩里尔（Michael Imperiale）表示，发现一个含有病毒和狸猫序列的样本“说明病毒和狸猫非常接近。但这并不一定意味着狸猫被病毒感染了，它只是说明它们当时在同一个非常小的区域内。”

他说，目前的大部分科学证据支持病毒在市场上被自然暴露的观点，并指出去年夏天发表的研究表明华南海鲜市场很可能是疫情的早期中心，并得出结论，该病毒两次从动物传播到人类。“有两种不同的实验室泄漏病毒的机会有多大？”他问道。

爱丁堡大学传染病专家伍尔豪斯（Mark Woolhouse）表示，关键是看狸猫的基因序列如何与COVID-19病毒的历史演变相匹配。如果证明这些狸猫携带新冠病毒，并且能够证明这些病毒比感染人类的病毒具有更早的起源，“那可能是我们期望得到的最好证据，表明这是市场中的一次溢出事件。”

谭德塞：所有假设仍然存在

在对中国进行了数周的考察后，世卫组织在2021年发布了一份报告，得出结论认为新冠病毒极有可能是从动物跳跃到人类身上的，否认了实验室起源的可能性，称其“极不可能”。但该联合国卫生机构在随后的一年中收回了这一说法，称仍然存在“关键数据”缺失。谭德塞表示，所有假设仍然存在。

中国疾控中心科学家先前分析了华南市场的样本，并于2021年2月发布了一篇未经同行评审的文章，暗示是人类将病毒带到市场，而不是动物，这意味着该病毒起源于其他地方。他们的文章没有提到在检测为阳性的样本中发现了动物基因。

2021年2月，《华尔街日报》报道称，美国能源部评估认为病毒可能从实验室泄漏出来，但可信度较低。同时有其它美国情报机关持不同意见，认为病毒更可能是首先来自动物。

专家们向美联社表示，疫情的真实起源可能多年后才会知道，甚至可能永远不会知道。

新冠大流行有望2023年结束

在病毒起源仍然不详的同时，世界卫生组织于周五（3月17日）表示，新冠疫情可能在今年趋于平稳，威胁类似于流感。世卫组织表示，它有信心能够在2023年宣布紧急状态结束。

“我认为我们正在接近一个点，可以将COVID-19看作与季节性流感一样的病毒，”世卫组织紧急情况主任瑞恩（Michael Ryan）在新闻发布会上说道。

“这仍然是一种对健康构成威胁，将继续造成死亡的病毒。但这不会扰乱我们的社会或破坏我们的医院系统，我相信，如谭德塞所说，结束紧急状态将在今年实现。”

世卫组织总干事表示，现在的世界比疫情期间的任何时候都要好得多。他说：“我有信心，今年我们将能够宣布COVID-19已经结束，不再是国际关注的公共卫生紧急事件。”

由于新冠病毒蔓延，世卫组织于2020年1月30日拉响了最高级别的警报——将其定义为公共卫生紧急事件（PHEIC），当时中国以外的病例不到100例，并且没有死亡病例。

但直到那一年的3月11日，谭德塞将恶化的情况描述为大流行病时，许多国家才似乎意识到这种危险。

“三年后，COVID-19已经带来近七百万例死亡，尽管我们知道实际死亡人数要高得多。”

谭德塞很高兴地看到，在过去四个星期内，每周报告死亡人数已经低于他首次将COVID-19定义为大流行病时的情况。

但同时他表也示：每周报告的5000多例死亡对于一种可以预防和治疗的疾病来说仍然太多。

（美联社，法新社）

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