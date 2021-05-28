新冠溯源：世卫要求复查意大利早期样本

（德国之声中文网）两名负责在意大利进行新冠病毒溯源调查的科学家表示，依照世界卫生组织的要求，相关的病毒样本已经接受了重新检测。这些样本显示，新冠病毒早在去年十月就已在中国以外传播。

鉴于全球范围内，新冠疫情已经造成三百多万人丧生，国际社会要求查清疫情源头的呼声变得越来越高。上周，美国总统拜登已经下令情报部门限期内就疫情源头问题提供答案。

上周五，世卫组织表示，有关专家将就病毒源头展开新一轮研究，但世卫组织并未提供具体的时间表。这是世界卫生组织对拜登此前表态所做出的回应，并表示相关的调查已经“被政治所毒化”。拜登总统此前宣布，情报部门将就疫情源头相互矛盾的说法展开调查，其中也包括中国病毒实验室发生事故导致病毒传播的说法。

新冠病毒感染病例最先于2019年12月在中国武汉被发现，而意大利的第一个病例则是2020年2月在米兰附近一座小城市内被发现的。

不过，去年发布的一份学术论文指出，意大利早在2019年就已发现了新冠病毒或其变种的抗体。

这一研究结果使中国官方媒体得出了新冠病毒也许并非源自中国的结论。而意大利研究人员则强调，该项研究提出的问题是病毒何时出现，并不是病毒在何处出现。

米兰癌症研究所的科研主管阿波罗尼（ Giovanni Apolone）对路透社表示：“世卫组织向我们问询，是否可以提供生物样本、以及我们是否可以在独立实验室重新进行相关检测。我们答应了世卫组织的要求。”

世卫组织提出的上述要求，此前并没有被公开报道。

世卫组织一名发言人表示：“世卫组织同相关调研报告的科研人员保持着联系，也和伙伴实验室建立了合作关系，以便开展进一步的测试。”他表示，世卫组织已经获悉，研究人员将在“近期内”发表相关的后续报告。

这位发言人还说，世卫组织已经同所有曾在2019年搜集或发布新冠病毒阳性检测样本的科学家取得了联系，不过目前尚无法就上述结果做出最终的解释。

意大利研究人员在学术刊物“Tumori Journal”发表的论文显示，2019年10月对健康人群开展的一次肺癌筛查研究中发现了拥有新冠病毒SARS-CoV-2中性抗体的血液样本。参加检测的志愿者大多来自米兰北部的伦巴代地区，这里也是意大利最早出现疫情以及疫情最为严重的地区。

参加调研的意大利学者阿波罗尼对路透社表示：“迄今为止发表的所有论文，都没有研讨病毒地理源头的问题。越来越值得怀疑的是，这种病毒可能早在正式公布病例之前就已开始在中国传播，只是当时病毒的毒性同几个月之后相比还相对较弱。”

意大利的第一个新冠病例是2020年2月在米兰附近一座小城市内被发现

在荷兰进行重新检测

意大利锡耶纳大学分子医学系公共卫生教授蒙特莫里（Emanuele Montomoli）参与撰写了2019年9月意大利就已检测到新冠抗体的论文。他表示，世卫组织选择了鹿特丹伊拉斯姆斯大学的实验室开展对早期病毒样本的重新检测。但鹿特丹大学并未对媒体的问询做出回应。

意大利研究人员向鹿特丹提供了30份2019年10月至12月发现的阳性生物样本、30份同一时期发现的阴性样本以及30份2018年的阴性样本。阿波罗尼表示：“我们采用‘盲递’方式向他们寄送了这些样本，也就是说，我们的同事并不知道哪些样本是阴性，哪些是阳性。”蒙特莫里也表示：“他们是用商业试剂测试我们的样本，其敏感度当然不如我们设计和验证的测试方法。”

尽管测试方法存在争议，但两位意大利科学家均对荷兰团队二月底向他们提供的测试结果表示满意。他们同时也表示，意大利和荷兰团队发布最终测试结果之前，他们无法发表更多的评论。

蒙特莫里表示：“我们在论文中并没有说，我们可以毫无疑问的确定，武汉后来发现的病毒，早在2019年十月已经在意大利境内开始传播。我们只是发现了对这种病毒的反应，也就是抗体。所以我们可以说，新冠病毒或某种高度相似的病毒，也许是一种传染性较低的变种，十月份就已经开始在意大利传播了。”

（路透社）

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