 新冠模式下的柏林电影节 | 文化经纬 | DW | 01.03.2021

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文化经纬

新冠模式下的柏林电影节

对业界人士而言，柏林电影节于3月1日拉开帷幕，但并非所有电影都会放映，红地毯和若干作品要等到6月份才能和观众见面。

  • A portrait of Mohammad Rasoulof

    2021年柏林电影节的大咖评委

    穆罕默德•拉索罗夫(Mohammad Rasoulof)

    拉索罗夫导演凭借电影《无邪》(There is No Evil)斩获2020年柏林国际电影节金熊奖，但是他却无法亲自领奖。这位伊朗导演被判刑入狱，并被禁止出国旅行。因此，拉索罗夫将在伊朗通过远程视频连线参加今年的柏林电影节。

  • Nadav Lapid holding Golden Bear award

    2021年柏林电影节的大咖评委

    那达夫•拉皮德(Nadav Lapid)

    其余五位导演将相聚在柏林，一起观影及讨论。以色列导演拉皮德(Nadav Lapid)凭借他的第三部作品《同义词》(Synonyms)问鼎2019年金熊奖。这是一部半自传体剧情片，讲述了一个在巴黎的以色列裔人的身份挣扎故事。拉皮德曾担任洛迦诺和戛纳等国际电影节的评委。

  • Adina Pintilie with Golden Bear award

    2021年柏林电影节的大咖评委

    阿迪娜•平蒂列(Adina Pintilie)

    平蒂列导演的电影《不要碰我》(Touch Me Not)是一部结合了虚构情节与记录片、探索性和亲密关系的实验性作品。它在2018年的柏林电影节上引发争议，但是最终获得金熊奖。这位罗马尼亚导演也是一位经验丰富的电影策展人，还是布加勒斯特国际实验电影节的联合创始人。

  • Ildiko Enyedi with Golden Bear award

    2021年柏林电影节的大咖评委

    伊尔蒂科•恩耶迪(IldikóEnyedi)

    匈牙利导演恩耶迪的第八部作品《灵与肉》(On Body and Soul)斩获2017年金熊奖后，又获得了奥斯卡外语片奖的提名。恩耶迪在1992年就出任柏林电影节评委，此后担任过诸多国际电影节评委。

  • Gianfranco Rosi with Golden Bear award

    2021年柏林电影节的大咖评委

    吉安弗兰科•罗西(Gianfranco Rosi)

    罗西拍摄的纪录片《海上火焰》(Fire At Sea)讲述移民为到达欧洲而穿越地中海的艰难历程，问鼎2016年金熊奖后，又获得奥斯卡提名。在此之前，这位美籍意大利导演还拿下了威尼斯金狮奖，成为唯一一位在欧洲三大电影节中的摘获两项最高奖的纪录片导演。

  • Jasmila Zbanic with Golden Bear award

    2021年柏林电影节的大咖评委

    亚斯米拉•日巴尼奇(Jasmila Zbanic)

    这位波黑导演在2006年凭借《格巴维察》(Grbavica)获得了金熊奖。这部电影讲述了波黑战争期间塞尔维亚士兵对波斯尼亚妇女的系统性强奸及后果。她在2020年出品的新片《艾达怎么了？》（Quo Vadis，Aida? ）已入围奥斯卡最佳外语片。今年，柏林电影节的六人评审团将首次不设主席。

    作者: Elizabeth Grenier


  • A portrait of Mohammad Rasoulof

    2021年柏林电影节的大咖评委

    穆罕默德•拉索罗夫(Mohammad Rasoulof)

    拉索罗夫导演凭借电影《无邪》(There is No Evil)斩获2020年柏林国际电影节金熊奖，但是他却无法亲自领奖。这位伊朗导演被判刑入狱，并被禁止出国旅行。因此，拉索罗夫将在伊朗通过远程视频连线参加今年的柏林电影节。

  • Nadav Lapid holding Golden Bear award

    2021年柏林电影节的大咖评委

    那达夫•拉皮德(Nadav Lapid)

    其余五位导演将相聚在柏林，一起观影及讨论。以色列导演拉皮德(Nadav Lapid)凭借他的第三部作品《同义词》(Synonyms)问鼎2019年金熊奖。这是一部半自传体剧情片，讲述了一个在巴黎的以色列裔人的身份挣扎故事。拉皮德曾担任洛迦诺和戛纳等国际电影节的评委。

  • Adina Pintilie with Golden Bear award

    2021年柏林电影节的大咖评委

    阿迪娜•平蒂列(Adina Pintilie)

    平蒂列导演的电影《不要碰我》(Touch Me Not)是一部结合了虚构情节与记录片、探索性和亲密关系的实验性作品。它在2018年的柏林电影节上引发争议，但是最终获得金熊奖。这位罗马尼亚导演也是一位经验丰富的电影策展人，还是布加勒斯特国际实验电影节的联合创始人。

  • Ildiko Enyedi with Golden Bear award

    2021年柏林电影节的大咖评委

    伊尔蒂科•恩耶迪(IldikóEnyedi)

    匈牙利导演恩耶迪的第八部作品《灵与肉》(On Body and Soul)斩获2017年金熊奖后，又获得了奥斯卡外语片奖的提名。恩耶迪在1992年就出任柏林电影节评委，此后担任过诸多国际电影节评委。

  • Gianfranco Rosi with Golden Bear award

    2021年柏林电影节的大咖评委

    吉安弗兰科•罗西(Gianfranco Rosi)

    罗西拍摄的纪录片《海上火焰》(Fire At Sea)讲述移民为到达欧洲而穿越地中海的艰难历程，问鼎2016年金熊奖后，又获得奥斯卡提名。在此之前，这位美籍意大利导演还拿下了威尼斯金狮奖，成为唯一一位在欧洲三大电影节中的摘获两项最高奖的纪录片导演。

