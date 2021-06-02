新冠大流行 摧毁1亿个就业机会

（德国之声中文网）联合国表示，新冠危机给劳动力市场带来毁灭性后果。国际劳工组织（ILO）日前（6月2日）在日内瓦通报说，今年，新冠危机将导致约1亿个全职工作岗位消失。

该组织总干事莱德（Guy Ryder）还表示，2022年，全球范围将再失去2600万个全职工作岗位，并使2.05亿人面临失业。根据他提供的数字，新冠大流行瘟疫爆发之前的最后一年，即2019年，全球失业人数为1.87亿。

莱德强调，女性比男性更易失业；年轻人比已进入劳动市场的人更受危机影响。他指出，许多年轻人徒劳寻找工作，进入劳动市场的时间推迟，对年轻人劳动力市场的干扰或将持续多年。他表示，各国、各地区的复苏情况将有很大不同。这一方面是由于各地冠状病毒疫苗接种速度不等，放宽防疫措施的速度也不同；另一方面是由于较贫穷国家没有能力同时实施大规模一揽子计划以振兴经济。

损失 难补

根据国际劳工组织周三公布的展望报告，若新冠大流行瘟疫不继续恶化，今年下半年起，劳动市场当能复苏。不过，报告同时指出，即使随着经济复生，原有工作岗位恢复以及出现新就业机会，也不足以弥补来年有偿工作机会的短缺。

除原就业者回归外，每年都还有千百万年轻人进入劳动力市场。根据国际劳工组织的数据，2020年，全世界总工时减少8.8%，相当于2.55亿男女全职工作者一年内的工作。

作为联合国下属专设机构的国际劳工组织计算了新冠危机导致的工时损失，并换算为就业岗位，换算基础是假设每周48工时。

（德新社，天主教通讯社）

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