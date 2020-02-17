新冠患者多为轻症 武昌医院院长不治身亡

(德国之声中文网) 央视报导，武汉武昌医院院长刘智明因感染新冠肺炎，抢救无效，于2月18日上午10时30分去世。

多间中国传媒昨晚（2月17日）传出刘智明的死讯，形容刘智明是第一位因武汉肺炎去世的医院院长，并指消息已获得湖北卫健委宣教中心的微博证实，又指刘智明平时身体很好。但之后在18日凌晨，有陆续有其他报导出面「辟谣」，否认刘智明去世的消息，表示他仍在同济医院抢救。同日上午，央视的微博消息最终确认了他的死讯。

武昌医院是中国爆发新冠疫情之后，武汉市首批定点医院之一。刘智明是主任医生、博士与神经外科专家。他之前在武汉市第三医院担任副院长，几年前调到武昌医院出任院长。

中国公布最新研究报告

2月17日，湖北省當日新增了1,807例確診、93例死亡。整個省的確診病例達到59,989宗，有1789名死亡病例。

截稿为止，国家卫健委尚未公布2月17日的统计数字。

2月17日，中国疾病预防控制中心新型冠状病毒肺炎应急响应机制流行病学组在《中华流行病学杂志》上发表新冠肺炎最新研究。论文中，研究团队选取了截至2月11日传染病信息系统中报告的所有内地COVID-19共计72314例病例，包含确诊44672例。研究团队指出，确诊病例中大多数年龄介于30-79岁，轻、中症病例为主，占80.9%。死亡1023例，粗病死率为2.3%。男性死亡率比女性高64.7%。

报告显示，疫情在2019年12月起从湖北向外传播，截至2月11日扩及全国31个省的1386个县区。流行曲线显示在1月23-26日间达到峰值，之后观察到发病数下降。

报告认为，早期病例表明，新型冠状病毒可能不如SARS或MERS严重，但是从发病数迅速增加与越来越多人际传播证据表明，该病毒比SARS或MERS更具传染性。

研究团队在论文的讨论环节指出，仍有一些重要的科学问题等待回答，例如动物宿主的识别、传染期的确定、传播途径的识别、有效药剂和预防方法等。

官员呼吁康复者捐血

几天前，国药集团中国生物技术股份有限公司（简称"国药中生"）用康复者血浆制备特免血浆投入临床救治11名重症患者。

中国国家卫健委表示，早前在武汉接受过康复者血浆治疗的11名重症患者，其中一人已痊愈出院。中国国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红呼吁康复的患者捐出血浆，好带给重症者希望。

WHO: 没有必要过度反应

世界卫生组织秘书长谭德塞2月17日回应中国提出的报告，说: 「超过80%人症状轻微且会痊愈。14%的人患有严重疾病，包括肺炎和呼吸急促。5%的患者症状危机性命，包括呼吸衰竭、败血性休克和器官衰竭。2%的患者会因此死亡。」他说，该病毒的致死率随着年龄增加而提高。

谭德塞也说，现在要判断疫情是否已经达到峰值还太早，未来什么情况都有可能发生。

世界卫生组织的紧急小组组长莱恩(Mike Ryan)则说，在湖北以外的地区，疫情只对非常、非常少部份的人有影响，因此人们不应该过度反应: 「如果我们要因为在每艘遊轮有机会接触到病毒的时后就中断航程，那我们应该要在哪里停下来? 我们要叫世界上的所有公车停开吗?」

罗法/邹宗翰(综合报导)