 新冠席卷全球 各国疲于应对 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2020

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时政风云

新冠席卷全球 各国疲于应对

截至周二，全球各地感染新冠病毒的人数为196000，死亡病例超过7800人。世界各国纷纷出台限制社会生活的措施，国民经济蒙受重创。

Marburger Forscher suchen Impfstoff gegen Coronavirus (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

（德国之声中文网）美国各州目前都发现了确诊病例，感染人数为6400人，截至本台发稿时为止，死亡病例已攀升至108人。特朗普当局敦促国会批准一项价值一万亿美元的救市计划，届时甚至有可能向每一个美国公民直接发放一千美元。美联储周二承诺，将保障企业，银行，甚至地方政府获取贷款的渠道畅通，以避免经济进一步下滑。加拿大也表示，将向受到疫情直接影响的民众提供财政支持。

巴西于周二宣布了第一个新冠死亡病例，并表示另有四个疑似死亡病例正在等待最终的检测报告。

在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，当局要求将探戈舞学习班等文娱设施关闭至少15天。

墨西哥最高法院宣布，将暂停法庭常规工作直至4月19日。

智利则有可能推迟原定四月底举行的新宪法全民公投。

Einreiseverbot für Nicht-EU-Bürger an Deutsche Flughäfen (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

除少数例外情况，非欧盟公民不得入境

欧洲

欧盟各国首脑宣布关闭欧盟外部边界后，意大利总理表示，新冠病毒引爆了一场"社会经济层面上的海啸"。过去24小时内，意大利新增死亡病例达345人，总数增至2503人。感染人数已增至31506人，每日增幅为12.6%。

法国对6700万人口实施了隔离，这在和平时期从未有过先例。法国政府已表示将向大企业提供财政支持。目前法国共有确诊病例6600人，死亡148人。

比利时从周三中午开始截至4月5日，对民众的行动自由作出限制。

西班牙宣布将出台价值两千亿欧元的一揽子计划，帮助陷入困境的企业，员工以及其他志愿者组织。

德国政府将拨款5000万欧元，接回滞留境外的德国游客。鉴于感染人数急剧增加，德国负责疫情防控的罗伯特科赫研究所在周三的例行记者会上表示，如果不能严格遵守目前的防疫措施，"今后两到三个月内，德国感染人数有可能会超过千万。"

黑山也证实了该国的第一个病例。两名女患者是12天前分别从美国和西班牙返回的。

土耳其证实首个新冠病毒死亡病例，该国感染人数已经增加了一倍，达到98例。 

亚洲

中国周二的新增病例为13人，其中12人为境外输入型病例。迄今为止，中国大陆感染总数为80894人。新增死亡病例为11人，总数达3237人。

印尼警方要求商家对基本食品实施限量销售，以制止哄抢行为。

韩国周三宣布，新增病例84人，这已是该国连续第三天新增病例少于百人。韩国感染总数为8320人，新增死亡两例，总数为81例。

Symbolbild Pandemie Coronavirus (picture-alliance/Fotostand/Schmitt)

台湾宣布，为了防止疫情输入，将对大多数国家实施入境限制。但拥有居台许可者和外交官则不在受限之列。

蒙古宣布发现三个新增病例，患者为来自韩国和德国的返国人员。

泰国计划关闭学校，酒吧和电影院，并将推迟下个月的泰历新年活动。

越南计划停发对所有国家的入境签证。

中东和海湾地区 

伊朗卫生部官员周三宣布，死于新冠病毒感染的患者人数已达988人，过去24小时内的死亡人数为135人。

 阿曼关闭了境内所有旅游景点，并禁止在海滨和公园等公共场所聚集。

约旦国王签署新法律，授予政府实施紧急状态法的权力。

达扬/叶宣（路透社）

 

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