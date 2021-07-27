新冠感染率上升 德国收紧入境规定

（德国之声中文网）出于对假期新冠病毒感染率上升的担忧，从8月1日起，德国要求所有未接种疫苗的入境旅客都要出示阴性检测报告。 这一新措施周五（7月30日）获得了德国联邦内阁的批准。

新规定怎么说？

德国卫生部长施潘（Jens Spahn）说："所有进入德国的未接种疫苗的人此后都必须接受检测——无论乘飞机、汽车还是火车入境。藉由这一措施，我们将减少通过入境者带来更多感染病例的风险。"

该规定适用于所有12岁及以上未接种疫苗的旅客。跨境通勤人士和过境旅客可以免于检测。 已经接种疫苗或者感染后康复的人士也可以免于检测。

自民党议员克林格（Marcel Klinge）对此新措施持批评意见，认为这将损害旅游业。 此前，未接种疫苗的旅客只有在乘坐飞机抵达德国时才需要出示新冠病毒阴性检测报告。通过公路、铁路或航运入境的旅客则不必检测。但是，对于从巴西等"高风险"国家进入德国的旅客要求更加严格，所有人必须接受测试，即便已经接种疫苗。

德尔塔变异毒株令人担忧

新冠德尔塔（Delta）变异毒株被认为比原始毒株更具传染性，德国当局对此越来越担心。 自7月初以来，德国境内新冠感染病例一直在缓慢上升，周五确认有2454新增感染病例。 超过一半的德国人已经完成疫苗接种。作为对抗疫情的重要手段，施潘和其他官员鼓励民众接种疫苗。

德尔塔变异毒株已经导致邻国法国的感染病例激增。法国总理卡斯泰因说该国正在经历第四波疫情袭击。 意大利国家卫生研究所（ISS）周五说，截至7月20日，德尔塔变异毒株感染已经占感染病例中的绝大多数。

(法新社、路透社、美联社、德新社)

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