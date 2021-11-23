新冠抗疫奇迹 巴西怎么就行？

（德国之声中文网）能想到吗，是巴西！--76% 的人口至少接种了一次疫苗，10万人7 天平均染疫率降至 30，并且，主要城市的一些重症监护病房中多天里无一 COVID-19新冠患者。被称为"第五季"的狂欢节期将至，社会和经济界施压，不要再一次放弃庆祝，德国联邦和州级政府会如何反应？

或许，巴西这个例子令人印象深刻地表明了，德国在抗疫方面大可向他国取经，其中就包括巴西。这个国家受新冠大流行瘟疫的打击几乎超过其他任何国家：死亡人数超过 61.3万，全球排名第三，仅次于美国和印度。

首批狂欢节活动取消 其他城市还抱希望

也是因为有了这一惨痛经历，圣保罗州的58个城市毅然决定，再度取消狂欢节庆祝活动。在萨尔瓦多、博图卡图、索罗卡巴、波阿和苏扎诺，将与之前一样，不会出现大规模狂欢高潮。不过，很多巴西人仍抱希望：在累西腓、贝洛奥里藏特和里约热内卢，一个新组建的委员会将在未来几周内做出最后决定。

帕拉西奥斯（Ricardo Palacios）表示，"在德国这样的国家，疫苗很快就有了，可现在，将其推广到各阶层却都存在问题。在巴西这里，情况恰恰相反：最初，我们得不到疫苗，但一旦得到了，人们便争先恐后，尽快接种。" 他指出，"我们非常忧虑欧洲反对接种疫苗者的抗议行为，因为，如果他们来巴西度狂欢节，就可能会给我们带来新一波染疫潮。"

一男子在里约热内卢市政厅接种第三剂疫苗

专利药方：相信疫苗

帕拉西奥斯出生于哥伦比亚，是拉丁美洲领先的病毒学家之一 ，并推进了著名的布坦坦研究所（Butantan）的相关研究。正是帕拉西奥斯领导了享誉国际的"S计划"：位于该国南部的4.5万居民的塞拉纳（Serrana）是今年年初世界上第一个完全接种疫苗的城市。现在，整个巴西都有可能成为表率：圣保罗98%的成年人接种了首剂疫苗；里约的比例是 95%。一段时间以来，这两个大都市多日无新冠死亡病例。

"当然，人们想庆祝狂欢节。不过，看一眼德国，我们就知道该小心些。" - 帕拉西奥斯

帕拉西奥斯表示，"巴西有一个延续了50多年的疫苗接种计划，为人们带来了数量令人羡慕的疫苗。巴西的成功一方面与布坦坦和 Fiocruz 等政府研究机构有关，另一方面是基于人们对疫苗的信任。在我们的社会，人们多从集体角度考虑，而不像比欧洲人那样更注重自我。"

接种战役刹车人博尔索纳罗

疫苗接种战役成功，尤其让人惊讶，因为，这个有 2.12 亿人口的国家由全球新冠严峻性最大否认者之一执掌：博尔索纳罗。在他眼里，COVID-19 感染新冠如同伤风感冒，无大碍；他取笑戴口罩者，且一本正经宣称，经由接种，人类有可能变成鳄鱼。也正是这位极右翼总统阻止同制造商辉瑞 (Pfizer)之间签订供应疫苗合同，长达数月之久。

病毒学家里贝罗（Julival Ribeiro）表示，"不幸的是，自大流行瘟疫爆发，新冠病毒在这里一再被政治化。过去几个月里，我们大大改进了疫苗接种，但我们也面对一位总统以及很多机构和医生，他们仍质疑疫苗的有效性。"

"团队谨慎"警告不要开放太快

这位病毒学家在巴西传染病学会（简称 SBI）工作。从一开始，他便一直在同博尔索纳罗这样的科学否认者做不懈的斗争。里贝罗似乎正赢得这场战斗：在巴西，甚至剧院、博物馆和超市都会被临时改建成疫苗接种中心，为此也关闭街道。鉴于平均每 350 名居民中便有一人死亡，几乎每个巴西人在自己的生活圈内都有死者。由此，总统的支持者现在也加入了等待接种疫苗的队伍。

里贝罗强调， "我们现在需要尽快批准疫苗用于 5 至 11 岁的儿童"。与德国不同的，巴西早已制定了施打加强针的计划，在安排预约上从无问题。每一年，该国都能在创纪录的６周内成功为 8000 万人接种流感疫苗。不过，这位病毒学家仍警告，不要让狂欢节毁了美好的成功。

若想欢快过节，请出示疫苗接种证明

"只要世界上还不是所有国家都将抗击大瘟疫视为一项共同任务，我们就不能不应对一波又一波冠状病毒新浪潮。我担心，早晚会出现一种可逃避我们疫苗的变种。那时，我们就又得从头开始。"

如此， 2022 年的里约狂欢节是否举行也在未定之数，即使该市卫生局长索兰兹 (Daniel Soranz) 等政界人士无意放弃希望。新近，他已宣布，要举行史上最大规模狂欢节庆祝活动。不过，索兰兹明确表示：若然举行大规模庆祝活动，除化装外，所有访客都还需配备另一样东西：疫苗接种证书。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 德国疫情第一个爆发点 2020年2月25日，德国西部海因斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染新冠病毒，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 公共生活大面积停摆 不久后，疫情开始在德国各地迅速蔓延，各州陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴。德国各地居民开始抢购超市商品，卫生纸、面粉、肥皂、酒精等商品被迅速抢购一空。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府拨巨资保就业 厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 累计感染人数破百万 在度过了一个疫情相对较为温和的夏天之后，2020年11月27日，德国的累计感染人数突破百万。虽然当时新增感染数字开始趋稳，但单日死亡人数却达到新高。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。德国卫生部长施潘也在10月感染了新冠病毒。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 默克尔在联邦议院动情演讲 12月9日，联邦总理默克尔在联邦议院激动地发言。她呼吁民众严格遵守防疫措施，限制社交。她眼含泪光地说：“我很抱歉，真心感到抱歉。但每天590人病亡这样的代价太高太高了，这是不行的。”她说：“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 似曾相识又一年 2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。但与此同时，最早在印度被发现的德尔塔变种也开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 第四波呼啸而至 今年8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）已经发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。但是到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府更迭 谁来抗疫？ 德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 住院率成为限制措施的新基准 11月19日，德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 圣诞市场商贩忧心忡忡 德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 死亡人数过十万 据罗伯特·科赫研究所11月25日公布的数字，过去24小时全德国有351名新冠病毒感染者死亡。至此，德国死于新冠肺炎的总人数突破了10万，达到100119人。自疫情爆发以来，德国累计感染人数超过550万。



观看视频 01:57 蛇毒治新冠?巴西科学家说“且慢”

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。