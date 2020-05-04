新冠封锁令——德国演艺明星齐吐槽

（德国之声中文网）本周四晚间，一个使用#allesdichtmachen（封锁一切）的标签在网络迅速传播。十几位德国知名演员在这个标签下用讽刺批评的手法，表达了自己对德国政府最近针对新冠病毒推出更加严厉封城措施的看法。

几小时的时间里，明星们为此录制的短视频迅速走红。德国文化界、政界和社交媒体对其反应也呈现出两极化的趋势。许多人批评这些明星录制的视频没有品味，令人反感。同时也有许多反对政府因新冠推出限制措施的民众极力支持演艺界明星们在视频里面的表述。

明星们究竟“吐”了些什么？

曾出演奥斯卡获奖影片《窃听风暴》（Das Leben der Anderen）的知名演员图库尔（Ulrich Tukur）便是此论吐槽明星中的一员。在短视频中，他呼吁政府绝对应该关闭所有企业，而不是试图确定哪些企业应被视为提供基本服务的“体制相关方”。”他说，即使是超市也应该关闭，以确保 "不仅仅是我们的灵魂在挨饿，我们的肉体也是。"图库尔讽刺地表示，“一旦我们都死翘翘，就能逃过病毒及其丑恶变种的侵袭。而且我们也能还给我们所生活的地球它一直紧缺的东西：安静、和平和公正。”

因在电视剧《柏林巴比伦》（Babylon Berlin）中饰演探长拉特（Gereon Rath）而闻名国际的布鲁赫（Volker Bruch）在视频中表示：在与大流行病相处一年后，"他害怕自己不再害怕了"，他向当局发出召唤。"亲爱的政府，请让我们再次感到害怕"。

另外，曾在《真爱至上》和《呆呆精灵》中有卓越表现的德国著名女演员玛卡琪（Heike Makatsch）也一度加入了讽刺政府新冠封城措施的行列。视频中，玛卡琪表示：现在门铃响了我不会去开门。不管是送餐的还是送快递的。“不管，反正我不开门，因为我为这个国家负担起了责任。但是我非常担心外面有许多自私自利的人会去开门。”视频中，玛卡琪以讽刺的态度说，我就是不开门，“不管外面的包裹或披萨盒子堆积的有多高。我们所有住在这个房子里的人都必须适应。团结起来，我们可以做到的。”

支持和反对的声音

这一系列视频在YouTube发出后，在YouTube上收获支持的声音目前大于反对。截止发稿，图库尔的视频得到了超过2万次赞，不到1500次反对。因担心被右翼势力利用，玛卡琪撤下了相关视频。但是原视频的一个拷贝上传版本也得到了超过5400次赞，超过1000次反对。

玛卡琪在撤下视频后通过社交媒体Instagram表示：坚决与右翼思想保持距离。“我了解新冠疫情带来的威胁。从来没想过轻描淡写疫情受难者及其家属所承受的苦难，并给他们带来伤害”，如果发生了，她请求当事者的原谅。

这些视频的主要目的是以喜剧性夸张的手段提出批评：即封锁措施过分了，媒体在充当政府的喉舌。同时，系列视频也招来许多严厉批评的声音。曾出演德国知名校园喜剧《该死的歌德》（ Fack Ju Göhte ）的演员穆巴里克（Elyas M'Barek）对布鲁赫（Volker Bruch）“请政府让我再次害怕的”视频发表评论称：“拜托，这简直是无稽之谈。你在这里要求政府做什么？……犬儒主义对任何人都没有帮助。”

一方面，在部分公众认为这一#allesdichtmachen（封锁一切）系列视频过于犬儒的情况下，也有像德国前宪法保护局局长马森（Hans-Georg Maassen）这样的政界名人出面支持德国演员们的此次行动。来自极右翼德国选项党（AfD）的议员科塔尔（Joana Cotar）也在推特上宣传这一系列片段，称其可以作为反思的材料。

在德国，已经有超过8万例与COVID有关的死亡，而鉴于新冠确诊病例数的上升，有医生警告称，普通患者的供应和床位短缺。考虑到这一点，以“讽刺一切”著称的喜剧演员波默曼（Jan Böhmermann）在推特上批评了这项活动。他在相关推文中链接了一部反映德国新冠期间重症监护室情况的纪录片。并评论称：“所有觉得新冠封锁措施有问题的人，这是你们唯一需要看的一部影片”。

策划方的表态

尽管如此，整个#allesdichtmachen（封锁一切）活动还是得到了支持者的广泛关注。官方网站周五一度由于访问量过高而瘫痪。发稿时，网站已经恢复运行。

位于德国慕尼黑的制作公司Wunder Am Werk GmbH在网站上最新发表声明称：我们不想淡化新冠的影响，忽略它给身体健康带来的威胁和令人死亡的事实。“我们更想针对的是新冠政治，以及与民众交流相关政策的方法和眼下的公开讨论。我们通过戏谑和讽刺的手法发出批评的声音。如果人们因此用最严厉的态度谩骂威胁我们。那就标志着，现在有些事情已经严重地失去了平衡。”

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