新冠时期：在华德企处境艰难

（德国之声中文网）有时，托马斯·施密特（Thomas Schmidt）不知道，自己该笑、该哭还是该发怒。6个多月来，这位企业家滞留在柏林，--他在京沪两地设有办事处的公司只得在没有他在现场的情况下苦撑下去。施密特不允许入境中国。他抱怨说，"你给予了那个社会一些东西，现在，你却感觉自己是社会的二等公民。"

让公司生存下去困难重重

他53岁。施密特并非本名。他不愿透露他的真实姓名，因为他害怕会不利于他在中国的生意。他在中国生活工作已经25年。而现在，他不得不从柏林的一个租来的住宅出发，管理他的那家手提电脑小技术公司。由于时差，他通常在外头尚漆黑一片的凌晨起来工作。签证和在华居留许可早已过期。

他不能亲到现场，自有其后果。他告知："我们与中国银行有麻烦，作为公司负责人，我必须亲至银行，在相关合同上签字，例如，为能支付薪水。可一下子，我们无法在上海支付薪金了。"为继续生存下去，公司遭遇到一系列行政麻烦。

中方我行我素

然而，中国始终强硬--为阻止发生第二波疫情。过去数周，该国国内报称仅发生114例新感染病例，而且，据称，大多数新病例还是由外来者携带入境的。其结果：边界继续基本封闭。

尽管过去数月里，在北京的外贸商会能把很多生意人及其家属用包机送回中国，但远非所有人，而且，中方官僚主义障碍高。

自本周一起，入境限制有所放松。谁要是在今年已得到过一次商务签证或居留许可，但因瘟疫大流行而不能旅行，被允许入境。

"杯水车薪"

德国外贸商会总经理希尔德布朗特（Jens Hildebrandt）指出，这是有意义的一步，但只是"杯水车薪"，因为，仅因实施严厉的隔离规定，短期商务旅行便仍不可能。他警告说，因旅行限制，经济损失已达数亿欧元。

新冠病例复又增加

就施密特的公司而言，情况还不错。他还不必担心生存不下去。他指出，"当然谈不上我们目前在增长，但我很高兴，我们撑了下来。"本周初起，施密特又有了希望，因为，正是像他这样的通常在中国生活的人，现在应能更易入境。

然而，中国的官僚风车运转缓慢，因此，施密特的旅行箱且没打点停当呢。德国驻华外贸商会已要求进一步放宽签证限制，其中包括对短期商务旅行的签证。然而，迄今还没有任何这方面的任何迹象--尤其是，德国和欧洲的新冠病例正重又上升。

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