  • Jasmila Zbanic with Golden Bear award

    2021年柏林电影节的大咖评委

    亚斯米拉•日巴尼奇(Jasmila Zbanic)

    这位波黑导演在2006年凭借《格巴维察》(Grbavica)获得了金熊奖。这部电影讲述了波黑战争期间塞尔维亚士兵对波斯尼亚妇女的系统性强奸及后果。她在2020年出品的新片《艾达怎么了？》（Quo Vadis，Aida? ）已入围奥斯卡最佳外语片。今年，柏林电影节的六人评审团将首次不设主席。

    作者: Elizabeth Grenier


（德国之声中文网）柏林电影节仪式不少。尽管2月份天气大多糟糕、霜冻迎面，但正常时期，新闻发布会前，总会有大量忠实的签名追逐者在演员和制片人下豪华轿车的街角守望；红毯旁，粉丝们会不惜等待数小时，望能同自己喜欢的明星来个自拍；还有很多人则只为纯粹享受电影节的气氛。

大批记者则会从一个媒体放映场所跑到另一个媒体放映场所，试图在他们排得满满的日程中挤入记者招待会和采访，同时还要写稿、交稿。

这可谓一种奇妙的疯狂，但今年，至少在3月1日开始的电影节第一阶段，不会发生这种情况了。

Deutschland Berlinale Goldene Bär Trophäe

金熊奖获奖名单将于3月5日公布

2021柏林电影节分两次举行

受疫情影响，组织者决定将本届柏林电影节分成两个独立单元：只对电影人和媒体开放的 "业内活动 "于3月1日至5日在线举行；安排公开放映的 "暑期特辑 "则于6月9日至20日举行。

业内活动主要是作为欧洲电影市场（EFM）的替代性平台。

与戛纳电影节和美国电影市场一起，欧洲电影市场是国际电影和传媒行业最重要的三大聚会场所之一。

由于相关活动在影业年历上有固定顺序，除非完全取消，否则，柏林电影节必须在每年首季举行。电影节新闻发言人格莱纳（Frauke Greiner）解释说，如果整个电影节放在6月份举行，"那就太晚了，对电影业没有好处"，难以使观众和电影人之间产生柏林电影节特有的那种协同效应。

电影制作人重镇

然而，即使没有大批影迷，这一周也会忙碌不堪：来自近60个国家的470多家公司报名参加了在线版EFM。没有了通常的差旅费用，这种形式吸引了不少新"玩家"。据欧洲电影市场网站报道，近200家公司本年是首次参与。

注册的业内人士将得到不下780部投放市场的影片清单，当然，更不用说在这一周内排得满满的90场 "EFM行业会议"--包括讨论、研讨会和推介机会。

缩窄作品选择

柏林电影节今年精简了官方评选。虽然各个单元的影片仍远超一人一天能看的数量，但正式参赛的影片只有15部。在正常年景，一般会有20个左右作品争夺金、银熊。

媒体已获邀报道电影节，不过，并非所有影片都能直接看到。制片人而非电影节组织者有权决定，是将其作品在线提供给媒体放映，还是经由对某些地区的地理封锁加以限制。

电影节发言人格莱纳在接受德国之声采访时表示，将影评人纳入电影节的第一部分，"主要是给那些想使自己的电影拥有一些媒体知名度的作品提供支持"。她说，一些制片人欣然接受了邀请，而另一些制片人则决定宁可将自己作品的媒体发布会留待暑期，在观众电影节期间举行。她强调，本星期还是"业内活动"的阶段。

两部特殊地位的德国电影

在这一阶段，大部分作品选择直接与媒体见面，15部竞赛片中，只有两部影片不对媒体放映。

Berlinale Filmfest 2021 l Daniel Brühl - Filmstill aus Nebenan

导演与演员合二为一：《邻家》（《Nebenan》）中的丹尼尔-布吕尔（Daniel Brühl ）

这两部电影都是德国作品：《邻家》--演员丹尼尔-布吕尔的导演处女作和多米尼克-格拉夫（ Dominik Graf）的《法比安》 "Fabian oder Der Gang vor die Hunde"。后者改编自凯斯特纳（Erich Kästner）发表于1931年的小说，讲述发生在纳粹上台前不久的柏林故事。

在德国，光是这几个关键词就足以引起媒体轰动。不过，导演和演员们都希望，只要作品未获奖，就不在6月份的电影节第二阶段活动之前公开露面及接受采访。

流媒体与电影院竞争

将《法比安》送入主竞赛单元的制片人费利克斯-冯-博姆（Felix von Boehm）表示，他对柏林电影节的服务器有绝对的信心，之所以做出这样的决定，并不是因为担心这些影片在首映前会被非法盗版流传，而是因为， "电影是为大银幕、为电影院拍摄的"，而出于对现行新冠卫生法规的考虑，他更愿在电影节前夕在德国各城市安排媒体观看该片。他表示，就他个人而言，他是影院以及将其视为活动场所的赞同者，"所以选择了这个方案。"

Berlinale Filmfest 2021 l Tom Schilling - Filmstill ausFabian oder Der Gang vor die Hunde

汤姆-席林（Tom Schilling）在 《法比安》中出演

华纳兄弟德国制片方未对关于何以不在柏林电影节媒体平台上播放《邻家》的询问作答。不过，鉴于布吕尔是德国最有名的导演之一，因此，从战略眼光出发，耐心等到6月份的实际全球首映，并届时同他和影迷们一起在红毯上欢庆，还是有意义的。

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