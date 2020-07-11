 新冠康复者不等于自动具有免疫能力 | 科技环境 | DW | 12.07.2020

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科技环境

新冠康复者不等于自动具有免疫能力

很多新冠病毒感染者康复后不久再进行血液检测时，被发现其血液中已经没有特殊抗体。这对群体免疫、免疫证书和疫苗的研发将意味着什么呢？

Blutprobe für Covid-19 Coronavirus Test im Labor (picture-alliance/Zoonar/R. Kneschke)

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据英国《星期日泰晤士报》报道，中国的科学家可能在2013年就发现了与新冠病毒（Covid-19）相类似的冠状病毒。当时有6名工人在一座废弃的铜矿中清理蝙蝠粪便时感染上严重肺炎，当中有3人死亡。 (06.07.2020)

新冠疫情爆发超过半年，全球确诊人数即将破千万，48万人已病亡。各国加紧研发疫苗，目前13款已进入临床试验阶段，中国和英国近日均传出好消息。 (25.06.2020)

（德国之声中文网）新冠病毒流行期间，很多人都希望自己对病毒具有免疫力，或是通过感染康复后获得自然免疫力或者是通过接种疫苗。然而，现在多个研究结果都表明，那些感染症状轻微或者无症状感染者治愈后不久，其血液中就不再有抗体存在。

虽然现在还不清楚，这对人体可能产生的免疫力意味着什么，但是这一观察结果则令人对抗体测试以及当下正在讨论的发放"免疫证书"的计划产生怀疑。

人体的免疫反应看来也不相同。通常，免疫系统可以依靠所谓的T细胞对病原体做出反应。一些T细胞激活B细胞后，由B细胞产生抗体，
然后抗体抑制病原体的一些独特特征，并可以使其失去活性。

乍一看，血液中有特殊抗体似乎是此前有过感染的一个良好证明。但是苏黎世大学医院在对轻度或无症状感染者进行检查时，在血液中并没有发现所谓的IgG抗体。而IgG抗体对免疫记忆非常重要。有了免疫记忆，当免疫系统再次与病原体接触时，就会做出更强和更快的反应。到目前为止，该研究结果尚未经过专家评定，也没有在专业期刊中发表。

根据吕贝克卫生局的一项初步调查结果，在110名最多只出现中度症状的新冠肺炎患者中，30％的人康复后血液检测没有相应抗体。中国的研究人员在《自然医学》杂志上发表的研究报告指出，无症状感染者血液中的抗体浓度短时间后便大幅度下降。

Deutschland | Coronavirus - Institut für Virologie in Bayern (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)


从这些研究结果来看，通过广泛的抗体测试可以了解感染范畴的说法值得怀疑。而且，很多新冠感染者康复后通过抗体产生的免疫力可能很快便消失。

来自汉堡伯恩哈德·诺希特热带医学研究所（BNITM）的雅各布斯（Thomas Jacobs）也对新冠肺炎康复者颁发免疫证书的做法持怀疑态度。他说，从科学的角度来看，还不能确定抗体可以自动防止第二次感染。

这位免疫学家说："我们还不确定抗体如何进行防护"。虽然有研究结果显示抗体有这样的保护作用，"但是为此抗体需要达到多高的水平尚不清楚。"

保罗·埃利希研究所（PEI）所长齐修特克（Klaus Cichutek）强调，对抗体必须加以区分。他说："抗体品质不同，而且并非都可以预防感染。"他认为重要的是要找到硬数据，"是否具有免疫保护作用，要根据现实来判定。"

同样，雅各布斯对无症状新冠患者的抗体很快减少甚至根本不再有抗体的研究结果并不感到惊讶。他说："仅在咽喉部有少量病毒可能不足以引发抗体反应或T细胞免疫功能。"

美国加州拉霍亚免疫学研究所的病毒学家克罗蒂（Shane Crotty）在《自然》杂志发表文章说，对其他冠状病毒的研究表明，全面抵抗新冠病毒的免疫力或许只存在几个月，而能够缓解症状的一种免疫力可能会存在较长的时间。

尚不确定的是，免疫系统的哪一部分对这些保护作用尤其重要。雅各布斯说："除了产生抗体的B细胞外，T细胞对病原体的反应同样重要。"

美国和德国的研究结果表明，多达30％的人没有感染新冠病毒，但其血液中的某些T辅助细胞却对新冠病毒做出过反应。研究人员估计,或许是因为接触过引发感冒的其它冠状病毒。

雅各布斯说："这样的话就可以解释，为什么同样的感染，程度和症状却大不相同。"所谓的T细胞的反应性能是否以及能够提供哪些保护作用，现在还不清楚。

 

李京慧/达扬（德新社）

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