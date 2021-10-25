 新冠未愈 德国国脚基米希今年无望上场 | 足坛体坛 | DW | 12.12.2021

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新冠未愈 德国国脚基米希今年无望上场

拜仁慕尼黑球队中场基米希将缺席该俱乐部今年剩下的所有比赛，原因是他的新冠肺炎后遗症。在最坏的情况下，基米希的健康问题可能会持续更久。

Deutschland Bundesliga | Joshua Kimmich

基米希在感染新冠病毒后无法进行全面训练

（德国之声中文网）德国国脚约书亚·基米希（Joshua Kimmich）近来一直被新冠问题缠身。此前，他因宣布没有接种疫苗而引起巨大轰动后，现在又传出消息：感染新冠给他带来的影响将比最初预计的时间还要长。

拜仁慕尼黑俱乐部宣布，基米希今年将无法再为这支德甲的领头羊球队踢球，"因为他的肺部有轻微积液"。这意味着他将无缘拜仁慕尼黑队今年剩下的3场比赛，分别是主场对阵美因茨、客场对阵斯图加特、主场对阵沃尔夫斯堡。

基米希说，他将接受恢复训练，并"迫不及待地想在明年一月份重返赛场"。 他最早可能参加的是1月7日下半赛季拜仁慕尼黑对阵门兴格拉德巴赫的比赛。

更持久的问题？

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德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。

德国国脚基米希迄今未接种疫苗的消息在德国引发广泛讨论。他暂且拒绝接种的理由是，疫苗尚未经过长期研究。对此，德国免疫学会秘书长、德国疫苗接种常设委员会都出面驳斥这样的担心。

26岁的基米希安慰他的球迷说："我很高兴可以结束新冠隔离的日子。现在，我感觉很好。" 然而，他"目前仍然无法进行全面训练"。基米希的新冠检测确实已经转为阴性，并已结束隔离。在俱乐部医生阻止他之前，他曾希望参加比赛。

据重症监护医生卡拉吉安尼蒂斯（Christian Karagiannidis）介绍，如果最坏的情况发生，基米希的肺部问题可能会持续很长时间。卡拉吉安尼蒂斯告诉德新社记者："我们接触过感染新冠后很快恢复的病例，也接触过需要很长时间才能恢复的病例，而部分患者最初可能只有轻症。"这名医生补充说，他知道，有些患者甚至需要与疾病的后果进行长达一年之久的斗争。

卡拉吉安尼蒂斯还强调了接种疫苗的重要性，尤其是对专业运动员来说："即使病程只是稍微延长一点，感染者也不可能有顶级的表现，而这正是专业运动员所需要的。"

 

(德新社，德国体育新闻社) 

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