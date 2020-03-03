 新冠已回零 他们仍失联 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.03.2020

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时政风云

新冠已回零 他们仍失联

按照中共当局的宣传口径，除去境外输入病例，中国已经多日连续实现国内新增新冠肺炎病例为零的成绩。但在这次史无前例的病疫中，有一群用自己的方式观察、记录、并且评价这场病疫的人与外界失去联系。

China Hubei Ren Zhiqiang ehemaliger Vorsitzender von Huayuan Property (picture alliance / dpa/S. Xinming)

绰号"任大炮"的任志强出生高干家庭（资料图片）

（德国之声中文网）

任志强：消失的"大炮"

2020年三月中旬，也就是中国大陆多个省市新增新冠病例感染人数开始回零之时。被视为"红二代"的前地产大亨任志强开始失联。之前有一篇题为《剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑》的网文炮轰习近平，直指北京抗击新冠病毒（COVID-19）疫情不力。文章随后在网络上广为流传。据《南华早报》独立调查，这篇文章确系任志强所写。该文指出，中共内部面临"执政危机"，而对言论自由的钳制阻碍了抗击疫情工作的开展，从而导致疫情严重爆发。绰号"任大炮"的任志强出生高干家庭，曾任华远集团董事长。原本属于中国红二代精英高层的他，近年来因关注民生国情，敢于批评中国执政层而广获民间好评。

Chen Qiushi (Chen Qiushi)

陈秋实：只为苍生说人话

陈秋实：只为苍生说人话  不为权贵唱赞歌

原本可以凭借自己在中国演艺圈，文化圈的名声大噪而跻身精英阶层的陈秋实，选择了"不为权贵唱赞歌 只为苍生说人话"的道路。这位律师出身的演说家和公民记者先后从事过餐厅服务员、酒店客房服务员、演员助理、配音员、警察媒体记者、电视编导、主持人等工作。新冠病疫爆发之前，他就曾以公民记者的身份只身前往香港，了解"反送中"运动的来龙去脉，后在当局的重压下不得不返回。新冠爆发后，他又带着一句"习近平上哪儿去了我管不着，但是我陈秋实来了"前往武汉，以只报道他亲眼所见、当事人亲口所说为宗旨，开始了他的一系列网络视频直播。从2月6日开始，他突然从公众视野消失。那时的说法是因为他和感染源有过接触需要被强制隔离。后来经过了24天的最长隔离期限后，陈秋实仍然处于失联状态。

延伸阅读：专访陈秋实-恐惧 悲伤 无奈 牵挂

方斌：新冠疫情的公民声音

方斌这个名字，在此次中国大陆新冠病毒疫情最严重，民众对当局公布信息质疑度最大的时候，成为了中国社交媒体上的热词之一。这位武汉公民在当地的医院内外拍下了惊人的画面。这些画面令人对于有关部门是否真正掌控疫情产生疑问。当时他就表示：我们现在所看到的新闻并不能反映整个中国的真实情况。"武汉的肺炎是一个医疗紧急情况，关系到整个世界。疾病传播，许多国家受到影响。当地的情况报道出来，对全世界所有人都有益。"不久后，多位身穿防护服，声称是卫生部门的男子就闯入他家中，拿走了他的笔记本电脑和手机，把他带到派出所，并怀疑他是外国收买的"国家敌人"。

李泽华：不愿意吞炭为哑

他曾经是中国官媒中央电视台的主持人，后来以"不愿意吞炭为哑，也不愿意闭目塞听"为理由选择退出，希望有更多的年轻人，能够像他一样"站出来"。新冠疫情爆发期间，追随者公民记者陈秋实的脚步，他前往武汉，去过百步亭社区、武汉市殡仪馆、武昌火车站、P4实验室，期间曾被尾随。2月26日，李泽华在前往武汉P4实验室后被国安追捕，在居住地他对着镜头做了"最后的演讲"后主动开门，然后失联。演讲期间他表示："我也想像柴静一样能够去到一线，能在04年那样的舆论环境之下作出北京抗击非典那样的片子，或者是2016年放出《穹顶之下》全网封杀。"毕业于中国传媒大学的李泽华，曾做过央视主持人，2018年辞职创办自媒体"不服TV"，开始成为视频内容创作者。

