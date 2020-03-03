新冠已回零 他们仍失联

（德国之声中文网）

任志强：消失的"大炮"

2020年三月中旬，也就是中国大陆多个省市新增新冠病例感染人数开始回零之时。被视为"红二代"的前地产大亨任志强开始失联。之前有一篇题为《剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑》的网文炮轰习近平，直指北京抗击新冠病毒（COVID-19）疫情不力。文章随后在网络上广为流传。据《南华早报》独立调查，这篇文章确系任志强所写。该文指出，中共内部面临"执政危机"，而对言论自由的钳制阻碍了抗击疫情工作的开展，从而导致疫情严重爆发。绰号"任大炮"的任志强出生高干家庭，曾任华远集团董事长。原本属于中国红二代精英高层的他，近年来因关注民生国情，敢于批评中国执政层而广获民间好评。

陈秋实：只为苍生说人话 不为权贵唱赞歌

原本可以凭借自己在中国演艺圈，文化圈的名声大噪而跻身精英阶层的陈秋实，选择了"不为权贵唱赞歌 只为苍生说人话"的道路。这位律师出身的演说家和公民记者先后从事过餐厅服务员、酒店客房服务员、演员助理、配音员、警察媒体记者、电视编导、主持人等工作。新冠病疫爆发之前，他就曾以公民记者的身份只身前往香港，了解"反送中"运动的来龙去脉，后在当局的重压下不得不返回。新冠爆发后，他又带着一句"习近平上哪儿去了我管不着，但是我陈秋实来了"前往武汉，以只报道他亲眼所见、当事人亲口所说为宗旨，开始了他的一系列网络视频直播。从2月6日开始，他突然从公众视野消失。那时的说法是因为他和感染源有过接触需要被强制隔离。后来经过了24天的最长隔离期限后，陈秋实仍然处于失联状态。

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方斌：新冠疫情的公民声音

方斌这个名字，在此次中国大陆新冠病毒疫情最严重，民众对当局公布信息质疑度最大的时候，成为了中国社交媒体上的热词之一。这位武汉公民在当地的医院内外拍下了惊人的画面。这些画面令人对于有关部门是否真正掌控疫情产生疑问。当时他就表示：我们现在所看到的新闻并不能反映整个中国的真实情况。"武汉的肺炎是一个医疗紧急情况，关系到整个世界。疾病传播，许多国家受到影响。当地的情况报道出来，对全世界所有人都有益。"不久后，多位身穿防护服，声称是卫生部门的男子就闯入他家中，拿走了他的笔记本电脑和手机，把他带到派出所，并怀疑他是外国收买的"国家敌人"。

李泽华：不愿意吞炭为哑

他曾经是中国官媒中央电视台的主持人，后来以"不愿意吞炭为哑，也不愿意闭目塞听"为理由选择退出，希望有更多的年轻人，能够像他一样"站出来"。新冠疫情爆发期间，追随者公民记者陈秋实的脚步，他前往武汉，去过百步亭社区、武汉市殡仪馆、武昌火车站、P4实验室，期间曾被尾随。2月26日，李泽华在前往武汉P4实验室后被国安追捕，在居住地他对着镜头做了"最后的演讲"后主动开门，然后失联。演讲期间他表示："我也想像柴静一样能够去到一线，能在04年那样的舆论环境之下作出北京抗击非典那样的片子，或者是2016年放出《穹顶之下》全网封杀。"毕业于中国传媒大学的李泽华，曾做过央视主持人，2018年辞职创办自媒体"不服TV"，开始成为视频内容创作者。

许志永："劝退"习近平的前人大代表

同样是新冠疫情在中国爆发期间，中国"新公民运动"发起人许志永于2月15日当地时间晚间被广州警方带走。同时被带走的还有杨斌律师一家三口。次日杨斌一家得以获释回家，而许志永从此则处于失联状态。2020年2月初，许志永发表给习近平的公开信《劝退书》，劝习近平主动让位。有网络评论指出，这一结局是包括许志永本人在内可以预知的一个必然。也因为在去年12月中旬，大陆部分律师和公民运动人士曾在福建厦门聚会，十多天过后，警方陆续在福建、山东、北京、河北、四川、浙江等地展开抓捕行动。曾一度处在逃亡状态的许志永在录制的一段网络视频中表示："当此危难时刻，我想我有责任站出来，向全世界讲述真相。"作为中国著名青年法学家，宪政学者和公民维权的领军人物。曾经任北京市海淀区十三、十四届人大代表的许志永倡导公民以非暴力的方式维护自己的权益，要求中华人民共和国政府给予国民平等接受教育的权利，要求官员公布财产，并惩治腐败。2014年，中国司法机关曾以"聚众扰乱公共场所秩序罪"为名判处许志永有期徒刑四年。

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李翘楚：只因是他的女友

据"中国公民运动"组织的消息，许志永于2月15日晚在广州被北京警方及广州番禺警方抓捕后，当天夜里（16日凌晨）其女友李翘楚被警察敲门带走后与外界失联。李翘楚本人此前曾表示，中国当局于2019年12月底就将她戴着手铐刑事传唤过24小时。获得自由后的李翘楚在"戴手铐跨新年--12.31被传唤经过"，文章的最后写道：许志永在这个国家被迫逃亡，我也生活在被跟踪监视、甚至可能"被消失"的恐惧中。而更令人担忧的是，丁家喜、张忠顺、戴振亚及李英俊已被指定居所监视居住，有遭受酷刑的可能性。希望能有更多人关注"12.26公民案"，关注中国的人权现状。生于1991年的李翘楚是一名女权主义者，毕业于中国人民大学劳动人事学院，专门研究劳工问题。知情人士估计，李翘楚已被中国当局视为对付许志永的重要筹码。2019年6月，李翘楚被诊断出患有抑郁症，需要定期服药。