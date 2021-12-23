新冠感染率居欧洲之首的丹麦为什么不着急？

（德国之声中文网）两周来，奥密克戎（omikron）新冠病毒变种肆虐丹麦全国，所以在圣诞节假期后出现如此之高的感染指数似乎也并不令人感到意外。根据欧洲疾病预防控制中心（ECDC）的统计，圣诞节前14天，丹麦平均每10万居民中的感染数达到2100，居欧洲之首。

欧洲其它国家的情况也同样令人担忧。斯洛伐克和捷克在相同时间段平均每10万居民中的感染数均超过1500，爱尔兰达到1400，荷兰超过1300。法国、比利时、克罗地亚和塞浦路斯也都在1000上下。德国为790。奥密克戎变种在欧洲造成爆炸性感染潮。

欧洲疾病预防控制中心预测，未来数日数周内，欧洲各国的感染率都将急剧上升。奥密克戎感染潮无法被阻挡，而只能被减缓。

去年同期丹麦国内的感染率仅为现在的四分之一，但是当时需要送医救治的病人数量明显高于现在。昨天（27日），丹麦全国需要在重症监护室接受治疗的新冠患者总数约为70人。丹麦国家血清研究所（State Serum Institute）公布的数据显示，与今年1月感染高峰期相比，目前重症患者的数量仅为一半。

丹麦全国疫苗施打率为77%。另外有42%的疫苗完整接种者已经接种了加强针。丹麦国家血清研究所认为，该国已经大大加强了针对Covid-19的防范措施。患者组织Lungeforeningen主席莫根森（Torben Mogensen）在接受丹麦通讯社采访时说：“控制住院人数最为重要。所以我并不担心我们的医疗体系会发生崩溃。”

本周一，丹麦新增确诊病例数为14844例，当日的总检测量为189840例。丹麦媒体指出，由于圣诞节假期的缘故，这一数字可能未必反映实际情况。

德国罗伯特·科赫研究所判断，在德国每检测出一例新冠肺炎阳性病例的同时，大约有4到6例感染病例出于各种原因未被检出。也就是说实际感染数远高于卫生部门的统计。未检出的感染者数量在欧洲其它国家究竟有多少，目前很难判断。

丹麦没有设社交限制

为了应对奥密克戎变种引发的感染潮，丹麦已经重新恢复执行一些疫情限制措施，例如关闭剧院、电影院、博物馆；酒吧只能营业到23点；只允许疫苗接种者、康复者和测试阴性证明持有者在餐馆内就餐；口罩强制佩戴令被延长……但是丹麦没有对私人社交接触做出限制。

周一开始，只有接种过疫苗且持有新冠检测阴性证明的人员才可以入境丹麦。德国目前要求所有入境德国的丹麦人都必须出具疫苗护照。未接种者入境德国时需要先进行隔离。但是在德丹边境地区，因工作需要在两国间穿梭的通勤人员不需要执行这些规定。边境地区的居民过境时也不需要接受检查。这就导致很多德国人跑到丹麦一侧购买新年除夕夜燃放的烟花爆竹。这在德国是被禁止的，但是在丹麦是被允许的。一名在丹麦边境小镇奎尔萨（Kruså）卖烟花的商人对丹麦媒体说：“目前大约80%的顾客都来自德国。”

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