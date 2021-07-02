新冠溯源：实验室假说如何卷土重来？

（德国之声中文网）“实验室泄漏说”一开始就被欧美一些权威科学家视为缺乏根据的无稽之谈。世卫组织的新冠病毒溯源调查也强调，病毒源自实验室可能“微乎其微”。但针对这一疑问的研究和讨论一直没有销声匿迹。几个月以来，有关质疑越发得到关注，西方政界、媒体、科学家频频发声，寻找新的溯源途径的压力逐渐升高。最新一期德国《明镜周刊》发表长篇专题报道，回顾了“实验室说”和“动物到人说”一年多以来的交锋，并指出这一科学辩论从一开始就无法摆脱政治的干扰。

天生阴谋论？

2020年初，疫情刚刚开始扩散，就有美国共和党议员提到“实验室泄漏”的可能性，并呼吁中国方面公开更多信息。当时美国主流媒体和部分科学家对此不屑一顾，《纽约时报》和《华盛顿邮报》还斥之为“阴谋论”。

《明镜》报道分析，这与特朗普执政下的氛围有关，自由派媒体对来自特朗普阵营的“另类事实”一向反感。而以安东尼·福奇为代表的部分科学家也明确表示不认同这种观点。

传染病专家福奇

2020年2月19日，27位国际知名科学家在权威期刊《柳叶刀》上发表联署声明，一致谴责认为新冠病毒并非自然起源的“阴谋论”，以此声援奋战在抗疫前线的中国同行。这一立场鲜明的表态让世卫组织顾问、美国民主党人梅策尔（Jamie Metzl）感到不解，他认为下这一结论为时过早，而这些专家的“权威”观点会阻碍开放的讨论。

德国病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）也是联署者之一。他在2021年6月的一次专题播客访谈中对德广联表示，从目前的认知来看，实验室事故的假设既无法得到证实，也不能从理论上推翻。但他并不认为自己参加去年的联署有什么不妥，因为当时面临污名化威胁中国同行理应得到理解和支持。

科学与政治的利益冲突

联署的主要起草者和推动者之一是美国生态动物学家彼得·达扎克（Peter Daszak）。他也是世卫组织赴中国溯源调查组的成员。2020年春，美国政府部门的调查显示，达扎克任负责人的生态健康联盟（Eco-Health Alliance）与受到怀疑的武汉病毒研究所长期有着密切的合作关系，合作项目还得到美国科研资金的资助。

生物学家达扎克参加了世卫组织专家组在武汉是溯源调查

这一关系被公开披露之后，达扎克在新冠病毒溯源的研究和学术讨论中扮演的角色受到越来越多的质疑。不少同行认为，在存在明显利益冲突的情况下，达扎克本不宜参与世卫组织在中国进行的调查。2021年春，多名参加前一年2月《柳叶刀》联署的学者公开表示与这一行动拉开距离。6月份，《柳叶刀》新冠病毒委员会证实，达扎克退出了这一组织。

信息不透明

争议的焦点是武汉病毒所领衔研究冠状病毒的学者石正丽以及她的团队进行的“功能增益实验”（Gain-of-Function），即将不同类型的冠状病毒的基因特性进行交叉混合，观察新病毒出现哪些新的特性。

这一研究的意义在学术界虽然一直存在争议，但大部分科学家认为，该研究本身无可厚非，关键是实验室要有严格的安全管理，此外信息交流应做到公开透明。但正是在这两点上，武汉这一安全级别最高的实验室是否无懈可击，存在疑问。

2018年初，驻华美国外交官就曾向华盛顿汇报称，武汉病毒所存在严重的安全隐患，包括缺乏有足够专业培训的实验技术人员。2019年9月，石正丽的一名上级主管也曾发文抱怨实验室的维护经费不足。

2019年9月，该所的“蝙蝠源和鼠源病毒病原数据库”突然下线。后来石正丽解释说，这是由于武汉病毒所网站以及员工的工作邮箱和私人邮箱都遭到攻击，“为了安全迫不得已关闭” 。这一举动自然引起了国外同行的侧目。

形势转折

2021年1月15日，在特朗普离任几天前，美国国务院就新冠病毒溯源发布的一份“事实清单”表示，尚无法确定病毒的来源。拜登政府官员此后则对这份报告提出批评，认为它主要聚焦实验室假说，而对“动物到人”的传播可能性则一带而过。

世卫组织2月9日发布的溯源小组调查报告得出的结论指向另一个方向：新冠病毒从蝙蝠经过动物中间宿主转跳至人的可能性最大，而来自实验室的可能性极其微小。但是，调查小组并没有获得中方的原始科研记录。世界卫生组织总干事谭德赛表示，溯源工作还未有定论，所有理论都将继续追踪。

2021年5月，来自各国的18名科学家在《科学》杂志发表公开信，批驳世卫组织调查报告的一些结论，认为“实验室假说”仍是值得研究探讨的一个推论。

5月29日，拜登下令情报机构对新冠病毒的源头进行调查，并在3个月内交出结果。拜登的国安顾问沙利文指出，世卫组织赴中国的调查，行前已经有了结论预设，其目的主要是寻找动物（宿主）源头。

美国传染病专家福奇也表示支持现政府责成情报机构展开新调查的计划。他在接受BBC采访时称，他对新冠溯源“持开放态度，不排除（病毒）可能源于实验室泄漏”，但他还是认为“最可能的起源是动物间跨物种传播”。

答案在病毒的早期基因序列里

6月底，一个名为“巴黎小组”的非正式科学家团体发表公开信，呼吁对新冠病毒起源进行全面调查。公开信表示如果北京政府拒绝配合，各国应该寻求“第二条道路”，在其它组织和机制的协调之下进行溯源调查。此前在6月14日，7国集团领导人在英国举行的G7峰会上，也敦促中国参与对新冠病毒起源进行新的调查。

答案在哪里？

德国病毒学家莫林（Karin Mölling）对《明镜》表示，病毒来源的答案，要在病毒里找，“它就在Sars-CoV-2病毒早期的基因序列里，而这样的基因序列我们还没有看到。”

2021年6月，美国西雅图病毒学家布鲁姆（Jesse Bloom）在一篇尚未正式发表的论文里提到，一名中国科学家于2020年6月向美国国立卫生研究院（NIH）申请删除他于3个月前提交的新冠病毒基因早期序列。布鲁姆认为，删除数据本身让人对中国在溯源方面的透明度产生怀疑。布鲁姆说，“这表明，我们没有看到更多这些序列的原因之一，可能是有关方面没有真心实意地努力要把它们拿出来。”

（明镜周刊、纽约时报等）

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