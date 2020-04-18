新冠引发财政困难 动物园列“屠宰名单”

（德国之声中文网）这个消息令人不寒而栗。德国新明斯特动物园园长卡斯帕里（Verena Kaspari）已经预想了新冠危机加剧可能造成的情况。她对德新社表示："如果-我说的是最坏的情况-如果我没有钱买饲料，或是饲料供应商因为新限制不能继续供货，我只能屠宰动物来喂其他动物。"动物园甚至已经列出了屠宰动物的顺序。

新明斯特动物园位于石荷州北部，目前因为新冠疫情暂时关闭。事实上，自四星期前开始，德国各地的动物园都面临同样的境况。如今问题来了：游客不来，动物园失去了主要收入来源。

在应对新冠疫情造成的收入损失时，许多企业能降低成本，但动物园却无法做到。因为无论有没有游客入园参观，动物园都要给动物喂饲料、提供医疗照顾并清理笼子。

德国动物园协会（VdZ）主席霍姆斯（VdZ）透露："科隆动物园一天的成本是5万欧元。"该协会代表德国56间动物园，其每年的游客总量约为3500万人次。霍姆斯又举了慕尼黑动物园为例：自从动物园被迫关闭后，慕尼黑动物园的损失高达近200万欧元，而饲料成本是最不足挂齿的问题。另一项因素更为关键。霍姆斯表示："人力开支占动物园逾50%的成本。"

未加入动物园协会的新明斯特动物园在提出"屠宰名单"的计划后，引起社会的广泛关注。这家动物园每年的游客量不足20万人，在德国是相对小型的动物园。据园长卡斯帕里表示，该动物园没有公共资金，目前只能靠捐款支撑。这也解释了新明斯特动物园面临困境的原因。但是否其他动物园也有同样的念头，在庞大经济危机来袭时宰杀一部分动物？

将动物当饲料？

北威州斯图肯布罗克野生动物园的克希林（Markus Köchling ）表示："无论如何我们都不会因为经济因素宰杀动物，动物的幸福是我们的优先考量。"汉诺威北面的霍登哈根塞伦格提公园也表达了相同意见。其新闻发言人科诺特（Asta Knoth）回应道："我们没有制定在经济因素下必须将哪些动物作为饲料的清单。"她表示，所有动物目前都能获得充分的照料。

上述两家动物园的情况较为特殊，它们都是动物园与户外休闲游乐园二者结合。游客可以开车经过动物园区，然后进入游乐设施中玩乐。由于两家动物园都是私人运营，无法获得国家补贴。肯布罗克野生动物园的克希林说："在冬天的淡季过后，新冠危机对我们造成了极大的冲击。但是我们在任何情况下都能保证对动物的照料。只是我们的储备正在减少。"

位于霍登哈根的塞伦格提公园也正面临挑战。科诺特表示："我们本来盼望3月28日开放。现在我们已经三星期没有收入。而大象的食欲跟新冠疫情发生前一样好。"

塞伦格提公园有约150名常驻员工，旺季时工作人员数甚至会达到500人。但针对动物园的防疫措施何时能放松，届时需要多少季节员工，目前都是未知数。科诺特说："我们最大的问题是规划上的不确定性。"她认为当前最重要的是何时以及在何种情况下能开门的可靠信息。但偏偏事与愿违。

在特定条件下重启？

新冠病毒带来了严峻问题。霍姆斯表示："所有的动物园都遭遇困难。"动物园协会旗下成员正致力解决财务问题，一方面寻求补助，另一方面希望能在特定条件下尽快重启。这些条件可能包括限制最高入园人数、排队时保持距离或暂停园区里的餐饮服务。



德国政府目前决定，动物园及休闲公园继续关闭直至5月3日。"我们原本期望下周一就能开门。" 塞伦格提公园的科诺特如是说。但是无论是塞伦格提公园或斯图肯布罗克野生动物园都并未真的对此抱期望。德国动物园协会的霍姆斯则感到讶异。他失望地表示："根据一些媒体先前报道的各州部长决议草案，原本预定下周就能开放动物园，不过后来该方案又被删除。"



德国各地动物园如今将希望寄托在5月3日。科诺特表示："如果复活节过后的感染人数能维持在良好范围内，我们就有很大的希望。反之，我们就得停业更长的时间。对所有动物园而言，这将是财务挑战。"

公众对于新明斯特动物园"屠宰名单"的激烈反应或许来的正是时候，正好能让人们更关注动物园的财务窘境，以及动物可能面临的后果。