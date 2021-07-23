新冠来自美国？近千万中国民众联署要求彻查

（德国之声中文网）就在世界卫生组织(WHO)要求对新冠源头展开第二轮调查，并且不排除实验室传出的可能性不久后，中国网民近期发起了一场规模浩大的联署行动，呼吁世卫组织彻底调查美国德特里克堡（Fort Detrick）生物实验室。目前已经有接近1000万人参与联署。

中国官媒在初步控制了新冠疫情蔓延，同时国际社会不断要求溯源问责的压力不断增大的情况下，提出了早在2019年7月，美国弗吉尼亚州北部就出现原因不明的呼吸系统疾病，威斯康辛州暴发了大规模“电子烟疾病”，患者症状与新冠病毒患者的症状非常相似的说法。中国官媒指出：同年7月，德特里克堡生物实验室突然被关闭，但美国相关部门却以“国家安全原因”为由，拒绝公布更多信息。

截止至7月23日当地时间晚 已经有接近1000万人联署签名要求新冠溯源调查美国德特里克堡实验室

隶属于中国官媒中新社的中国新闻网在最近的报道中称：恰恰是如此多的“巧合”和美国讳莫如深的态度，让人很难不联想“电子烟疾病”与新冠病毒之间的关系。德特里克堡实验室被美媒称为“美国政府最黑暗的实验中心”。早在20世纪90年代初，该实验室就曾发生炭疽等致命菌株、毒株丢失事件。报道评论称：“美国一直声称要弄清楚新冠病毒的源头，并且一再诋毁抹黑中国。然而，在面对各界质疑时，却对自家疑点重重的德特里克堡生物实验室三缄其口，避而不谈。这不由得让人猜测：美国，你在隐瞒些什么？”

美国德特里克堡实验室内部（照片拍摄于2006年3月28日）

“新冠病毒最早来源于外国”

在中国官方媒体的宣传攻势下，纵观中国社交媒体上被允许发表的发言，如今几乎看不到任何声音提出全球新冠病毒首次大爆发的地方是中国的武汉市。取而代之的是各种“还武汉清白”；“现在真相越来越清楚了，基本判定新冠病毒最早来源于外国”；“不能被冤枉，一定要调查清楚”。的声音。

在这种环境下，截至7月23日晚间，据称已经有超过930万人参与了据称是由一批中国网民自发发起，委托官媒《环球时报》在网上发起民意征集活动，要求世卫组织调查美国德特里克堡生物实验室。同时参与人数还在不断增加。

活动发起方在一封联署公开信中表示：“美国军方的德特里克堡生物实验室存放着全世界最致命也最具传染性的病毒，比如埃博拉病毒、天花病毒，还有SARS病毒、MERS病毒以及如今的新冠病毒。任何一种病毒泄露，都会对全人类带来严重危害。可该实验室却有着臭名昭著的安全记录！不仅发生过炭疽病菌被盗，致多人死亡和中毒的大丑闻，而且在新冠肺炎疫情大规模出现前夕的2019年秋季，该实验室还出现过一次泄露。可详细信息却被美国方面以国家安全为由隐瞒。”

联署者表示：“新冠肺炎这场肆虐全球的可怕疫情，不仅令上亿人染病，更夺走了数百万条生命。作为最先发现这场疫情，并最先向全世界发出预警的中国人，对这一病毒的可怕之处，对生命的逝去，都感同身受。只有搞清病毒源头，消除潜在的隐患，才能告慰这些亡魂，并避免下一场大疫情的来袭。”

联署者在公开信中要求世界卫生组织在第二阶段的溯源工作中，请包括中国科学家在内的、独立于美国地缘政治影响国家的病毒学家、实验室安全专家，生化武器专家，对美国的德特里克堡以及其他同样存在这类实验室泄露隐患问题的美国病毒实验室进行调查。

从阴谋论到认真对待

长期以来，关于病毒起源的实验室泄漏猜想被嘲笑为右翼阴谋论，并遭到中国政府的强烈反对，但是如今得到越来越多的认真对待。根据法新社最近获得的信息，世卫组织已经制定了一项评估实验室安全和生物安全的协议，以帮助确认该病毒是否可能源自实验室事故。

一周前（7月16日），世界卫生组织表示，新冠病毒（Covid-19）溯源调查的第二阶段应包括在中国的进一步研究和实验室审查。 世卫组织总干事谭德塞指责中国未能分享新冠病毒溯源第一阶段调查所需的原始数据，敦促中国对第二阶段调查给予更多配合，并增加透明度。中国外交部发言人称 "反对将溯源问题政治化"，并明确拒绝世卫组织再次进入武汉P4实验室进行新冠溯源调查。中科院武汉国家生物安全实验室主任、武汉病毒所研究员袁志明于本周四（7月22日）表示：“武汉P4实验室作为防护等级最高的实验室，自2018年投用以来没有发生任何泄漏事件。”

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