许志永："劝退"习近平的前人大代表

同样是新冠疫情在中国爆发期间，中国"新公民运动"发起人许志永于2月15日当地时间晚间被广州警方带走。同时被带走的还有杨斌律师一家三口。次日杨斌一家得以获释回家，而许志永从此则处于失联状态。2020年2月初，许志永发表给习近平的公开信《劝退书》，劝习近平主动让位。有网络评论指出，这一结局是包括许志永本人在内可以预知的一个必然。也因为在去年12月中旬，大陆部分律师和公民运动人士曾在福建厦门聚会，十多天过后，警方陆续在福建、山东、北京、河北、四川、浙江等地展开抓捕行动。曾一度处在逃亡状态的许志永在录制的一段网络视频中表示："当此危难时刻，我想我有责任站出来，向全世界讲述真相。"作为中国著名青年法学家，宪政学者和公民维权的领军人物。曾经任北京市海淀区十三、十四届人大代表的许志永倡导公民以非暴力的方式维护自己的权益，要求中华人民共和国政府给予国民平等接受教育的权利，要求官员公布财产，并惩治腐败。2014年，中国司法机关曾以"聚众扰乱公共场所秩序罪"为名判处许志永有期徒刑四年。

Xu Zhiyong Bürgerrechtler in China ARCHIV 2013 (Reuters)

许志永发表文章“劝退”习近平（资料图片）

延伸阅读：专访许志永-承担“忠于良心”的代价

李翘楚：只因是他的女友

据"中国公民运动"组织的消息，许志永于2月15日晚在广州被北京警方及广州番禺警方抓捕后，当天夜里（16日凌晨）其女友李翘楚被警察敲门带走后与外界失联。李翘楚本人此前曾表示，中国当局于2019年12月底就将她戴着手铐刑事传唤过24小时。获得自由后的李翘楚在"戴手铐跨新年--12.31被传唤经过"，文章的最后写道：许志永在这个国家被迫逃亡，我也生活在被跟踪监视、甚至可能"被消失"的恐惧中。而更令人担忧的是，丁家喜、张忠顺、戴振亚及李英俊已被指定居所监视居住，有遭受酷刑的可能性。希望能有更多人关注"12.26公民案"，关注中国的人权现状。生于1991年的李翘楚是一名女权主义者，毕业于中国人民大学劳动人事学院，专门研究劳工问题。知情人士估计，李翘楚已被中国当局视为对付许志永的重要筹码。2019年6月，李翘楚被诊断出患有抑郁症，需要定期服药。

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疫情期间的删帖与哨声

中国《人物》杂志在周二刊登了一篇题为“发哨子的人”的文章，在互联网上广为流传。不过，几个小时后，这篇文章就被全网删除，网友只能用各种方法来躲避审查手段，继续传播此文。同一天，习近平到访武汉。 (11.03.2020)  

专访:习近平“民意谷底” 中国仍有“良知声音”

疫情爆发以来，中国国家主席习近平首次前往武汉。中国独立政治学者吴强认为，这一举动发出三个信号。 (10.03.2020)  

陈秋实、方斌失联 网友发起白宫请愿

公民记者陈秋实失联25天、武汉公民方斌据报道也失联三周有余之际，有网友在白宫请愿网页发起呼吁，目前已有超过7万人签名响应。 (03.03.2020)  

陈秋实去哪儿了？公民记者失联 疑被强制隔离

两周来在武汉实地报道疫情的公民记者陈秋实周四起失联。他的母亲发布视频呼吁网友查找陈秋实下落。其友徐晓冬表示，陈秋实目前已经被强制隔离。 (08.02.2020)  

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China Peking | Xi Jinping besucht Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention

客座评论：任志强事件，习近平的最新危机？ 16.03.2020

任志强发表讨习檄文，据传被中纪委留置。时政评论员邓聿文认为，中共当局和习近平是知道人民对其处理疫情危机存有不满，本来就害怕遭发难和问责，这时自由派知识分子站出来对中共和习而言无异于雪上加霜。同时任志强的檄文也是习近平最新危机的一个开始，搅动了红二代这盆浑水。

Chen Qiushi

专访陈秋实：恐惧 悲伤 无奈 牵挂 31.01.2020

中国律师，公民记者陈秋实在武汉新冠病毒疫情爆发后前往武汉，为公众收集第一手资料，连续一周探访武汉疫区第一线。在最新发布的视频中，他情绪焦虑的喊出：武汉“资源紧缺 疫情紧急”。

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时事评论

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