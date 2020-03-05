新冠案例逼近十万 世卫忧数国防疫决心不足

(德国之声中文网) 世界卫生组织周四 (3月5日) 表示，许多国家仍未针对目前威胁全球的新冠疫情，展现出相同程度的政治决心来执行防疫工作。世卫秘书长谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 告诉媒体：「防疫并不是演练。 这个传染病威胁世界上每个国家。 」

与此同时，全球各地的疫情持续快速发展。目前全球的新冠确诊案例已逼近十万，病亡人数也超过3300。欧洲的新冠疫情持续延烧，疫情最严重的意大利周四新增了769起确诊案例与41起病亡案例，这也将累计的确诊案例与病亡案例提升至3858例与148例。意大利的主教周四呼吁所有在疫区的教堂周间都不要举办弥撒。为了防止经济因新冠疫情影响崩盘，意大利宣布提拨84亿美元来支撑经济。

法国周四的单日确诊案例也突破百人，目前已累计了423起确诊案例与7起病亡案例。法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 周四表示，法国已无法避免新冠病毒成为一个流行病。另一方面，德国的确诊案例也增加至400，德国政府也宣布禁止医疗器材的出口。然而，德国目前尚未宣布关闭各级学校。 柏林当地的卫生官员卡乐其 (Dilek Kalayci) 周四表示：「我们必须接受新冠疫情会持续，而且未来会出现更多新病例。 没有人能防止新冠病毒持续传播。 」

同一天，英国与瑞士都出现首起病亡案例，英国的累计确诊人数也突破百人。 英国总理约翰逊的发言人周四表示，现在新冠病毒即有可能大肆流传。 此外，波黑、南非、列支敦士登与巴勒斯坦都首次通报确诊案例。 因应「很高的健康风险」，欧盟议会也宣布将下周开始的议程从法国的斯特拉斯堡迁移到布鲁塞尔。

又一艘邮轮停滞加州外海

截至周四晚间，美国已有210起确诊案例与12起病亡案例。 新泽西州与田纳西州都出现首起确诊案例，西岸大城旧金山与休斯敦也首次通报确诊案例。 此外，一艘名为「至尊公主号」(Grand Princess Cruise) 的邮轮目前滞留加州外海，船上的乘客与船员正在等待新冠病毒的检测结果。 此前，一名至尊公主号的乘客因感染新冠病毒而丧命，成为加州首起病亡案例。

国际航空运输协会周四预估，新冠病毒疫情可能导致航空业在2020年损失1130亿美元。 英国的弗莱比航空 (Flybe) 周三在寻求新的财务资源失败后，周四宣布进入破产程序。

另一方面，伊朗周四新增了591起确诊案例与15例病亡案例，这也将累计确诊案例与病亡案例提升至3513例与107例。 伊朗政府宣布将暂时关闭各级学校与大学，并取消演唱会、体育赛事与其他大型活动。伊朗卫生部长纳卡米 (Said Nakami) 表示，伊朗政府将鼓励民众少用纸币，各大检查哨也将防止大城市间的人员流动。

国际航空运输协会周四预估，新冠病毒疫情可能导致航空业在2020年损失1130亿美元。 英国的弗莱比航空 (Flybe) 周三在寻求新的财务资源失败后，周四宣布进入破产程序。 该公司将一部份的原因归咎于新冠病毒疫情对航空业造成的冲击。 英国政府周四表示，他们将与航空业者合作，尽最大努力减少疫情带来的冲击。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)