新冠患者续增 邮轮再现新病例

（德国之声中文网）中国国内新冠病毒死亡人数继续快速增加。据中国国家卫健委在北京通报，从周三（2月6日）至周四零点，一天内新增73例死亡病例，死亡总数升至563例；确认感染病例增3694例，增至28918例；疑似病例超过24000例，其中有不少医生和护理人员。

日本和香港各一艘邮轮上发现有新冠病毒感染者后，船上共约7000名游客和船务人员被隔离。日本游轮"钻石公主号"在驶入横滨时，又有10人被确诊感染，其中4名日本人、两名美国人、两名加拿大人，以及分别来自新西兰及台湾各一人。这样，该游轮上的确诊病例达20人。据日本厚生劳动省称，船上8名德国游客均暂告无恙。

据日本共同社报道，新患病人员均未曾与来自香港的那位80岁男士接触过。这名游客于1月20日在横滨上船，5天后在香港上岸，他上周六在检测时呈阳性。邮轮上总共2666名游客以及1045名船务人员将被隔离至2月19日。游客中约一半为日本公民。

日方称，在游客和船务人员中有120人出现咳嗽和发烧等症状。船上人员被要求戴口罩，并待在舱内，吃饭时，与他人保持两米距离。至此，日本国内确诊病例升至45例。

在香港，一艘载有1800多名游客（主要来自香港）、1800名船务人员的邮轮被采取隔离措施。有3名曾一度乘坐该游轮的游客被确认感染病毒、3名船务人员发烧，被送入医院隔离治疗。

大陆中国以外，目前有十多个国家和地区报告有确诊病人，总数约达240人。香港和菲律宾各有两例死亡病例。除机场和两个过境口岸外，迄今共有21例确诊病例的香港暂时停止与內地的跨境口岸服务，来自內地的旅客原则上必须被隔离14天。毗邻的广东省也成重灾区，已有确诊病例895例。

在德国，迄今报告确诊病例为12例。据称，患者目前状态均属良好。其中有两人是从疫情最重的武汉通过撤侨行动被接回德国的。另外10人来自巴伐利亚州，均在当地的汽车配件供应商伟巴斯特（Webasto）被一名来自中国的女同事感染。这名女同事是在回中国后方被确诊感染新冠病毒的。

"方舱医院"扩大收治

由于起初并不清楚该病毒是否人际传染，在最初几个星期，不少医生及护理人员也被感染。在网上流传的一张图片显示的一份表格标示，至1月20日，武汉的13家医院中有500例医疗人员感染病例。不过，这一数字未获官方证实。

为应对病例增加，武汉市将更多的大厅和建筑物改建为俗称的"方舱医院"，其中一个设置了1600个床位的展览会大厅已开始收治病人。另两个"方舱医院"将提供共2800个床位。"方舱医院"主要收治有轻度症状的患者。

至周四零时，仅武汉一地确诊病例一天内就增加了1700例，使当地确诊病例超过了10100例。被指定接受治疗新冠病毒患者的28家医院只能提供8250个床位。据新华社报道，该市还将把更多的旅馆、学校、体育馆厅和其它建筑物改建为"方舱医院"。

新华社还报道说，中国有关当局已允许将美国抗病毒药物"瑞德西韦"（Remdesivir）用于治疗新型冠状病毒的临床试验，首批761例患者从本周四起接受用药。中方称，该药物对Sars或Mers病毒显示有较好的活性，至少在细胞水平上对新型冠状病毒2019-nCov也显示有较好的活性。

凝炼/叶宣（德新社）