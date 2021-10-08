 新冠？气候？还是中国？德国人最担心什么？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2021

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时政风云

新冠？气候？还是中国？德国人最担心什么？

德国阿登纳基金会进行的一项调查显示，德国人最大的担忧莫过于气候变化。三成民众愿意加强德中安全合作，同样比例的人认为德国安全威胁来自中国。

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一项年度调查研究询问德国人，他们最害怕的是什么。令人意外的是，尽管经历了新冠疫情，健康问题并不在名单之首，占据排行榜前三名的都和金钱有关系。

拜登访欧之际，聚焦全球安全政策事务的慕尼黑安全会议（MSC）最新推出的安全指数显示，全球各国民众对“中国崛起”所涉威胁的看法十分不同。

（德国之声中文网）绝大部分德国人认为生活环境是安全的，有此番感受的人达到72%的比例，只有8%的人认为不安全。这是德国亲基民盟的阿登纳基金会最新公布的调查结果

根据这项调查，67%的德国人坦承害怕气候变化带来的恶果。62%的人担心疫情造成长期负面影响。排在第三位的是极右翼恐袭（59%）。

接下来依次恐惧因素排名：对假新闻56%，对排外55%，对黑客袭击51%，对经济危机45%。对移民的恐惧只占23%的比例，排第13位。

此次调查还显示德国对欧盟有着广泛的民意支持度，认为欧盟为和平（72%）、安全（56%）和富裕（52%）起着推动作用。79%的人说，欧盟国家需要进一步加强融合的程度。

至于德国应在国际上扮演怎样的角色，调查显示，三分之二的人认为德国应该积极参与旨在解决问题、战胜危机的国际事务。

WS | Deutschland Fregatte «Bayern» sticht in See

今年8月德国海军"巴伐利亚"号护卫舰19年以来首次远航亚太海域

三成受访人：对德国的安全威胁来自中国

从数据看，对于国际冲突，比如欧洲同俄罗斯或者欧洲同中国之间产生冲突，只有不到四分之一的人感受到威胁。而担心直接发生战争的比例更是只有15%。50%的人说完全不担心爆发战争。

但四分之三的人认为，北约提升了德国的安全程度。70%的人认为，跨大西洋两岸的安全政策应该加强。

有关在安全政策领域加强双边合作，92%的比例支持德法合作，德美合作为74%，德英71%，德俄44%。30%的人认为应加强德中之间的双边安全合作。

可靠的合作伙伴一栏下，认为美国是可靠合作伙伴的比例为40%，俄罗斯15%，中国11%。

哪个国家的外交与安全政策会对德国的安全产生威胁？调查结果显示，30%的人认为中国对德国安全产生威胁，27%的人认为俄罗斯、17%的人认为美国产生威胁。

今年1月，阿登纳基金会就"人们感受到的安全隐患"，对1003名18岁以上的德语选民进行了问券调查。这项具有代表性的调查围绕国家的安全政策以及欧盟的施政立场展开。有关人们怎样看待德国在国际舞台上扮演的角色也是调查的内容。

 

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